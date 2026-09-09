The Westique và giá bán The Westique thu hút sự quan tâm tại khu Tây TP.HCM Bất động sản - Kiến trúc 15:59 20/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Thị trường căn hộ khu Tây TP.HCM tiếp tục ghi nhận sự quan tâm của nhiều khách hàng nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và nhu cầu an cư gia tăng. Trong số các dự án mới, The Westique được chú ý khi sở hữu vị trí tại trung tâm khu vực phát...

Dự án nhà ở xã hội Lam Sơn Riverside tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ tòa A3 Bất động sản - Kiến trúc 13:25 15/08/2026 Từ ngày 15/8, dự án Nhà ở xã hội Lam Sơn Riverside, phường Hàm Rồng, chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 616 căn hộ tại tòa A3. Việc công khai giá bán, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ cùng căn hộ mẫu ngay tại dự án giúp người dân thuận tiện tìm hiểu, lựa chọn nhà ở phù...

Danko Royal – Chuẩn sống thượng lưu mới của xứ Thanh Bất động sản - Kiến trúc 10:48 14/08/2026 Khi thành tựu đã được khẳng định, giới tinh hoa thường tìm kiếm một chốn an cư đủ tầm để đại diện cho phong cách sống và đủ ý nghĩa trở thành tài sản truyền lại cho thế hệ mai sau. Tại Thanh Hóa, Danko Royal xuất hiện để đáp ứng khát vọng đó - một khu đô thị mang dấu ấn...

Cơ hội an cư: 140 căn nhà ở xã hội sắp mở bán tại trung tâm Thanh Hóa Bất động sản - Kiến trúc 10:35 06/08/2026 Công ty CP Đầu tư Tổ hợp thương mại Mê Linh Plaza Thanh Hóa vừa chính thức công bố thông tin mở bán 140 căn hộ nhà ở xã hội có tên Melinh Tower thuộc Khu đô thị Eurowindow Garden City, đặt tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của...

Sao Mai Central Point - đất lành, người thành công hội tụ Bất động sản - Kiến trúc 08:00 31/07/2026 Từ bao đời nay, ông cha ta vẫn truyền lại một triết lý sâu sắc: “Đất lành chim đậu.” Nơi nào hội tụ thiên thời, địa lợi và nhân hòa, nơi đó luôn thu hút những con người biết nhìn xa, biết kiến tạo giá trị và biết nắm bắt cơ hội.

Danko The Country - Kiến tạo đô thị sinh thái từ tư duy quy hoạch dài hạn Bất động sản - Kiến trúc 08:00 31/07/2026 Giá trị của một đô thị sinh thái không chỉ được tạo nên từ cây xanh hay mặt nước, mà bắt đầu từ tư duy quy hoạch dài hạn. Tại Danko The Country (Thanh Hóa), triết lý này được hiện thực hóa bằng quy hoạch đồng bộ, hướng tới một không gian sống bền vững và gia tăng giá trị theo...

Một lần chốt cọc đúng - đón trọn tương lai thịnh vượng Bất động sản - Kiến trúc 17:10 30/07/2026 Có những mảnh đất chỉ đơn thuần là một tài sản bất động sản. Nhưng cũng có những vùng đất được thiên nhiên ưu ái, nơi địa khí hội tụ, long mạch giao hòa, thì mảnh đất đó lại trở thành điểm khởi đầu cho sự hưng thịnh của nhiều thế hệ.

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Biệt thự hiện đại mái Nhật của chị Hà - Không gian sống đẳng cấp được Hưng Phú Thịnh kiến tạo trọn gói Bất động sản - Kiến trúc 14:57 29/07/2026 Một ngôi nhà không chỉ là nơi để trở về, mà còn là không gian phản ánh phong cách sống và gu thẩm mỹ của gia chủ. Với mong muốn sở hữu một tổ ấm sang trọng, hiện đại nhưng vẫn gần gũi thiên nhiên, chị Hà đã tin tưởng lựa chọn Hưng Phú Thịnh là đơn vị thiết kế – thi công trọn...