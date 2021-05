Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Nghi Sơn

Ngày 13-5, đoàn công tác của tỉnh do Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn xã hội Cuộc bầu cử ĐBQHkhóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Thị xã Nghi Sơn.

Thiếu tướng Trần Phú Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử thị xã Nghi Sơn, lãnh đạo thị xã Nghi Sơn đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai công tác bầu cử tại địa phương. Theo đó, thị xã Nghi Sơn có 70 người chính thức ứng cử đại biểu HĐND thị xã, được bầu 40 đại biểu; 1178 người ứng cử HĐND các xã, phường, được bầu 712 đại biểu. Thị xã đã thành lập 228 đơn vị bầu cử, 235 khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách 171.678 cử tri tại trụ sở UBND các xã, phường và khu vực bỏ phiếu.

Thị xã đã tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung giải quyết xử lý dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc nổi cộm, phức tạp về an ninh - trật tự; triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh - trật tự trước, trong và sau bầu cử; tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Phú Hà đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của thị xã Nghi Sơn, đặc biệt trong thời điểm cả nước vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế và bảo đảm các điều kiện để Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật.

Đoàn công tác kiểm tra danh sách cử tri được niêm yết tại tổ dân phố Đại Quang, phường Hải Lĩnh.

Đồng chí chỉ đạo Thị xã tiếp tục bám sát các chỉ đạo của cấp trên để đảm bảo Cuộc bầu cử diễn ra đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luât. Tập trung nắm chắc tình hình để kiềm chế, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh - trật tự làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử; nắm chắc tình hình, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ổnđịnh đời sống của công nhân tại các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn; làm tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử.

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức để cử tri và Nhân dân nắm rõ về các quy định của pháp luật về bầu cử. Riêng về công tác bảo đảm an ninh - trật tự, thị xã Nghi Sơn chủ động tham mưu, triển khai thực hiện tốt các nội dung trong đợt cao điểm bảo vệ bầu cử. Công an tỉnh sẽ tăng cường thêm cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng công an cơ sở bảo đảm tốt an ninh - trật tự tại địa phương.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác cũng đã trực tiếp đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh - trật tự, y tế, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử tại tổ dân phố Đại Quang, phường Hải Lĩnh. Qua kiểm tra Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Ban bầu cử tổ chức sắp xếp lại một số nội dung phù hợp, thuận tiện cho cử tri đến bỏ phiếu; trang bị đủ các điều kiện vật tư y tế để đại biểu và cử tri tham gia bỏ phiếu bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Đình Hợp