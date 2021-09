Sức sống mới trên quê hương cách mạng Thạch Thành

Âm hưởng của những ngày tháng 8, tháng 9 sục sôi khí thế cách mạng như tiếng trống lệnh giục giã bước chân về với mảnh đất Thạch Thành – huyện miền núi phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa, ghé thăm Chiến khu du kích Ngọc Trạo (xã Ngọc Trạo, Thạch Thành) để cảm nhận sâu sắc hơn truyền thống lịch sử - văn hóa, tinh thần anh dũng, kiên cường của các thế hệ người dân và thấy được sự thay da đổi thịt, không ngừng phát triển trên mảnh đất này.

Diện mạo khang trang của thị trấn Kim Tân (Thạch Thành). (Ảnh do Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thạch Thành cung cấp)

Ngọc Trạo xưa và nay

Đi trong ánh đuốc ở hang Treo bập bùng cháy sáng tỏa vọng về từ lịch sử, con đường từ trung tâm huyện Thạch Thành đến xã Ngọc Trạo dường như ngắn lại, tha thiết gọi mời. “Trước khi chiến khu du kích được thành lập, mảnh đất Ngọc Trạo đơn thuần chỉ là địa danh làng, xã như biết bao địa danh khác của xứ Thanh. Đó là bản dân tộc Mường với khoảng hơn 30 nóc nhà, 200 dân (khẩu) của 4 dòng họ: Quách Công, Quách Văn, Bùi, Tôn quần tụ. Tuy nhiên, mảnh đất này sớm được Đảng dìu dắt, giác ngộ, hoạt động cách mạng sôi nổi, khí thế” – ông Tôn Viết Năng (75 tuổi), Chủ tịch Hội cựu giáo chức xã Ngọc Trạo chia sẻ, trong ánh mắt ánh lên niềm tự hào. Có lẽ, dẫu có qua bao nhiêu năm tháng, trải qua bao nhiêu thăng trầm, đất và người Ngọc Trạo vẫn mãi khắc ghi trong tâm khảm sự kiện ngày 19-9-1941, Đội du kích Ngọc Trạo, tiền thân của lực lượng vũ trang cách mạng tỉnh Thanh Hóa ra đời gồm 21 đội viên tuyên thệ sẵn sàng hy sinh, chiến đấu đến cùng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

80 năm đã trôi qua kể từ ngày Chiến khu du kích Ngọc Trạo được thành lập, trên hành trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nơi đây luôn không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, tô đẹp thêm truyền thống lịch sử - văn hóa - cách mạng. Ngọc Trạo hôm nay đang từng ngày thay da đổi thịt, diện mạo nông thôn mới (NTM) dần hiện hữu. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi”, nhiệm vụ xây dựng NTM được triển khai đồng bộ trên địa bàn xã. Kinh tế tăng trưởng khá, các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện có hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị sản xuất của xã ước đạt 252,71 tỷ đồng, bằng 58,1% kế hoạch năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 31,5 triệu đồng, bằng 64,7% kế hoạch năm. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, đến năm 2021, trên địa bàn xã còn 25 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,32%; 38 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,53%. Những mô hình trang trại chăn nuôi, trồng trọt, những tấm gương lao động sản xuất, khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo... như tiếp thêm luồng sinh khí mới, làn gió mới cho bức tranh phát triển kinh tế nơi đây. Ông Bùi Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Trạo cho biết: “Trong thời gian tới, xã Ngọc Trạo tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tăng cường ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao các hoạt động văn hóa – xã hội và đời sống của Nhân dân; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu hết nhiệm kỳ 2021–2025, xã Ngọc Trạo sẽ về đích NTM”.

Thạch Thành vươn mình vượt thách thức, đón thời cơ

Ý chí, nghị lực chiến đấu cùng lời tuyên thệ sẵn sàng hy sinh, chiến đấu đến cùng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc từ chiến khu du kích thuở nào như kết thành mạch nguồn sức mạnh, cổ vũ tinh thần, khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển, vươn tới của xã Ngọc Trạo nói riêng, huyện Thạch Thành nói chung. Trong những năm vừa qua, huyện Thạch Thành gặt hái được kết quả đáng ghi nhận với nhiều cái nhất, tiềm năng, lợi thế được phát huy: Thu nhập bình quân đầu người cao nhất, giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn dẫn đầu các huyện miền núi trong tỉnh; đột phá trong thu hút đầu tư; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từng bước thu được kết quả đáng mong đợi, tạo nguồn động lực mới cho phát triển kinh tế; du lịch khởi sắc... Kinh tế tăng trưởng cao, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, quy mô kinh tế ngày càng tăng, cơ cấu chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 15,6%/năm. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016–2020 đạt 47.277 tỷ đồng, gấp 3,09 lần giai đoạn 2011–2015... Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 42,9 triệu đồng, gấp 1,52 lần so với năm 2015. Thu ngân sách Nhà nước luôn vượt dự toán và tăng cao so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ tăng thu ngân sách hằng năm đạt 77,3%. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, huy động vốn đầu tư phát triển đạt 11.000 tỷ đồng, gấp 2 lần so với giai đoạn 2010-2015. Thực hiện có hiệu quả chương trình trọng tâm, khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015–2020 đề ra, nhất là chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và thu hút đầu tư. Toàn huyện có 8/23 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 5,13%.

Cùng với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện cũng đạt nhiều kết quả nổi bật, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao. Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn, gìn giữ, phát huy...

Những kết quả đạt được trong thời gian qua có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu trong thời gian tới. Bước sang giai đoạn phát triển mới, huyện Thạch Thành vừa đứng trước thời cơ, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Thạch Thành luôn nỗ lực cố gắng, tiếp bước truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng hào hùng của quê hương. “Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, huyện Thạch Thành nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, đem hết tâm sức, trí tuệ khắc phục khó khăn, phát huy cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế, trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi trong tỉnh” – ông Phạm Đình Minh, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cho biết.

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội vừa phòng chống dịch COVID–19 hiệu quả, huyện Thạch Thành đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh, phát triển một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Theo đó, huyện tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của các hành lang kinh tế Quốc lộ 217b, Quốc lộ 45, đường Hồ Chí Minh và lợi thế so sánh để phát triển kinh tế - xã hội, sớm hình thành trung tâm kinh tế động lực phía Bắc (Thạch Thành – Bỉm Sơn). Phát triển nông, lâm, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất gắn với phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng NTM, sớm xây dựng Thạch Thành trở thành huyện NTM. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Định hướng phát triển các cụm công nghiệp đến năm 2030, phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản, công nghiệp chế tạo, cơ khí và các ngành công nghiệp nhẹ thu hút nhiều lao động.

Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng kinh doanh thương mại – dịch vụ, tạo đột phá trong phát triển du lịch. Mục tiêu đến năm 2025, Thạch Thành trở thành điểm du lịch mới và hấp dẫn của tỉnh Thanh Hóa, đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. Phát triển đô thị, tạo chuyển biến rõ nét theo hướng văn minh, từng bước hiện đại, tập trung vào 3 đô thị: Kim Tân, Vân Du, Thạch Quảng...

Cùng với đó, huyện Thạch Thành tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nguồn vốn đầu tư ngân sách của Trung ương và tỉnh sử dụng để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng, tập trung nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường tránh Quốc lộ 45 đoạn qua đền Phố Cát và đoạn qua thị trấn Kim Tân... Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng, lợi thế của huyện... tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, vốn, hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng lao động, đầu tư hạ tầng kỹ thuật... nhằm thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện...

Với những mục tiêu, nhiệm vụ và phương phướng hoạt động cụ thể, chặt chẽ, đúng hướng, huyện Thạch Thành cho thấy khát vọng vươn lên và quyết tâm hiện thực hóa khát vọng ấy. Để có thể đứng ở vị trí dẫn đầu, bản lĩnh dám tiên phong, dám đương đầu, dám chịu trách nhiệm không phải là điều dễ dàng đối mặt. Nhưng Thạch Thành giờ đây không còn là “nàng công chúa” say ngủ chờ đợi “chàng hoàng tử” đến trao nụ hôn đánh thức. Từ những định hướng phát triển kinh tế - xã hội, ý tưởng đầu tư, thu hút đầu tư như: xây dựng công viên người tiền sử, khu du lịch sinh thái, tham quan, nghỉ dưỡng, tâm linh..., huyện Thạch Thành đang chủ động tìm kiếm cơ hội cho chính mình bằng nỗ lực đổi mới, tự hoàn thiện mình hơn.

Hương Thảo