Cử tri Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham dự diễn đàn về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp

Chiều 20-4, Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh và Hội Cựu chiến binh Khối đã phối hợp tổ chức Diễn đàn “Cử tri Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”.

Diễn đàn thông tin nhiều nội dung liên quan đến công tác bầu cử tới cử tri là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên công tác tại các đơn vị thuộc Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tham dự diễn đàn có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghệp tỉnh; đại diện LĐLĐ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối cùng 600 cử tri là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Đây là diễn đàn chính trị, là ngày hội lớn của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Thông qua chương trình sẽ nâng cao nhận thức của các cử tri trong Khối về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; nắm vững đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ của các thế lực thù địch.

Sau diễn đàn, mỗi cán bộ sẽ là một tuyên truyền viên tích cực đóng góp vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh trình bày các nội dung quan trọng của Luật Bầu cử và giải đáp thắc mắc của cử tri tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, cử tri Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã được nghe đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phổ biến các nội dung và quy định mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; quyền và nghĩa vụ của cử tri khi tham gia bầu cử; những tiêu chí và thành phần tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Số lượng đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Thanh Hoá cũng được báo cáo viên thông tin đến cử tri.

Báo cáo viên cũng đã thông tin tới cử tri một số tình huống cụ thể và cách xử lý theo quy định. Trong đó, nếu trường hợp dịch COVID-19 bùng phát trong thời gian gần đến ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, hướng dẫn phương án tổ chức bầu cử phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành trên tinh thần: địa phương chủ động xây dựng phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho cử tri bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Cử tri tham gia hỏi đáp các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử.

Trên cơ sở các nội dung do báo cáo viên trình bày, cử tri tham dự diễn đàn đã trao đổi, hỏi đáp nhiều vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử như: Quyền tham gia bầu cử của cử tri là người di cư tự do, đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại địa phương; địa điểm bỏ phiếu dành cho cử tri là sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học hoặc công nhân khu công nghiệp, những người tạm vắng khỏi nơi cư trú kể từ ngày danh sách cử tri được niêm yết cho đến ngày bỏ phiếu vì các lí do khác nhau…

Nguyễn Mai