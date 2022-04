Vừa khởi động, Triệu Sơn New Central đã “cháy hàng”

Kinh nghiệm cho thấy “ở đâu có dự án, ở đó có sốt đất” đã trở thành điều hiển nhiên, nhất là trong thời buổi “người người đi buôn đất” như hiện nay. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Dự án Triệu Sơn New Central (Khu dân cư Nam Cống Chéo, phố Tân Minh, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn) vừa mới khởi động đã được đặt chỗ 100 lô đất.

Khách hàng thamm quan thực tế tại dự án.

Theo chân “dân buôn” bất động sản chuyên nghiệp, chúng tôi có mặt tại Triệu Sơn New Central vào ngày dự án chính thức ra hàng đợt 1. Quả đúng như các nhà đầu tư nhận định, đây chính là một trong những khu đô thị tiên phong được thiết kế và quy hoạch đồng bộ, bài bản nhất hiện nay với diện tích lên tới 6,1ha. Trong đó, diện tích xây dựng là 3,4 ha, quy mô 330 lô đất nền có diện tích từ 95m2 đến 115m2 và đều có sổ hồng ghi rõ là đất ở ổn định và lâu dài. Thêm một điểm nổi bật về hạ tầng của dự án này là: các tuyến đường đều được trải nhựa rộng 7,5m, 10,5m, 20,5m; vỉa hè lát đá rộng từ 5m; hệ thống điện nước đã được lắp đặt sẵn, rất tiện lợi cho người dân khi có nhu cầu xây dựng để an cư lạc nghiệp.

Lợi thế nổi bật của Dự án Triệu Sơn New Central.

Có “thực mục sở thị” Dự án Triệu Sơn New Central mới thấy, ngoài kết cấu hạ tầng vượt trội, ở dự án còn hội đủ nhiều yếu tố vị trí địa lý thuận lợi, rất hợp với những khách hàng có dự định mua đất để ở kết hợp kinh doanh. Cụ thể, phía Bắc của dự án tiếp giáp với trục đường Tỉnh lộ 514 thông ra với Quốc lộ 47 nối thành phố Thanh Hóa với sân bay Quốc tế Thọ Xuân; phía Tây tiếp giáp với tuyến đường đôi 36m nối Quốc lộ 47C với cao tốc Nghi Sơn – Sao Vàng; phía Nam tiếp giáp với khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị cao cấp Xuân Hưng rộng 20ha… Từ dự án, người dân chỉ mất 20 phút đã đến được thành phố Thanh Hóa; 15 phút đến Cảng hàng không Thọ Xuân và trong bán kính 500m là trung tâm văn hóa – thể thao, bệnh viện, chợ Giắt, trung tâm hành chính huyện Triệu Sơn, Siêu thị The City, KCN liên xã 50ha…

Liên kết vùng dự án Triệu Sơn New Central.

Cũng chính bởi những lợi thế đó mà ngay khi dự án vừa khởi động, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đã liên tục đổ về túc trực, chờ dự án ra hàng là xuống tiền đặt cọc. Anh Võ Thế Mạnh – một nhà đầu tư đến từ Hà Nội là trường hợp như thế. Anh cho biết: Trước nay tôi chỉ quan tâm đến các dự án đất nền phân lô nên ở đâu có dự án mới, tôi thường giành thời gian về tìm hiểu. Tuy nhiên, không phải dự án nào tôi cũng mặn mà. Nhưng với Triệu Sơn New Central thì khác, tôi thấy yên tâm khi dốc toàn lực để đầu tư vào đây. Vì chắc chắc khi trục đại lộ trung tâm dự án (rộng tới 20,5m) và tuyến đường đôi (rộng tới 36m) khởi công và đi vào sử dụng, thì giá của các lô đất sẽ tăng lên rất nhanh. Lúc đó, dù có tiền nhưng chưa hẳn đã mua được, nhất là khi các dự án đất nền đang ngày càng khan hiếm”.

Phối cảnh dự án Triệu Sơn New Central.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó nên để cơ hội được chia đều cho tất cả các khách hàng (tránh trường hợp nhà đầu tư nào đó có tiền sẽ mua cùng lúc nhiều sản phẩm để bán lại với giá cao hơn), đơn vị phát triển Dự án Triệu Sơn New Central là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lam Linh (Lam Linh Land) đã chia 200 lô đất thành 2 đợt ra hàng (đợt 1 từ ngày 28/3/2022 và đợt 2 dự kiến sẽ vào đầu tháng 4/2022); đồng thời cam kết dù đặt chỗ một lô hay nhiều lô, chính sách bán hàng của công ty cũng sẽ không có sự khác biệt. Tính nhất quán, minh bạch của dự án còn được thể hiện thông qua việc, Lam Linh Land đã kết hợp với 13 đại lý bất động sản uy tín trên địa bàn thành phố Thanh Hóa nhằm giúp khách hàng có thể tùy ý lựa chọn nhà phân phối mà không lo chênh lệch về giá. Danh sách các đại lý gồm có: Phục Hưng Land; Golden land 36; Hoàng Phát Land; Hưng Thịnh Land; An Phát Land; Tektra Land; Đức Lương Land; Thành Công Land; Rich Land; Tiên Phong Land; AMS Group; Maicom; Công ty cổ phần địa ốc LTP Việt Nam.

Hình ảnh thực tế dự án.

Trước những tiềm năng, lợi thế cũng như thông tin tích cực về Dự án Triệu Sơn New Central, ngay trong ngày ra hàng, nhân viên kinh doanh bất động sản của các đại lý phân phối đã cho khách hàng đặt chỗ hết 100 lô đất của đợt 1, thế nhưng số lượng khách hàng quan tâm đến dự án thì vẫn đang còn rất nhiều. Vì vậy mà trong số những người ra về, chúng tôi để ý thấy có người không dấu được sự vui mừng vì đã nhanh tay sở hữu được một lô có vị trí đẹp, nhưng cũng có người vì nhiều lý do đã để mất cơ hội đợt này. Tuy nhiên, dường như tất cả họ vẫn mong chờ đợt ra hàng thứ 2. Bởi dù là khách hàng mua đất để ở hay kinh doanh, hoặc là đầu tư sinh lời thì Triệu Sơn New Central vẫn là dự án xứng đáng với đồng tiền họ bỏ ra.

Mai Vui