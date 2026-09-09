Bất động sản - Kiến trúc

Trong bất động sản, giá trị của vị trí không chỉ nằm ở một tọa độ đẹp, mà ở khả năng kết nối với dòng phát triển của đô thị. Với Danko Royal, lợi thế được tạo nên từ vị trí trên Đại lộ Nam Sông Mã cùng mạng lưới giao thông nội khu quy hoạch đồng bộ, mở ra dư địa cho an cư, giao thương và phát triển thương mại.
Sau hơn hai thập kỷ khẳng định vị thế trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và bất động sản, Eurowindow Holding tiếp tục hành trình phát triển đô thị tại Thanh Hóa với Eurowindow Light City - Thành phố Ánh sáng bên sông Mã.
(Baothanhhoa.vn) - Thị trường căn hộ khu Tây TP.HCM tiếp tục ghi nhận sự quan tâm của nhiều khách hàng nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và nhu cầu an cư gia tăng. Trong số các dự án mới, The Westique được chú ý khi sở hữu vị trí tại trung tâm khu vực phát...
Từ ngày 15/8, dự án Nhà ở xã hội Lam Sơn Riverside, phường Hàm Rồng, chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 616 căn hộ tại tòa A3. Việc công khai giá bán, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ cùng căn hộ mẫu ngay tại dự án giúp người dân thuận tiện tìm hiểu, lựa chọn nhà ở phù...
Khi thành tựu đã được khẳng định, giới tinh hoa thường tìm kiếm một chốn an cư đủ tầm để đại diện cho phong cách sống và đủ ý nghĩa trở thành tài sản truyền lại cho thế hệ mai sau. Tại Thanh Hóa, Danko Royal xuất hiện để đáp ứng khát vọng đó - một khu đô thị mang dấu ấn...
APEC 2027 tại Phú Quốc được kỳ vọng góp phần thúc đẩy kinh tế, kiến tạo “di sản sự kiện”, mở ra hàng nghìn cơ hội nghề nghiệp. Việc chuẩn bị quỹ nhà ở chất lượng là bước đi cần thiết để giữ chân nhân tài, tạo động lực phát triển bền vững cho đảo Ngọc.
Công ty CP Đầu tư Tổ hợp thương mại Mê Linh Plaza Thanh Hóa vừa chính thức công bố thông tin mở bán 140 căn hộ nhà ở xã hội có tên Melinh Tower thuộc Khu đô thị Eurowindow Garden City, đặt tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của...
Từ bao đời nay, ông cha ta vẫn truyền lại một triết lý sâu sắc: “Đất lành chim đậu.” Nơi nào hội tụ thiên thời, địa lợi và nhân hòa, nơi đó luôn thu hút những con người biết nhìn xa, biết kiến tạo giá trị và biết nắm bắt cơ hội.
Giá trị của một đô thị sinh thái không chỉ được tạo nên từ cây xanh hay mặt nước, mà bắt đầu từ tư duy quy hoạch dài hạn. Tại Danko The Country (Thanh Hóa), triết lý này được hiện thực hóa bằng quy hoạch đồng bộ, hướng tới một không gian sống bền vững và gia tăng giá trị theo...
Có những mảnh đất chỉ đơn thuần là một tài sản bất động sản. Nhưng cũng có những vùng đất được thiên nhiên ưu ái, nơi địa khí hội tụ, long mạch giao hòa, thì mảnh đất đó lại trở thành điểm khởi đầu cho sự hưng thịnh của nhiều thế hệ.
Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Thay vì chỉ chạy đua về quy mô hay vị trí, chất lượng phát triển mới là yếu tố quyết định. Các nhà phát triển hiện nay ngày càng chú trọng xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ. Họ lấy trải nghiệm của...
Một ngôi nhà không chỉ là nơi để trở về, mà còn là không gian phản ánh phong cách sống và gu thẩm mỹ của gia chủ. Với mong muốn sở hữu một tổ ấm sang trọng, hiện đại nhưng vẫn gần gũi thiên nhiên, chị Hà đã tin tưởng lựa chọn Hưng Phú Thịnh là đơn vị thiết kế – thi công trọn...
Prestige Residence - dòng căn hộ 3 phòng ngủ thuộc bộ sưu tập giới hạn K-Luxury Collection (K-Park Avenue, Vinhomes Star City) mang đến chuẩn sống không ranh giới với 100% căn góc, không gian khoáng đạt và tầm nhìn panorama ôm trọn cảnh quan.
Bỉm Sơn đang phát triển mạnh mẽ để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh Thanh Hóa. Nhưng khi công nghiệp phát triển mạnh, mật độ đô thị ngày càng lớn và nhịp sống sản xuất diễn ra sôi động hơn, chất lượng môi trường sống cũng trở thành mối quan tâm của nhiều cư dân....