Báo Tuyên Quang kỷ niệm 60 năm xuất bản số báo đầu tiên

Ngày 22/2, Báo Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xuất bản số báo đầu tiên (3/2/1965 - 3/2/2025).

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Các đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, báo Đảng các tỉnh, thành phố... dự lễ kỷ niệm.

Đồng chí Mai Đức Thông, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Ngày 3/2/1965, Báo Tuyên Quang - Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Tuyên Quang xuất bản số đầu tiên. Đây là mốc son mở đầu chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Báo Tuyên Quang.

Trong chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, Báo Tuyên Quang đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, xây dựng tờ báo ngày càng phát triển; thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước qua các thời kỳ.

Trước yêu cầu thực tiễn phát triển hội nhập của đất nước, của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế phát triển của báo chí hiện đại, Báo Tuyên Quang đã chủ động đi tắt đón đầu công nghệ thông tin, hiện đại hóa quá trình làm báo.

Báo đã thay đổi từ việc quản trị tòa soạn đến sản xuất nội dung, mục tiêu xây dựng Báo Tuyên Quang trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, phát hành đa nền tảng, vận hành tòa soạn hội tụ. Từ một tờ báo in đen trắng, 4 trang, khổ nhỏ, chỉ xuất bản mỗi tuần một kỳ ngày đầu mới thành lập, đến nay, Báo Tuyên Quang đã có nhiều sản phẩm báo chí: Báo in có 3 ấn phẩm (báo in thường kỳ; Báo Tuyên Quang Cuối tuần; Tin ảnh Tuyên Quang vùng cao); Báo Tuyên Quang điện tử với các tác phẩm truyền hình, Podcast; Báo Tuyên Quang điện tử phiên bản Tiếng Anh và các nền tảng xã hội (Facebook, YouTube, Tiktok, Zalo, Instagram).

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Báo in được đổi mới mạnh mẽ theo hướng chuyên sâu, tổ chức nhiều chuyên trang, chuyên đề, phóng sự, các số báo chuyên đề, thiết kế ấn tượng, hấp dẫn để độc giả dễ xem, dễ tiếp cận thông tin.

Báo điện tử chú trọng ứng dụng công nghệ để phát triển theo hướng đa phương tiện. Sử dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo trong sản xuất sản phẩm báo chí. Điển hình sử dụng AI để đọc bản tin; sản xuất video bằng thiết bị thông minh; thực hiện các tác phẩm báo chí đa phương tiện, đa nền tảng. Đặc biệt, Báo đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ để thực hiện các chương trình truyền hình trực tiếp. Từ năm 2020 đến nay, Báo Tuyên Quang đã thực hiện được hơn 180 cuộc truyền hình trực tiếp, hơn 200 cuộc livestream trên nền tảng mạng xã hội.

Từ năm 2020 đến nay, báo lần lượt ra mắt các nền tảng mạng xã hội gồm 5 trang Facebook, 1 kênh YouTube, 1 kênh Tiktok, 1 kênh Zalo, 1 Kênh Instagram, 1 kênh Podcast. Trong đó, trang fanpage Báo Tuyên Quang online và Kênh Tiktok của Báo đã được cấp tích xanh và nằm trong Top 10 các kênh mạng xã hội có số người theo dõi cao nhất trong các cơ quan báo Đảng địa phương.

Chất lượng nội dung tuyên truyền trên Báo Tuyên Quang đã được khẳng định qua các giải báo chí Trung ương và địa phương. 5 năm liên tục (2019-2023), Báo Tuyên Quang đoạt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng (3 giải B, 1 giải C và 1 giải khuyến khích). 2 năm liên tiếp (2022, 2023) đoạt Giải Báo chí quốc gia (1 giải Khuyến khích, 1 giải C); giải B Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cùng nhiều giải thưởng của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh tổ chức.

Báo Tuyên Quang vinh dự được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với hoạt động chuyên môn, Báo Tuyên Quang tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Báo thành lập và duy trì chuyên mục Nhịp cầu Nhân ái, tổ chức thường niên chương trình Trung thu yêu thương. Qua đó trao hàng trăm học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó; tặng quà, đồ dùng học tập, làm đường, mắc điện sửa trường lớp học ở vùng khó; phối hợp tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo.

Với những thành tích xuất sắc trong 60 năm xây dựng và phát triển, Báo Tuyên Quang đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2004), hạng Nhì (năm 2009) và hạng Nhất (năm 2014).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã ghi nhận, chúc mừng, đánh giá cao những thành tích, đóng góp quan trọng của Báo Tuyên Quang trong thời gian qua, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của hệ thống báo Đảng cả nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Các đồng chí đề nghị Báo Tuyên Quang tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm, tăng cường ứng dụng những cách thức làm báo hiện đại, thông tin hấp dẫn, đúng định hướng, đem thông tin, nhất là thông tin chuyên sâu đến bạn đọc, làm cho tờ báo của Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện hơn, mang đậm bản sắc của một tỉnh đa dân tộc, giàu truyền thống cách mạng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, xứng đáng với sự tin cậy và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và với bạn đọc trong và ngoài nước.

