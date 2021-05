Hân hoan, náo nức ngày hội non sông

Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khép lại trong niềm vui hân hoan, phấn khởi của đông đảo cử tri trong tỉnh. Kết quả cuộc bầu cử cũng chính là kết quả của lòng dân và ý chí dân tộc.

Cử tri tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 1, phường Bắc Sơn (TP Sầm Sơn) thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Hoài Anh

Sáng 23-5, cùng với cử tri cả nước, hơn 2,6 triệu cử tri ở các vùng miền trong tỉnh đã hân hoan, náo nức đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026 có tâm, có tầm, tận tâm cống hiến vì sự phồn thịnh của xứ Thanh và sự đi lên của đất nước.

Đúng 6 giờ 45 phút sáng, 251 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức lễ khai mạc bầu cử một cách trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định, thu hút đông đảo người dân tham dự. Phường Trường Thi (TP Thanh Hóa) có 7 khu vực bỏ phiếu, đây cũng là phường có đông đồng bào giáo dân sinh sống nên việc chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, bảo đảm số cử tri trong phường đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao nhất. Tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Trường Thi, sau lễ khai mạc, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Ngô Thị Tuyển và Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường là những cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên. Tiếp đó là cụ Hà Thiềm (92 tuổi), dù đi lại khó khăn nhưng ngay từ đầu giờ sáng, cụ Hà Thiềm đã yêu cầu con trai mình là anh Hà Huy Chương đẩy xe lăn đưa cụ đến thực hiện quyền công dân của mình. Cụ Thiềm chia sẻ: “Đã trải qua nhiều lần bỏ phiếu, nhưng tôi vẫn muốn được tự tay mình bỏ lá phiếu trách nhiệm. Tôi rất kỳ vọng, các đại biểu được lựa chọn sẽ nỗ lực vì nguyện vọng của Nhân dân, đại diện cho quyền lợi của đông đảo Nhân dân và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển thành phố, của tỉnh và cả nước”.

Trong rực rỡ sắc màu của sáng chủ nhật thanh bình, hơn 256.000 cử tri TP Thanh Hóa với trang phục lịch sự, tâm trạng hồ hởi đã đến các điểm bỏ phiếu nơi mình cư trú để thực hiện quyền công dân thiêng liêng, gửi gắm nguyện vọng và niềm tin của mình vào mỗi lá phiếu bầu. Nhiệm kỳ 2021-2026, số đại biểu HĐND thành phố được bầu là 40 đại biểu, số đại biểu HĐND phường, xã được bầu là 739 đại biểu. Tổng khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố là 251. Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa, cho biết: “Bám sát các kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Hội đồng Bầu cử tỉnh, các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được TP Thanh Hóa hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật. Cuộc bầu cử lần này khác với các cuộc bầu cử khác là ngoài bảo đảm cho cử tri đi bầu đúng, đủ, các tổ bầu cử phải thực hiện nghiêm tất cả các bước phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời xây dựng phương án, kịch bản, bố trí lực lượng để những cử tri đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà được tham gia bỏ phiếu. Các tổ chỉ đạo, tổ kiểm tra công tác bầu cử của thành phố liên tục kiểm tra, rà soát, bảo đảm cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao nhất, bầu đủ số lượng và cơ cấu đại biểu”.

Trong cái nắng vàng tươi của ngày 23-5, mọi ngả đường của thị xã Nghi Sơn rực rỡ cờ đỏ sao vàng, băng rôn, pa-nô, khẩu hiệu. Hệ thống loa truyền thanh liên tục phát đi những bản nhạc cổ động và những bản tin ngắn gọn về bầu cử khiến ai nấy cũng cảm thấy rạo rực. Từ sáng sớm, anh Hoàng Văn Trường, kỹ sư Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn cùng với rất đông đồng nghiệp của mình được xe công ty đưa đến khu vực bỏ phiếu số 6, phố Hải Lâm, phường Mai Lâm để bỏ phiếu. Anh Trường phấn khởi cho biết: “Trước khi bầu cử, tôi đã nghiên cứu rất kỹ tiểu sử của các đại biểu và hôm nay tôi đã thực hiện xong quyền công dân của mình. Tôi mong với lá phiếu của mình và các cử tri khác sẽ bầu được những đại biểu biết lo cho dân, làm những việc dân cần, đặc biệt là có thêm nhiều quyết sách đúng đắn, thúc đẩy phát triển các khu kinh tế trong cả nước, trong đó có Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp của tỉnh”.

Tại Giáo xứ Ba Làng (phường Hải Thanh), 5 giờ sáng, tiếng chuông nhà thờ đã ngân vang, ở các ngả đường, bà con giáo dân đã tấp nập kéo về nhà thờ để hành lễ cầu nguyện sớm rồi tập trung về các khu vực bỏ phiếu bầu cử. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, tổ trưởng tổ bầu cử số 1 (phố Thượng Hải) cho biết: Điểm bầu cử số 1 có 2.960 cử tri với khoảng 95% là cử tri công giáo. Tính đến cuối buổi sáng đã có khoảng 60% cử tri đi bỏ phiếu. Số còn lại đã được thông báo đầu giờ chiều sẽ tiếp tục đến bỏ phiếu bầu. Cử tri Nguyễn Văn Đào cho biết: “Tôi và bà con trong giáo xứ nói riêng, cử tri cả nước nói chung hy vọng những người được bầu là đại diện cho quyền và lợi ích của Nhân dân hãy phát huy hết khả năng trí tuệ và tài đức của mình, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của bà con. Cá nhân tôi mong các đồng chí trúng cử, hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống người dân ven biển, người dân vùng có đạo... để đời sống người dân ngày càng được cải thiện, có việc làm, thu nhập và đóng góp xây dựng quê hương”.

Cử tri phố Nguyễn Sơn, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) nhận phiếu bầu để bỏ phiếu. Ảnh: Thu Vui

Tại các xã ven biển, không khí trước giờ bầu cử cũng rộn ràng, náo nức. Ghi nhận tại xã ven biển Ngư Lộc (Hậu Lộc), thành viên các tổ bầu cử đã chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất, nước uống, trang trí khánh tiết... Danh sách cử tri xã Ngư Lộc được chốt chính thức là 12.521 cử tri, có 7 khu vực bầu cử. Qua công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng gồm công an huyện, xã, biên phòng cho thấy tình hình an ninh trật tự tại 7 khu vực bầu cử được bảo đảm, giữ vững. Anh Phạm Văn Cường, thư ký Ủy ban Bầu cử xã Ngư Lộc cho biết: “Xã Ngư Lộc có 80% dân số làm nghề khai thác, chế biến dịch vụ nghề cá, 20% làm thương nghiệp dịch vụ buôn bán. Với đặc thù lao động trong xã chủ yếu là đi khai thác thủy, hải sản nên trước ngày bầu cử, xã đã tuyên truyền cho các chủ phương tiện đánh bắt xa bờ trở về địa phương để tham gia bầu cử. Vì vậy, hiện nay xã có 10 phương tiện đánh bắt xa bờ thì các chủ phương tiện đều có mặt. Đối với cử tri thường khai thác hải sản gần bờ, đặc thù nghề đi biển sẽ tiến hành khai thác từ 12 giờ đêm hôm trước và trở về vào 12 giờ trưa ngày hôm sau nên sẽ bỏ phiếu và thực hiện quyền bầu cử từ trưa 23-5”.

Đúng 7 giờ sáng ngày 23-5, tại 42 điểm bầu cử, tương ứng 42 khu vực bỏ phiếu thuộc địa bàn 7 phường, xã trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã đồng loạt tổ chức lễ khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước lễ khai mạc, các lực lượng chức năng được phân công làm nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự. Qua ghi nhận, ngoài thực hiện các quy định của Luật Bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đều bố trí đầy đủ điều kiện cho hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 như nước sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt... Cử tri đến tham gia bỏ phiếu thực hiện đúng khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế. Tại điểm bầu cử số 4, khu phố 11 (phường Ngọc Trạo) ngay từ đầu giờ sáng 23-5 đã có rất đông cử tri đến bỏ phiếu. Hôm nay cử tri Lê Minh Hưng, trú tại khu phố 11, học sinh lớp 12A8, Trường THPT Bỉm Sơn vừa tròn 18 tuổi. Vinh dự được cầm lá phiếu đầu tiên vào đúng ngày sinh nhật, cử tri Lê Minh Hưng xúc động, chia sẻ: “Em cảm thấy rất vinh dự và cả hồi hộp khi lần đầu tiên được tự tay mình bỏ phiếu. Em đã nghiên cứu kỹ tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, em tin sự lựa chọn của mình sẽ góp phần bầu ra những đại biểu có đức, có tài vào cơ quan quyền lực của đất nước và địa phương”. Tại cuộc bầu cử lần này, ngoài bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, thị xã Bỉm Sơn sẽ bầu 30 đại biểu vào HĐND thị xã, 151 đại biểu vào HĐND các phường, xã. Thống kê đến 12 giờ 30 phút ngày 23-5, thị xã Bỉm Sơn đã có 38.880 cử tri/42.508 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 91,46%.

Tại huyện biên giới Mường Lát, ngày 23-5, hơn 22.000 cử tri trong huyện đã bước vào ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tâm trạng phấn khởi. Trong nắng sớm và rực rỡ cờ hoa, người người hồ hởi đổ về các điểm bỏ phiếu khiến bản làng rộn ràng, náo nức. Trên các cung đường dẫn về tổ bầu cử bản Khằm 1, 2 xã Trung Lý rợp đỏ cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Bà con đồng bào Mông mỗi người đều diện cho mình những bộ trang phục mới nhất, đẹp nhất, đặc trưng văn hóa của dân tộc mình để đi bỏ phiếu. Cử tri Vàng A Sùng - trưởng bản Khằm 1, xã Trung Lý hồ hởi cho biết: “Tâm trạng háo hức đón chờ ngày hội của toàn dân với bà con dân bản Khằm 1 cuối cùng cũng đã đến. Các hộ dân cũng như bản thân A Sùng đã gác mọi công việc để hôm nay cầm lá phiếu trên tay bầu ra những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng nhất”. Đồng chí Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy Mường Lát, cho biết: “Khác với những kỳ bầu cử trước, là huyện miền biên giới có hơn 100 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào nên công tác bầu cử nhiệm kỳ này gắn chặt với công tác đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Riêng đối với các cử tri hiện đang thực hiện cách ly tại nhà, hòm phiếu phụ được tổ bầu cử mang tới tận hộ gia đình. Các thành viên trong tổ phải đảm bảo tuyệt đối các biện pháp phòng dịch. Bên cạnh đó, huyện cũng đã thành lập các tiểu ban để phục vụ bầu cử như tiểu ban an ninh trật tự và phòng, chống dịch; tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiểu ban tuyên truyền...

Trong ngày hội này, có sự tham gia của nhiều bạn trẻ Mường Lát lần đầu đi bầu cử. Em Hồ Thị Bích Thùy (sinh năm 2003) chia sẻ: “Em có mặt tại tổ bầu cử số 2, thị trấn Mường Lát từ lúc 6 giờ sáng. Đến sớm để có thể cảm nhận được không khí vui tươi, lắng nghe những cử tri lớn tuổi xem các bác, các chú nói gì về ngày bầu cử, về các đại biểu”. Bản thân Thùy trước khi đến điểm bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ khẩu trang và thực hiện sát khuẩn tay. Thùy cũng xin tham gia với các bác trong tổ bầu cử số 2 phụ giúp thêm một số phần việc như hướng dẫn các cử tri xếp hàng ngay ngắn, có khoảng cách, nhắc nhở cử tri đeo khẩu trang, đo thân nhiệt...

Về xã Phùng Giáo (Ngọc Lặc), chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và đồng bào Dao nơi đây đối với sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng trên các tuyến đường liên xã, liên thôn và nhà văn hóa các thôn. Hệ thống truyền thanh cơ sở tích cực phát tin tuyên truyền về cuộc bầu cử. Thôn Phùng Sơn thuộc đơn vị bầu cử số 1 của xã Phùng Giáo, với 100% đồng bào Dao sinh sống. Theo danh sách niêm yết, toàn thôn có 289 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Bàn Văn Thanh phấn khởi, chia sẻ: “Nhiều ngày qua, các thành viên khu vực bỏ phiếu số 1 hoạt động liên tục để triển khai từng nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, nhóm sẽ làm nhiệm vụ giãn cách cử tri đến bỏ phiếu, tránh tập trung đông người, yêu cầu cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt; nhóm phát phiếu và hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu theo đúng quy định... Với quyết tâm cao, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ngày bầu cử”.

Hòa chung không khí của cử tri trong tỉnh thực hiện quyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026, sáng 23-5, những cử tri “đặc biệt” tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh đã phấn khởi bỏ phiếu bầu chọn ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác bỏ phiếu tại các khu cách ly được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm quyền lợi của các cử tri cũng như bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tại điểm bỏ phiếu khu cách ly Bệnh viện Phổi Thanh Hóa – nơi có 19 cử tri “đặc biệt”, bao gồm cả cán bộ y tế và công dân cách ly đã phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình. Cầm lá phiếu trên tay, cử tri Lê Như Hùng, Bác sĩ CKI, Phó Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, xúc động chia sẻ: “Gần một tháng thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly COVID-19 Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân “đặc biệt” trong môi trường “đặc biệt” - bỏ phiếu trong khu cách ly, tôi thấy phấn khởi, tự hào được làm tròn nghĩa vụ công dân, cùng cử tri trong tỉnh và cử tri cả nước chọn ra những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho Nhân dân; đồng thời thực hiện trách nhiệm người thầy thuốc trong môi trường cách ly, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh”. Bác sĩ CKI Lê Kim Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cho biết: “Tất cả các khâu chuẩn bị cho việc bầu cử đều được triển khai kỹ lưỡng, chu đáo, để bảo đảm việc bầu cử tiến hành thuận lợi, an toàn phòng chống dịch. Đồng thời để bảo đảm tránh lây nhiễm chéo, bệnh viện đã bố trí khu vực bỏ phiếu theo hướng 1 chiều, khử khuẩn hòm phiếu, môi trường, vệ sinh sát khuẩn tay, chuẩn bị cho mỗi cử tri một thước, bút riêng, bảo đảm cho cán bộ y tế và công dân đang cách ly tại bệnh viện được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình”.

Còn tại khu cách ly của tỉnh Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – an ninh, Trường Đại học Hồng Đức – nơi có 105 cử tri (trong đó có 76 công dân cách ly) bỏ phiếu trong ngày hội toàn dân. Đại úy Lê Khắc Tiền cho biết: “Để bảo đảm an toàn trong ngày bầu cử, chúng tôi đã thực hiện nghiêm theo khuyến cáo của Bộ Y tế và hướng dẫn của cấp trên, giữ khoảng cách trong quá trình bầu cử, đeo khẩu trang, sử dụng găng tay, thước bút riêng khi bỏ phiếu”. Anh Đỗ Văn Hóa (TP Thanh Hóa) là bộ đội từ Lào về cách ly tập trung từ ngày 5-5 tại đây, chia sẻ: “Trong những ngày ở khu cách ly, chúng tôi được cán bộ tuyên truyền và được nghiên cứu danh sách ứng cử viên. Trong không khí ngày hội toàn dân bầu cử, tôi cùng các cử tri nơi đây cũng đã nghiên cứu, lựa chọn những người tiêu biểu nhất, có đủ đức, đủ tài để đại diện cho Nhân dân. Chúng tôi mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình, tiếp tục gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đưa tỉnh nhà phát triển. Đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch hiện nay, mong rằng lãnh đạo tỉnh sẽ chỉ đạo, triển khai mọi hoạt động để bảo vệ sức khỏe người dân”. Ngày hội của những cử tri “đặc biệt” khép lại, tại các khu vực bầu cử của khu cách ly y tế tập trung được thực hiện đúng theo quy định phòng dịch COVID-19, các thành viên tổ bầu cử mặc đồ bảo hộ; tại điểm bầu cử có đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn; các bàn phát phiếu, ghi phiếu, bỏ phiếu và đóng dấu đã bỏ phiếu được bố trí theo quy trình 1 chiều. Được tham gia bầu cử tại khu cách ly, những người đang thực hiện nghĩa vụ phòng, chống dịch COVID-19 đều tham gia đầy đủ, phấn khởi, hăng hái. Mặc dù bầu cử trong điều kiện phải cách ly tập trung, song mọi người đều tỏ ra vui vẻ và thực hiện nghĩa vụ của người công dân một cách nghiêm túc, bảo đảm an toàn.

Nhóm Phóng viên Thời sự