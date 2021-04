Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng các phương án bảo vệ ngày bầu cử

Nhằm góp phần bảo vệ an ninh, an toàn cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và luyện tập thuần thục các phương án nhằm bảo vệ an toàn ngày hội lớn của toàn dân.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai các lực lượng tổ chức luyện tập sẵn sàng phương án tham gia bảo vệ những địa bàn, mục tiêu trọng điểm. Làm tốt công tác rà soát điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, nhất là kế hoạch A2 và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tổ chức báo động và luyện tập các phương án bảo vệ an toàn các khu vực, mục tiêu trọng yếu góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống khủng bố.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị luôn sẵn sàng lực lượng cơ động xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên khi có tình huống xảy ra, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong ngày diễn ra Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngọc Lê-Xuân Hùng