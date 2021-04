Bí quyết "đón sóng" đầu tư hiệu quả tại Thanh Hóa

Những dự án lớn liên tục được ký kết và triển khai cùng sự quy tụ gần như đầy đủ các ông lớn bất động sản (BĐS) càng góp phần khiến thị trường BĐS Thanh Hóa trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Lúc này “kim chỉ nam” để đón sóng đầu tư hiệu quả, an toàn chính là “đầu tư vào đâu” và “đầu tư vào thời điểm nào”.

Tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua đã có những bước phát triển vượt bậc.

Lựa chọn thời điểm đầu tư sáng suốt

Những năm vừa qua Thanh Hóa được đánh giá là tỉnh có sự phát triển vượt bậc khi liên tiếp đón các dự án lớn... Điều này đã kéo theo thị trường bất động sản Thanh Hóa trở nên “nóng hổi” và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Để không lặp lại "bong bóng nhà đất” cục bộ rồi lập tức đóng băng đi kèm nhiều hệ lụy, chính quyền tỉnh Thanh Hoá đã tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất để kiểm soát các hoạt động sử dụng, giao dịch đất đai…Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần tỉnh táo lựa chọn dự án tiềm năng để đầu tư hiệu quả, an toàn.

Theo các chuyên gia, các dự án được lựa chọn cần đảm báo các yếu tố: Giá trị cốt lõi của sản phẩm bất động sản, chủ đầu tư uy tín, pháp lý minh bạch, tiềm năng phát triển có căn cứ…

Ngoài ra, việc đầu tư thời điểm nào cũng là yếu tố rất quan trọng, giúp nguồn vốn được “gieo” ở nơi đủ an toàn nhưng vẫn sinh lời hiệu quả. Do đó, việc lựa chọn những đại dự án đã bắt đầu thành hình là phương án an toàn đối với các nhà đầu tư. Đây được xem là thời điểm tính pháp lý, tiến độ và chất lượng sản phẩm hay tiềm năng sinh lời đã được minh chứng, “chỉ số nguy hiểm” được giảm tối đa.

Ngoài ra, chính sách bán hàng cũng được coi là một trong những điểm cộng mà nhiều nhà đầu tư trông đợi. Chính sách tốt sẽ giúp người mua bất động sản “hời” về cả số vốn bỏ ra lẫn dòng tài chính.

Dự án bất động sản xứng đáng đầu tư nhất xứ Thanh

Theo các nhà đầu tư lâu năm, Thanh Hóa vẫn là địa bàn đầu tư hấp dẫn tại Bắc Trung Bộ. Quan trọng, nhà đầu tư cần tìm hiểu thông tin chính xác, minh bạch để đánh giá đúng giá trị và tiềm năng sinh lời, đồng thời xuống tiền đúng thời điểm.

Hoàn toàn không phải là dự án trên giấy, Vinhomes Star City đã đi vào vận hành.

Trong các dự án tại Thanh Hóa, Vinhomes Star City được đánh giá cao về tiềm năng tăng giá trị.

Ngoài việc sở hữu vị trí đắc địa khi nằm tại trung tâm hành chính mới của thành phố, Vinhomes Star City hội tụ đầy đủ các yếu tố “vàng” như được vận hành bởi chủ đầu tư uy tín, các phân khu đầu ra mắt đã đi vào hoạt động và vận hành hơn 2 năm nay.

Anh Nguyễn Tiến T, một nhà đầu tư lâu năm tại Thanh Hóa chia sẻ: “Tôi thường xuyên theo dõi sự biến động giá của dự án, trung bình khoảng từ 3 đến 6 tháng dự án tăng giá từ 0,5 đến 2%. Tôi dự đoán con số này có thể sẽ tăng đến 10% trong năm 2021 với tình hình kinh tế của tỉnh đang cực kỳ khởi sắc”.

“Khu đô thị sống” với cảnh quan được đầu tư và chăm chút tỉ mỉ, mang đến cuộc sống sinh thái cho cư dân.

Đặc biệt, chủ đầu tư Vingroup cũng đang có chính sách tốt dành cho khách mua biệt thự như khách mua được tặng tới 4 lượng vàng, được lựa chọn tham gia hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc 65% giá bán lên tới 2 năm hoặc trừ thẳng 7,5 - 8% vào giá bán (áp dụng có điều kiện). Ngoài ra, chủ đầu tư còn áp dụng những ưu đãi khác như chiết khấu 1% cho cư dân và người thân, tặng voucher 200 triệu đồng mua xe VinFast.

Có thể thấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu nhà đầu tư “đặt trứng vào đúng giỏ” thì cơ hội sinh lời luôn hiện hữu. Nhà đầu tư cần sáng suốt để đón sóng đầu tư hiệu quả, an toàn.

NL