Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Quan Hóa

Ngày 12-5, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Quan Hóa.

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp lần này huyện Quan Hóa có 96 tổ bầu cử với 1.373 thành viên theo đúng quy định.

Đến nay, tại các điểm bầu cử đã niêm yết đầy đủ, chính xác danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử; công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan được triển khai đồng bộ, rộng khắp; các phương án bảo đảm an toàn, an ninh - trật tự, phòng, chống dịch COVID-19 được phối hợp triển khai chặt chẽ, nghiêm túc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Lê Văn Diện ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện Quan Hóa. Đồng thời đề nghị Ủy ban bầu cử huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền; kiểm tra chặt chẽ danh sách ứng cử viên, tránh sai sót, nhầm lẫn; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra và sớm xây dựng kế hoạch tập huấn về công tác bầu cử gắn với các phương án phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng quy trình; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và cán bộ các phòng, ban chuyên môn xuống cơ sở trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử; giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật về đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân có liên quan đến công tác bầu cử; triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, an ninh nội bộ, trật tự an toàn xã hội để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Ngọc Lê