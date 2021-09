Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thanh Hóa: Nỗ lực vượt khó, sáng tạo để hoàn thành “mục tiêu kép”

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, từ đầu năm đến nay, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh đã phát huy hàng nghìn sáng kiến, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, quyết tâm thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần ổn định việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động (NLĐ).

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống công nhân Công ty TNHH Winners Vina (huyện Nga Sơn).

Xác định những sáng kiến, sáng tạo của NLĐ trong quá trình gắn bó với doanh nghiệp (DN) là “chìa khóa” giúp cho hoạt động sản xuất ngày càng phát triển, những năm qua, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam thường xuyên quan tâm tới việc triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại các tổ, nhóm sản xuất trong công ty. Từ việc đôn đốc triển khai thực hiện tới từng công nhân lao động, công ty đã có nhiều sáng kiến hay, được áp dụng thành công trong sản xuất, đưa lại nguồn lợi lớn cho DN.

Thời gian qua, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Trong khi chi phí nguyên vật liệu ngày càng tăng thì giá thành sản phẩm khi bán ra thị trường không thể tăng so với thời điểm trước khi có dịch. Thực tế đó đòi hỏi DN phải giảm chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Khi các chi phí, hao phí giảm thì lợi nhuận của công ty sẽ được tăng lên, từ đó đáp ứng được nhu cầu thị trường và đảm bảo đời sống, việc làm cho NLĐ. Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của DN, nhiều NLĐ tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam đã nghiên cứu nhiều đề tài, sáng kiến giúp công ty giảm bớt hao phí, tăng lợi nhuận trong sản xuất, từ đó góp phần giảm bớt khó khăn cho công ty trong giai đoạn hiện tại. Tiêu biểu là sáng kiến “Thiết kế ke hàn mỏ vịt che chum viền chạy qua đem lại hiệu quả cao trong may viền” của anh Lê Đình Văn, tổ trưởng thợ máy đã giúp công ty tiết kiệm được 8,6 tỷ đồng/năm.

Anh Văn cho biết: Máy may viền tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam trong các năm qua hầu hết được thực hiện theo phương pháp cũ, vì vậy kế hoạch sản xuất của chuyền, xưởng nhiều khi chưa đạt sản lượng và chất lượng, từ đó hàng xuất công chậm và ảnh hưởng uy tín của công ty tới khách hàng và các đối tác. Để tăng năng suất sản phẩm, giá thành, giảm nhân công lao động mà thu nhập của NLĐ vẫn được tăng, anh tìm tòi, suy nghĩ và sáng kiến làm một miếng nhựa nhỏ vừa đủ để dán vào mặt nguyệt tạo ra độ vát cho chân vịt đè vừa đủ để cho dây viền chạy và thoát ra đều, đường chỉ đẹp và dây viền chạy ra đều không xảy ra lỗi to nhỏ le vèn và sập mí viền. Sau khi dán cử vào mặt nguyệt và chân vịt, tạo ra mỏ chuột chia viền chạy qua thì công nhân may rất tốt và không cần một công nhân đứng tháo hàng, gỡ viền do bị soán nữa. Kết quả chun viền cứ thế chạy qua những đoạn viền soán, nhăn, quăn cái mỏ vịt tự làm thẳng và chạy đều vào máy, cho máy vào chạy đều không bị nhăn nhúm do bị nghẹt viền soán. Sau khi sáng kiến được áp dụng đã giảm bớt được 1 công nhân/2 máy, số lượng sản phẩm tăng từ 2.500 sản phẩm/1 chuyền/8h lên 3.000 sản phẩm/1 chuyền/8h (tăng 500 sản phẩm).

Không chỉ riêng anh Văn, thời gian qua, hàng loạt sáng kiến của CNVCLĐ trong tỉnh đã được áp dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả lớn. Trong đó có thể kể đến sáng kiến “Chuyển đổi công nghệ sử dụng Basitup sang phớt cơ khí làm kín tổng bơm” của anh Lê Nhật Công, quản đốc xưởng cơ khí - sửa chữa Chi nhánh Sản xuất nước thành phố, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đã gây được tiếng vang lớn khi đem lại hiệu quả về kinh tế 947 triệu đồng/năm.

Chia sẻ về sáng kiến của mình, anh Công cho biết: Sáng kiến có ưu điểm là hạn chế được chi phí trong quản lý vận hành, như giảm chi phí điện năng, giảm sự mài mòn các thiết bị trong tổng bơm, nâng cao năng lực cấp nước ổn định, lâu dài để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng; giảm được chi phí trong quá trình sản xuất và nâng cao doanh thu tiền nước cho công ty; khắc phục được những khó khăn trong công tác sửa chữa; kéo dài được tuổi thọ của các thiết bị, phụ kiện trong tổng bơm; nâng cao độ an toàn, liên tục trong vận hành cấp nước tại các nhà máy. Đồng thời cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, khích lệ NLĐ yên tâm công tác và tích cực trong việc tìm hiểu nâng cao trình độ và phát huy ý tưởng sáng kiến trong lao động sản xuất.

“Ở đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo” - đó là phương châm làm việc của chị Đỗ Thị Hồng, cán bộ phòng phân tích thí nghiệm, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa. Với chị, niềm vui chính là đam mê trong công việc, là khát vọng được cống hiến và sáng tạo. Mỗi ngày, chị đều miệt mài làm việc, nghiên cứu để hiện thực hóa niềm đam mê của mình; hạnh phúc hơn khi những sáng kiến, sáng tạo ấy có tính ứng dụng cao, phục vụ tốt cho công việc, cho sự phát triển chung của đơn vị.

Với nhiệt huyết sáng tạo, chị Đỗ Thị Hồng đã nghiên cứu thành công sáng kiến “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm nấm Cordyceps militaris L.ex Fr. (đông trùng hạ thảo) hữu cơ tại tỉnh Thanh Hóa”. Giải pháp mới của chị Đỗ Thị Hồng là sản xuất giống và nuôi thương phẩm nấm đông trùng hạ thảo từ nguyên vật liệu hoàn toàn là các sản phẩm hữu cơ tự nhiên có nguồn gốc trong nước, được kiểm soát nguồn gốc rõ ràng (gạo lứt, nhộng tằm, khoai tây, giá đỗ, đậu tương, nước khoáng, nước dừa...) và áp dụng công nghệ ứng dụng; công nghệ nhân giống; công nghệ nuôi trồng quả thể và công nghệ sấy đã tạo ra sản phẩm nấm có giá trị dược học cao nhưng giá thành thấp, mang lại sức khỏe tốt cho cộng đồng người tiêu dùng. Trung bình mỗi năm Viện Nông nghiệp Thanh Hóa sản xuất được 20.000 hộp đông trùng hạ thảo, mang lại doanh thu khoảng 3 tỷ đồng.

Chị Hồng, anh Công, anh Văn kể trên chỉ là ba cá nhân trong tổng số hàng nghìn CNVCLĐ được biểu dương, khen thưởng và trao bằng lao động sáng tạo hàng năm. Nhờ ý nghĩa và hiệu quả thiết thực, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực và có sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ CNVCLĐ. Phong trào không chỉ tạo khí thế thi đua lao động sản xuất mà còn tạo động lực cho NLĐ phát huy sáng tạo của mình trong từng vị trí công việc. Từ đó xuất hiện nhiều cá nhân, đơn vị, DN điển hình với những sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị làm lợi cao, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Nhằm tạo động lực để đội ngũ CNVCLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hăng say lao động, sản xuất; các cấp công đoàn trong tỉnh đã liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, DN. Đặc biệt, nhằm cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; ngay từ đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động phong trào thi đua “CNVCLĐ chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030. Phong trào được triển khai cùng thời điểm với Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã được triển khai rộng khắp, thu hút được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp và đã có nhiều sáng kiến có hiệu quả thiết thực, có tính ứng dụng cao góp phần tăng doanh thu, uy tín cho DN, mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Kết quả, tỉnh Thanh Hóa đã có 30.257 sáng kiến tham dự Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”, đứng thứ hai toàn quốc. Những ý tưởng sáng tạo đều xuất phát từ nỗ lực chinh phục khó khăn trong sản xuất của NLĐ. Các nội dung sáng kiến đa dạng trên mọi lĩnh vực ngành, nghề. Nhiều sáng kiến trong lĩnh vực sản xuất có giá trị làm lợi cao, tạo ra sản phẩm mới; sáng kiến trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý, điều hành; sáng kiến vì cộng đồng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục...

Các sáng kiến của CNVCLĐ trong tỉnh cho thấy sức sáng tạo, tinh thần yêu lao động, mong muốn cống hiến, đóng góp cho DN, đơn vị và cộng đồng trong CNVCLĐ tỉnh Thanh Hóa rất lớn và đáng trân trọng. Từ các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động, vượt lên những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tác động, CNVCLĐ trong tỉnh đang từng ngày nỗ lực, chung sức, đồng lòng cùng các DN, đơn vị vượt khó, quyết tâm thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.

Thanh Huê