Sự nổi bật của Dự án căn hộ Tecco Center Point Thanh Hóa

Tecco Center Point Thanh Hóa được nhìn nhận như biểu tượng mới cho cuộc sống phồn vinh giữa lòng thành phố Thanh Hóa

Tecco Center Point Thanh Hóa được các chuyên gia bất động sản đánh giá là dự án chung cư cao cấp bậc nhất tại trung tâm thành phố Thanh Hóa với nhiều điểm mạnh nổi bật so với thị trường.

Được thiết kế bài bản, Dự án khu Chung cư Tecco Center Point với kiến trúc 2 tòa tháp nổi bật giữa lòng thành phố Thanh Hóa, gồm 28 tầng và 3 tầng hầm, tổng số gồm 462 căn hộ cao cấp có diện tích đa dạng từ 56,9 - 86,5m2 do chủ đầu tư Tecco đầu tư phát triển. Tecco Center Point khi hoàn thành sẽ là biểu tượng cho một cuộc sống hiện đại, phồn vinh, một “định nghĩa” mới về tiêu chuẩn sống cao cấp - chuẩn mực của người dân thành đạt tại xứ Thanh.

Vị trí dự án Tecco Center Point nằm đắc địa ngay ngã tư đường Hoàng Hoa Thám và đường Lý Nam Đế với 2 mặt đường lớn, thuộc quần thể khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi (Khu đô thị Bình Minh) có kinh tế giàu có và đô thị phát triển bậc nhất Thanh Hóa. Khu đô thị này cũng là nơi sinh sống của những người con thông thái và thành đạt của thành phố Thanh Hóa.

Sở hữu hệ thống gồm 36 tiện ích nội khu đẳng cấp, khu căn hộ Tecco Thanh Hóa sẽ mang đến một trải nghiệm sống tiện ích, chuẩn mực, và hiện đại với mô hình tiện ích “All-In-One”, đáp ứng nhu cầu đa dạng cho dân cư ngay tại thềm nhà mình: từ mua sắm, vui chơi, giải trí, thể dục - thể thao, học tập cho đến nhu cầu vui nghỉ dưỡng, văn hóa cộng đồng...

Sự nổi bật của Tecco Thanh Hóa là lần đầu tiên tại thành phố Thanh Hóa xuất hiện các hạng mục tiện ích độc đáo và cao cấp như: hồ bơi trong nhà; công viên xanh rộng lớn trong nội khu; tiện ích thông minh: cửa khóa bằng vân tay thông minh, hệ thống quản lý an ninh 3 lớp, 8 thang máy cao cấp và 3 tầng hầm xe rộng lớn… sẽ là sự “đặc quyền” dành riêng cho những chủ nhân tương lại tại khu dân cư Tecco Center Point Thanh Hóa.

Ngoài kiến trúc tổng quan hiện đại, thiết kế cảnh quan tươi mát, sinh động thì thiết kế căn hộ Tecco Center Point được đánh giá ưu việt. Mỗi không gian bên trong căn hộ đều được tính toán kỹ lưỡng, được sắp đặt - bối trí khoa học. Mỗi căn hộ đều có khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên tối đa với mặt thoáng được mở rộng, căn hộ có từ 2-3 logia trở lên. Từ đó, không gian căn hộ mở hướng một không gian sống thông minh, tối ưu hóa công năng sử dụng, giảm tối thiểu diện tích không gian vô ích.

Chủ đầu tư Tecco Centrer Point Thanh Hóa là doanh nghiệp uy tín

Theo chia sẻ của đại diện chủ đầu tư, Tecco Center Point là dự án mà chủ đầu tư Tổng công ty Tecco Hà Nội đặt rất nhiều tâm huyết, với mong muốn kiến tạo và cống hiến cho thành phố Thanh Hóa một khu dân cư hiện đại, phong cách sống đẳng cấp, góp phần xây dựng một “xứ Thanh” giàu mạnh, ấm no.

Tecco được biết đến là tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực, đã có hơn 20 năm hình thành và phát triển, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực khai thác đá, nước, lĩnh vực thủy điện và chuỗi các dịch vụ như: du lịch lữ hành, tư vấn thiết kế, xây dựng và nổi bật nhất là lĩnh vực bất động sản.

Xét riêng về lĩnh vực bất động sản, Tecco Group là thương hiệu chủ đầu tư lớn, uy tín trên thị trường. Cho đến năm 2021, Tecco Group đã có 5 tổng công ty trực thuộc, 29 đơn vị thành viên, liên doanh liên kết, triển khai hơn 60 dự án công trình xây dựng tập trung tại những vị trí trung tâm của 18 tỉnh thành lớn nhất Việt Nam từ Bắc vào Nam. Năm 2021, Tecco hiện dang phát triển nhiều dự án nổi bật trên nhiều tỉnh thành lớn như: Tecco Diamond (Hà Nội), Tecco Home (Thuận An Bình Dương), Tecco Luxury (Thuận An Bình Dương), Tecco Felice Homes (Thuận An Bình Dương).

Tecco Group với hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, các dự án khu dân cư của Tecco Group luôn có chất lượng xây dựng cao, được thị trường đón nhận nồng nhiệt và luôn bền vững theo thời gian.

Với nhiều lợi thế của dự án khu căn hộ chung cư Tecco Center Point Thanh Hóa cùng với chủ đầu tư Tecco là doanh nghiệm có năng lực – uy tín, chắc chắn trong tương lai gần, dự án sẽ trở thành một nơi đáng sống, đáng mơ ước bậc nhất của người dân xứ Thanh.

Ngọc Lan