TNR Stars Lam Sơn - Thọ Xuân: Khu đô thị phức hợp – Tổ hợp vui chơi giải trí lớn nhất Thọ Xuân

Ngày 28-10, lễ Kick-Off dự án TNR Stars Lam Sơn - Thọ Xuân với chủ đề “Tốc chiến tốc thắng” đã được tổ chức thành công với sự tham dự của đông đảo các nhà phân phối, các đại lý uy tín trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Lễ Kick - Off dự án TNR Stars Lam Sơn - Thọ Xuân thu hút đông đảo các nhà phân phối, đại lý và chuyên viên tư vấn bất động sản tham dự.

TNR Stars Lam Sơn - Thọ Xuân là dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ cao cấp.Tọa lạc ngay giao lộ tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 47 và đường Hồ Chí Minh, khu vực có tốc độ đô thị hoá cao, mật độ cư dân lớn và có khả năng kết nối giao thông thuận tiện, linh hoạt. Khu đô thị TNR Stars Lam Sơn –Thọ Xuân được đầu tư xây dựng trên diện tích 10.5 ha, được quy hoạch rõ ràng, đồng bộ, hiện đại với 339 sản phẩm nhà phố liền kề, shophouse cùng hệ thống đường nội bộ, vỉa hè, hệ thống điện nước, phòng cháy chữa cháy…theo tiêu chuẩn. Gắn kết con người với thiên nhiên, nơi đây sở hữu diện tích cây xanh được phân bổ theo tỷ lệ vàng, giúp cư dân có không gian sống xanh, thoáng đãng, cân bằng và hòa quyện cùng thiên nhiên. Cùng với đó là 9 tổ hợp gồm 36 tiện ích cao cấp như đường dạo bộ ven sông, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em, công viên cây xanh, vườn BBQ,…mang đến không gian sống an lành, thoáng đãng, hòa cùng thiên nhiên nhưng rất hiện đại và tiện nghi cho cư dân.

TNR Stars Lam Sơn - Thọ Xuân là dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ cao cấp lớn nhất Thọ Xuân.

Với ưu thế “vị trí độc tôn”, kết hợp với khả năng quy hoạch hoàn hảo mang đậm dấu ấn tầm nhìn chiến lược trong mỗi dự án, TNR Stars Lam Sơn – Thọ Xuân được định hướng phát triển theo mô hình Khu đô thị “all-in-one”. Mỗi sản phẩm tại đây đều mang trong mình giá trị kép “đầu tư - an cư”, hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm thị trường bất động sản phía Tây Thanh Hoá trong thời gian tới.

TNR Stars Lam Sơn - Thọ Xuân tiên phong kiến tạo không gian sống lý tưởng, hiện đại và tiện nghi trên mảnh đất Thọ Xuân.

Lễ Kick - Off dự án TNR Stars Lam Sơn - Thọ Xuân đã thu hút hàng trăm tư vấn viên chuyên nghiệp đến từ các đơn vị phân phối dự án tham dự. Tại lễ Kick - Off, các chuyên viên tư vấn đã được chia sẻ những thông tin chi tiết về dự án, từ đó giúp các chuyên viên tư vấn thấy rõ được những tiềm năng, thế mạnh của TNR Stars Lam Sơn - Thọ Xuân cũng như chính sách bán hàng để có thể truyền tải tới khách hàng và nhà đầu tư những thông tin phù hợp, chính xác và nhanh chóng nhất để sớm đưa TNR Stars Lam Sơn – Thọ Xuân trở thành nơi an cư lý tưởng, đầu tư sinh lời bền vững và mang đến những giá trị lợi ích thiết thực cho khách hàng và các nhà đầu tư.

TNR STARS LAM SƠN - THỌ XUÂN Địa chỉ dự án: Quốc lộ 15, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá Tư vấn bán hàng: AMS Group

NL