Khu dân cư mới Đồng Nam: Đón đầu khả năng tăng giá nhờ cao tốc Bắc - Nam

Thông tin về cao tốc Bắc - Nam khiến cho thị trường bất động sản nhiều khu vực ở Thanh Hóa trở nên “nóng” hơn. Trong đó, dự án Khu dân cư mới Đồng Nam đang là điểm hút giới đầu tư với những lợi thế hiếm có để đón đầu cơ hội về hạ tầng và quy hoạch.

Cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa hơn 12 nghìn tỷ đồng đang dần hình thành với nút giao Quốc lộ 47 thuộc địa bàn huyện Đông Sơn, Thanh Hóa.

Bất động sản liền kề cao tốc luôn “nóng sốt”

Đối với bất động sản, giá trị gia tăng luôn tỷ lệ thuận với sự phát triển cơ sở hạ tầng, cụ thể là các tuyến đường quốc lộ, cao tốc liên vùng. Điều này đã được chứng minh qua thực tế với nhiều câu chuyện về giá đất của các địa phương có cao tốc chạy qua.

Với sự hình thành của tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, giá đất nền các quận Hải An, Lê Chân, Hồng Bàng (Hải Phòng) đã tăng 20 - 30% so với năm 2019, thậm chí quanh các khu vực triển khai dự án lớn, có nơi giá đất nền tăng gấp đôi so với thời điểm năm 2017.

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra với tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Theo Colliers, các lô đất mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp vốn được rao bán trong khoảng giá từ 7 đến 11 triệu đồng mỗi m2 vào đầu năm 2018, nhưng sang đến đầu năm nay, mức giá đã chạm ngưỡng 20-25 triệu đồng một m2.

Tại Thanh Hóa, người ta mong chờ một kịch bản tương tự khi mà dự án đường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa thuộc tuyến đường cao tốc Bắc Nam đang được triển khai mạnh mẽ. Tuyến đường có tổng chiều dài 53,2 km, được thiết kế với quy mô đường cao tốc loại A, tốc độ thiết kế từ 80km/h đến 120km/h và không có giao cắt cùng mức, không có dòng xe máy, xe thô sơ đi trộn lẫn ôtô. Với sự khác biệt như vậy, cao tốc khi đưa vào khai thác sẽ rút ngắn thời gian đi lại, tăng năng lực lưu thông hàng hóa, tạo nên cú hích đối với kinh tế địa phương. Nếu như trước đây sẽ phải mất 3-3,5 tiếng để di chuyển từ Thanh Hóa tới thủ đô Hà Nội, thì với cao tốc mới, thời gian có thể rút ngắn lại chỉ còn chưa đầy 2 tiếng.

Ngoài ra, các nút giao trên tuyến được bố trí tại các vị trí giao cắt giữa đường cao tốc với các đường quốc lộ, trục chính đô thị, đường trục chính vào các khu kinh tế, công nghiệp. Một trong số đó là nút giao với quốc lộ 47 thuộc địa phận huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, đem lại tiềm năng lớn cho bất động sản ở khu vực này

Sức hút đến từ vị trí vàng của Khu dân cư mới Đồng Nam

Khu dân cư mới Đồng Nam nằm trên trục giao thông huyết mạch Quốc lộ 47 nối từ trung tâm TP Thanh Hoá đi sân bay Sao Vàng. Dự án cách trung tâm thành phố 7km, cách vị trí nút giao cao tốc Bắc Nam - quốc lộ 47 chỉ 800m. Tuyến cao tốc kết nối QL45 - Mai Sơn, Ninh Bình dự kiến thông tuyến vào Q3-2022 chính là cú hích khiến giá trị BĐS tại khu vực này tăng gấp nhiều lần trong thời gian tới. Không những thế, vị trí gần nút giao cao tốc cũng là lợi thế lớn khiến lưu lượng giao thông tăng lên, đồng thời tạo lực hút mạnh mẽ lượng dân cư tới khu vực phía Tây thành phố sinh sống. Cùng với quy hoạch huyện Đông Sơn sáp nhập vào thành phố Thanh Hóa, dự án Khu dân cư mới Đồng Nam sẽ là trung tâm mới phía Tây của Thành phố, đồng thời trở thành cửa ngõ giao thương kết nối Thanh Hóa với thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Trong tương lai, đây sẽ là nơi an cư của những gia đình tri thức, thương nhân giàu có và giới lãnh đạo địa phương vì được quy hoạch gần khu hành chính mới của huyện khi lên thành phố.

Khu dân cư mới Đồng Nam nằm ngay cạnh nút giao cao tốc Bắc - Nam với quốc lộ 47.

Ngoài hưởng lợi từ vị trí vàng ngay cạnh nút giao cao tốc Bắc - Nam với quốc lộ 47, khu dân cư mới Đồng Nam còn sở hữu tiềm năng lớn nhờ giáp huyện lộ rộng 36m. Tuyến đường này đang được triển khai nhanh chóng, tương lai sẽ là tuyến đường huyết mạch thông thương giữa các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa, Nông Cống …

Bên cạnh đó, không thể không kể đến việc Đông Sơn đang thu hút hàng loạt ông lớn rót vốn đầu tư. Ngoài Sun Group với khu đô thị mới 1600 ha nằm cách dự án 2,2 km, Foxconn cũng đang nhắm Đông Sơn là một trong những lựa chọn hàng đầu để xây dựng nhà máy. Vị trí cửa ngõ, gần kề những quy hoạch này của Khu dân cư mới Đồng Nam chính là lời cam kết về tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Dự án không những sở hữu vị trí đắc địa mà còn được chú trọng đầu tư hệ thống tiện ích đa dạng và đồng bộ.

Tuy là dự án đất nền đấu giá nhưng Khu dân cư mới Đồng Nam lại được chú trọng đầu tư hệ thống tiện ích đa dạng, đồng bộ với hồ điều hòa và công viên cây xanh có diện tích hơn 10.000 m2, bãi đậu xe rộng hơn 3.000 m2, khu vui chơi giải trí hơn 4.100m2, khu sinh hoạt cộng đồng hơn 1.200 m2. Ngoài ra, những lợi thế như: gần bệnh viện, trường học, quy hoạch chợ đầu mối phía Tây, quy hoạch khu đô thị mới 1600ha của Sun Group… cũng là yếu tố quan trọng đảm bảo cho cư dân nơi đây một cuộc sống đầy đủ, hiện đại và văn minh.

Đón đầu sự hình thành của cao tốc Bắc Nam và làn sóng dịch chuyển dân cư, dự án Khu dân cư mới Đồng Nam hứa hẹn là miếng bánh hấp dẫn được nhà đầu tư từ khắp các tỉnh thành như Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Phòng săn đón.

