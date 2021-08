Thanh Hóa: Sức hút từ căn hộ cao cấp chuẩn bị bàn giao

Sống tại căn hộ chung cư cao cấp tiện nghi, hiện đại với hệ thống an ninh đảm bảo đang trở thành xu hướng của người trẻ tại các thành phố. Không nằm ngoài xu hướng đó, người trẻ Thanh Hóa cũng dịch chuyển dần lên các căn hộ chung cư cao cấp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời nắm bắt cơ hội đầu tư cho thuê sinh lời.

Nhu cầu ở thực và đầu tư cho thuê là rất lớn nhưng Thanh Hóa lại đang khan hiếm nguồn cung căn hộ chung cư cao cấp.

Căn hộ cao cấp trung tâm TP Thanh Hóa "hiếm có khó tìm"

Tiếp nối những thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng, tại Thanh Hóa, việc sống tại các căn hộ chung cư cao cấp đang trở thành xu hướng mới. Trên thực tế, việc sống tại các chung cư cao cấp định hình một tiêu chuẩn mới, vừa phù hợp với phong cách sống hiện đại, lại vừa cân bằng được yêu cầu về môi trường sống cho gia đình nhiều thế hệ.

Trong những năm trở lại đây, Thanh Hóa đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế, đặc biệt là các mảng du lịch, công nghiệp, qua đó có sức hút mạnh mẽ đối với du khách và lực lượng lao động trình độ cao. Tiềm năng du lịch cùng những đòn bẩy kinh tế đã tạo cơ hội cho các nhà đầu tư đón nhu cầu thuê ổn định. Trước xu hướng này, nhiều nhà đầu tư nhạy bén đã nắm bắt cơ hội đầu tư căn hộ cho thuê.

Các chuyên gia nghiên cứu BĐS cũng nhận định, đây là kênh đầu tư hấp dẫn và có khả năng thu lợi nhuận cao. Ghi nhận thực tế trên thị trường, giá thuê của một căn hộ chung cư nằm ở vị trí trung tâm TP Thanh Hóa hiện đang khá cao giao động từ 6 đến 9 triệu đồng/tháng. Nhu cầu về căn hộ chung cư cao cấp tại Thanh Hóa để đáp ứng nhu cầu ở thực và đầu tư cho thuê là rất lớn.

Tuy nhiên trên thực tế, lượng cung cho phân khúc này lại chưa tương xứng. Đến nay, diện tích sàn căn hộ chung cư tại Thanh Hóa lên đến hàng chục triệu mét vuông và vẫn tiếp tục tăng. Nguồn cung khan hiếm trong bối cảnh lượng cầu lớn, dẫn đến tỷ lệ hấp thụ luôn ở mức cao và giá căn hộ cũng tăng mạnh.

Trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình tài chính của người dân bị ảnh hưởng dẫn đến sức mua trên thị trường chậm lại. Do đó, chỉ những dự án của các chủ đầu tư uy tín, nằm ở vị trí đẹp, có đầy đủ pháp lý, được quy hoạch với hệ thống tiện ích, dịch vụ hiện đại mới có thể thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách hàng và đạt tỉ lệ hấp thụ cao.

Eurowindow Tower - sức hút từ căn hộ chung cư cao cấp sắp bàn giao

Là dự án chung cư cao cấp nằm ở vòng xuyến Hoàng Hạc trung tâm TP Thanh Hóa, thuộc quần thể Khu đô thị phức hợp Eurowindow Garden City, căn hộ Eurowindow Tower thuộc số ít các dự án được khách hàng săn đón ngay từ khi ra mắt. Với mục tiêu xây dựng biểu tượng sống mới cho Thanh Hóa, chủ đầu tư Eurowindow Holding chú trọng phát triển Eurowindow Tower với không gian sống xanh lành mạnh cùng hệ thống tiện ích và dịch vụ hiện đại cho cư dân.

Ngoài hệ thống công viên cây xanh, hồ điều hòa, khu vui chơi, chuỗi cửa hàng thời trang và ẩm thực đa dạng, Eurowindow Tower cũng sở hữu hệ thống căn hộ chung cư cao cấp thiết kế hiện đại, đề cao sự tiện nghi trong sinh hoạt với các khoảng không gian chung và riêng tinh tế, khoa học. Thêm vào đó, Eurowindow Tower giải quyết được nỗi lo lớn về an toàn với hệ thống an ninh ba lớp, xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về kết cấu, lan can, cầu thang, …

Bên cạnh việc đáp ứng toàn diện nhu cầu sống sang - sống xanh của cư dân hiện đại, Eurowindow Tower còn là dự án duy nhất tại Thanh Hóa sẽ tiến hành bàn giao trong một tháng tới. Đây là yếu tố chiếm được cảm tình của khách hàng bởi không những tránh được rủi ro không đáng có như khi mua dự án hình thành trong tương lai, mà còn có tiềm năng tăng giá cao khi đi vào hoạt động.

Căn hộ Eurowindow Tower sẽ được bàn giao cho khách hàng trong tháng 9 tới đây.

Căn hộ chuẩn bị bàn giao Eurowindow Tower giúp nhà đầu tư có thể khai thác cho thuê thu về lợi nhuận ngay trong khoảng 12 tháng trước khi phải thanh toán cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng. Với chính sách hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị căn hộ, nhà đầu tư chỉ phải thanh toán 30% giá trị căn hộ ban đầu, và đến gần cuối năm 2022 mới tiến hành trả cả gốc lẫn lãi. Trong khi đó, sau khi nhận bàn giao vào tháng 9 tới, khách hàng đã có thể khai thác cho thuê căn hộ, thu về từ 6-8 triệu đồng/tháng. Điều này có nghĩa là trước khi phải thanh toán khoản vay, nhà đầu tư đã có thể thu về lợi nhuận lên tới trăm triệu đồng. Đây là thời điểm tốt nhất để khách hàng sở hữu căn hộ Eurowindow Tower cao cấp với chính sách ưu đãi, đồng thời được hưởng gói nội thất lên đến 30 triệu để sớm hoàn thiện nơi an cư lý tưởng.

