Căn hộ 2 phòng ngủ Tecco Center Point hút khách nhờ chất lượng cao cấp

Không chỉ nổi bật với loạt tiện ích vượt trội so với khu vực, Tecco Center Point còn hút khách bởi chất lượng căn hộ cao cấp, thiết kế thông minh. Trong đó, căn hộ 2 phòng ngủ đang được nhiều cặp gia đình trẻ tại Thanh Hóa lựa chọn.

Tecco Center Point với vị trí đắc địa bậc nhất tại trung tâm thành phố.

Tọa lạc tại khu Đô thị mới Bắc đại lộ Lê Lợi hay còn gọi là khu đô thị Bình Minh, Chung cư cao cấp Tecco Center Point sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất khu vực trung tâm hành chính mới của thành phố, nơi hội tụ của tầng lớp dân cư thông thái và thành đạt. Tại đây, cư dân chỉ mất chưa đầy 5 phút để di chuyển đến siêu thị big C, bệnh viện đa khoa Thanh Hà, trường học, công viên và các tiện ích tại đại đô thị Vinhomes Star City cũng như các khu vực trọng điểm khác trong thành phố hay các tỉnh phía Bắc thông qua đại lộ Lê Lợi, QL 1A.Không chỉ sở hữu mạng lưới dày đặc các tiện ích ngoại khu, Tecco Center Point còn thu hút bởi hàng loạt tiện ích độc quyền dành cho cư dân như: Bể bơi bốn mùa, nhà trẻ thông 2 tầng, khuôn viên cây xanh Sky Mond, hệ thống shophouse, trung tâm thương mại, nhà hàng, gym, spa, 3 tầng hầm rộng lớn, 11 thang máy cùng hệ thống cửa khóa vân tay thông minh. Tất cả hứa hẹn mang đến cho cộng đồng cư dân tinh hoa những trải nghiệm sống hoàn hảo.

Nhờ những lợi thế vượt trội nên dù chỉ mới ra mắt thị trường Thanh Hóa chưa được một tháng, Tecco Center Point đã trở thành điểm sáng trong phân khúc nhà ở xứ Thanh và thu hút hàng trăm khách hàng đặt mua căn hộ. Trong đó, các căn hộ 2 phòng ngủ đang được nhiều người trẻ thành đạt và gia đình trẻ lựa chọn bởi mức giá hợp lý và thiết kế căn hộ thông minh.

Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tecco Center Point có diện tích đa dạng từ 56,93m2 – 74,84m2 (diện tích tim tường). Với diện tích chưa đến 70m2 nhưng căn hộ vẫn cho gia chủ cảm giác về một không gian rộng thoáng do thiết kế mở thông minh, tối ưu công năng sử dụng, giúp căn hộ đón gió và ánh sáng tối đa. Bên cạnh đó, việc sở hữu tới 2-3 logia khiến căn hộ như rộng hơn và giúp gia chủ thỏa sức bài trí cho ngôi nhà của mình với các trang thiết bị hay những giàn hoa tươi đẹp.

Các phòng trong căn hộ đều có logia hoặc cửa sổ rộng để đón ánh sáng tự nhiên

Không gian phòng khách tại căn hộ được trang hoàng bằng những tông màu sáng, tạo cảm giác ấm áp và sạch sẽ. Khu vực bàn ăn được bố trí đối diện phòng khách và ngay gần phòng bếp, không chỉ giúp mở rộng không gian mà còn tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong một không gian sinh hoạt chung.

So với thị trường Thanh Hóa, Tecco Center Point là dự án hiếm hoi sở hữu 100% căn hộ đón gió và ánh sáng tự nhiên, 100% căn hộ 2 phòng ngủ có 2-3 logia. Đây là lợi thế mà ngay cả tại Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh không phải dự án nào cũng có được. Hơn thế, 100% căn hộ tại Tecco Center Point đều được trang bị cửa khóa vân tay thông minh cùng hệ thống chống cháy và chống ồn hiện đại. Điều này đảm bảo vấn đề an ninh, bảo mật và an toàn tối đa cho cư dân. Chính những tiêu chí trên đã góp phần đưa căn hộ Tecco Center Point vươn lên vị trí hạng A – phân khúc cao cấp, thiết lập mặt bằng giá mới cho thị trường Thanh Hóa.

Hình ảnh căn hộ mẫu 2 phòng ngủ tại dự án

Theo thông tin từ chủ đầu tư, khi mua căn hộ tại Tecco Center Point, khách hàng sẽ được bàn giao theo tiêu chuẩn full nội thất cơ bản bao gồm các hệ cửa, sàn gỗ, hệ thống chiếu sáng, các đầu chờ điện; với phòng vệ sinh là các thiết bị vệ sinh, gạch ốp sàn, tường; với phòng bếp là bộ tủ bếp, bàn bếp, chậu và vòi rửa. Tất cả các nội thất bàn giao đến khách hàng đều được chủ đầu tư lựa chọn từ những thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ trong quá trình sử dụng.

Nhiều khách hàng cho biết, họ mua Tecco Center Point không chỉ bởi những tiêu chí của một căn hộ hạng sang, mà còn bởi cơ hội được gia nhập vào cộng đồng cư dân thành đạt, gắn kết và dựng xây nên những mối quan hệ quý giá. Đồng thời cũng là chọn môi trường văn minh, hiện đại cho thế hệ sau được sinh sống và phát triển tốt nhất.

Chính những giá trị vượt trội mà Tecco Center Point tạo ra đã khiến dự án này “lấy lòng” đông đảo khách hàng tại Thanh Hóa, đặc biệt là căn hộ 2 phòng ngủ với mức giá hợp lý, phù hợp với gia đình trẻ thành đạt.

