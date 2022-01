Đô thị kiểu mẫu bên dòng chảy vượng khí ở Lam Sơn

Thị trấn Lam Sơn đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ nhờ các kiệt tác đô thị ven sông sắp được hình thành, với sự thừa hưởng dòng chảy vượng khí của dòng sông Nhà Lê lịch sử.

TNR Stars Lam Sơn hưởng trọn dòng chảy vượng khí bên sông Nhà Lê

Bắt kịp xu thế phát triển đô thị ven sông và giao hòa cùng thiên nhiên, TNR Holdings Vietnam (thành viên Tập đoàn TNG Holdings Vietnam với 25 năm xây dựng và phát triển) phát triển dự án TNR Stars Lam Sơn bên sông Nhà Lê, mạch nguồn của thị trấn Lam Sơn (Thanh Hóa).

Đây là dòng sông gắn liền với lịch sử và sự phát triển của cả vùng đất địa linh nhân kiệt. Ngược dòng thời gian, Lê Hoàn đã cho đào kênh từ sông Mã qua núi Đồng Cổ theo trục nam - bắc đến sông Bà Hòa (xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn ngày nay), rồi từ đó khơi dòng vào Nghệ An. Qua thời gian, kênh Nhà Lê được nối dòng, chảy qua nhiều địa phận, hình thành một hệ tuyến đường thủy kéo dài mang ý nghĩa chiến lược về cả giao thông nội thủy, hành chính và quân sự.

Kênh Nhà Lê - dòng sông lịch sử của cả dân tộc.

Không những đóng vai trò là tuyến giao thông thủy chiến lược, kênh nhà Lê còn có tác dụng vô cùng to lớn về mặt thủy lợi, góp phần khai phá vùng đồng bằng Thanh Hóa màu mỡ cùng sứ mệnh dẫn dắt, khơi mạch nguồn thịnh vượng cho cả vùng đất địa trấn đầy vẻ vang này.

Dòng sông Nhà Lê còn mang ý nghĩa dòng chảy vượng khí và thịnh vượng cho vùng đất Lam Sơn đến tận ngày nay.

TNR Stars Lam Sơn sở hữu địa thế “tọa sơn hướng thủy” hứa hẹn mang đến thịnh vượng cho chủ nhân sở hữu.

Thừa hưởng vượng khí của dòng sông Nhà Lê, với địa thế “tọa sơn hướng thủy”, khu đô thị kiểu mẫu TNR Stars Lam Sơn sẽ đem đến không gian sống thư thái, an lành, kiến tạo sự tôn quý và vận khí tài lộc cho chủ nhân.

Dự án còn nắm giữ vị trí chiến lược trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa khi tọa lạc tại trung tâm thị trấn Lam Sơn, giao điểm Quốc lộ 47 và đường mòn Hồ Chí Minh. Theo chiến lược phát triển của tỉnh, thị trấn Lam Sơn đang dần trở thành tọa độ vàng về phát triển kinh tế, hút mạnh vốn đầu tư công nghiệp và thương mại dịch vụ.

Nhờ vị trí chiến lược này, khu đô kiểu mẫu TNR Stars Lam Sơn sẽ là tâm điểm kết nối các khu vực trọng điểm kinh tế địa phương, như: Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Cảng hàng không Thọ Xuân, Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng. Nhờ đó, hiện thực hóa kỳ vọng tái hiện một kinh đô giao thương sầm uất nhất khu vực.

Tiếp nhịp phồn thịnh của các đô thị ven sông

Mang đến một dự án kiểu mẫu bên dòng sông lịch sử, nhà phát triển bất động sản TNR Holdings Vietnam kiến tạo một chất sống phồn thịnh cho cộng đồng cư dân tương lai.

Nhìn ra thế giới, những đô thị lớn và văn minh ở các nước phát triển nhất thế giới đều nằm ở ven sông, tập trung cộng đồng cư dân tinh hoa. Dòng Hudson là mạch nguồn của New York, dòng sông Seine thơ mộng gắn liền kinh đô ánh sáng Paris, thành phố Melbourn xinh đẹp của Úc bên dòng Yarra… Ở châu Á, có thể kể đến mô hình đô thị hóa sinh thái khu vực ven sông Hàn ở Seoul (Hàn Quốc).

Thành phố Đà Nẵng bên bờ sông Hàn.

Tại Việt Nam các đô thị phát triển rực rỡ nhất cũng gắn liền với những dòng sông. Có thể kể đến TP. Hồ Chí Minh hiện đại, sầm uất được ôm ấp bởi sông Sài Gòn; Đà Nẵng đáng sống gắn liền với đôi bờ sông Hàn; Thành phố Huế mộng mơ soi bóng bên dòng sông Hương hiền hòa. Thủ đô Hà Nội lại được hình thành và phát triển trên lưu vực sông Hồng đầy ắp phù sa.

Đi cùng sự phát triển của xã hội, những các đô thị bên sông trên khắp Việt Nam không ngừng được quy hoạch và phát triển. Đặc biệt khi xu hướng sống wellness giao hòa cùng thiên nhiên lên ngôi, những thành phố, đô thị, khu đô thị ven sông càng được khao khát. Giá bất động sản tại các đô thị ven sông luôn tăng theo thời gian và thường có giá cao hơn từ 30-40% so với các khu vực khác xa mặt nước.

Bên cạnh tầm nhìn chiến lược khi phát triển một đô thị kiểu mẫu bên sông, TNR Stars Lam Sơn còn có thêm sức hấp dẫn khác. Dự án thừa hưởng trọn vẹn những tinh hoa của dòng sản phẩm TNR Stars do nhà phát triển bất động sản TNR Holdings Vietnam kiến tạo. TNR Stars là chuỗi dự án khu đô thị kiểu mẫu giúp đổi thay bộ mặt cảnh quan, nâng tầm trải nghiệm cho người dân tại các thị trường bất động sản vệ tinh. Hiện nay, thương hiệu TNR Stars đã có mặt tại hàng loạt tỉnh, thành phố trải dài từ Bắc đến Nam như: Hải Dương, Nghệ An, Thanh Hóa, An Giang, Trà Vinh...

Khu đô thị TNR Stars Diễn Châu (Nghệ An) với ¾ diện tích được bao quanh bởi dòng sông Bùng.

Được biết, nhà phát triển bất động sản TNR Holdings Vietnam đã có thời gian dài tích luỹ quỹ đất, nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, từ đó xây dựng những phân khúc sản phẩm phù hợp, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống người dân. Với quyết tâm phát triển mô hình khu đô thị kiểu mẫu tại các vùng đô thị vệ tinh, chuỗi sản phẩm TNR Stars sẽ tiếp tục được ra mắt trong thời gian tới.

