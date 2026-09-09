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Danko Royal: Vị trí kiến tạo giá trị đô thị

Danko Royal: Vị trí kiến tạo giá trị đô thị

Trong bất động sản, giá trị của vị trí không chỉ nằm ở một tọa độ đẹp, mà ở khả năng kết nối với dòng phát triển của đô thị. Với Danko Royal, lợi thế được tạo nên từ vị trí trên Đại lộ Nam Sông Mã cùng mạng lưới giao thông nội khu quy hoạch đồng bộ, mở ra dư địa cho an cư, giao thương và phát triển thương mại.
Danko Royal: Vị trí kiến tạo giá trị đô thị
Danko Group và tư duy kiến tạo giá trị đô thị từ hạ tầng bền vững
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Danko Royal - Khi chốn an cư trở thành hệ sinh thái nâng tầm chất sống
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Cơ hội an cư: 140 căn nhà ở xã hội sắp mở bán tại trung tâm Thanh Hóa
Sao Mai Central Point - đất lành, người thành công hội tụ
Danko The Country - Kiến tạo đô thị sinh thái từ tư duy quy hoạch dài hạn
Một lần chốt cọc đúng - đón trọn tương lai thịnh vượng
Masterise Homes kiến tạo tiêu chuẩn sống mới với dự án Masteri Grand Coast
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Sao Mai Central Point - đừng để người khác mua vị trí mình thích!
Sở hữu không gian khoáng đạt và tầm nhìn ôm trọn cảnh quan với 100% căn góc tại Prestige Residence
Bỉm Sơn: Khi công nghiệp tăng tốc, môi trường sống trở thành bài toán mới
Dự án nhà ở xã hội Lam Sơn Riverside tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ tòa A3

Dự án nhà ở xã hội Lam Sơn Riverside tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ tòa A3

Bất động sản - Kiến trúc
Từ ngày 15/8, dự án Nhà ở xã hội Lam Sơn Riverside, phường Hàm Rồng, chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 616 căn hộ tại tòa A3. Việc công khai giá bán, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ cùng căn hộ mẫu ngay tại dự án giúp người dân thuận tiện tìm hiểu, lựa chọn nhà ở phù...
Phú Quốc chuẩn bị 50.000 căn nhà ở xã hội và cho thuê đón “làn sóng chuyên gia” đổ bộ

Phú Quốc chuẩn bị 50.000 căn nhà ở xã hội và cho thuê đón “làn sóng chuyên gia” đổ bộ

Bất động sản - Kiến trúc
APEC 2027 tại Phú Quốc được kỳ vọng góp phần thúc đẩy kinh tế, kiến tạo “di sản sự kiện”, mở ra hàng nghìn cơ hội nghề nghiệp. Việc chuẩn bị quỹ nhà ở chất lượng là bước đi cần thiết để giữ chân nhân tài, tạo động lực phát triển bền vững cho đảo Ngọc.
Danko The Country - Kiến tạo đô thị sinh thái từ tư duy quy hoạch dài hạn

Danko The Country - Kiến tạo đô thị sinh thái từ tư duy quy hoạch dài hạn

Bất động sản - Kiến trúc
Giá trị của một đô thị sinh thái không chỉ được tạo nên từ cây xanh hay mặt nước, mà bắt đầu từ tư duy quy hoạch dài hạn. Tại Danko The Country (Thanh Hóa), triết lý này được hiện thực hóa bằng quy hoạch đồng bộ, hướng tới một không gian sống bền vững và gia tăng giá trị theo...
Masterise Homes kiến tạo tiêu chuẩn sống mới với dự án Masteri Grand Coast

Masterise Homes kiến tạo tiêu chuẩn sống mới với dự án Masteri Grand Coast

Bất động sản - Kiến trúc
Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Thay vì chỉ chạy đua về quy mô hay vị trí, chất lượng phát triển mới là yếu tố quyết định. Các nhà phát triển hiện nay ngày càng chú trọng xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ. Họ lấy trải nghiệm của...
Biệt thự hiện đại mái Nhật của chị Hà - Không gian sống đẳng cấp được Hưng Phú Thịnh kiến tạo trọn gói

Biệt thự hiện đại mái Nhật của chị Hà - Không gian sống đẳng cấp được Hưng Phú Thịnh kiến tạo trọn gói

Bất động sản - Kiến trúc
Một ngôi nhà không chỉ là nơi để trở về, mà còn là không gian phản ánh phong cách sống và gu thẩm mỹ của gia chủ. Với mong muốn sở hữu một tổ ấm sang trọng, hiện đại nhưng vẫn gần gũi thiên nhiên, chị Hà đã tin tưởng lựa chọn Hưng Phú Thịnh là đơn vị thiết kế – thi công trọn...
Bỉm Sơn: Khi công nghiệp tăng tốc, môi trường sống trở thành bài toán mới

Bỉm Sơn: Khi công nghiệp tăng tốc, môi trường sống trở thành bài toán mới

Bất động sản - Kiến trúc
Bỉm Sơn đang phát triển mạnh mẽ để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh Thanh Hóa. Nhưng khi công nghiệp phát triển mạnh, mật độ đô thị ngày càng lớn và nhịp sống sản xuất diễn ra sôi động hơn, chất lượng môi trường sống cũng trở thành mối quan tâm của nhiều cư dân....

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