Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề mang tính chiến lược, định hướng lâu dài

Sáng 10/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức để thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Quy chế làm việc và Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung trọng tâm, trong đó có nhiều vấn đề mang tính chiến lược, định hướng lâu dài gồm: Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030; Dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030; Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và bám sát thực tiễn, các đồng chí trong Ban Thường vụ đã phân tích kỹ lưỡng từng nội dung, cơ bản thống nhất cao về những dự thảo đã được trình bày tại hội nghị. Đồng thời nêu những định hướng bảo đảm các quyết sách của Tỉnh ủy khi ban hành sẽ tạo chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao các cơ quan tham mưu, các đơn vị chủ trì soạn thảo đã chuẩn bị đầy đủ, công phu các dự thảo, tờ trình, báo cáo phục vụ hội nghị.

Đối với nội dung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị để hoàn thiện nhằm thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn chặt mục tiêu phát triển kinh tế với yêu cầu bảo đảm an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy gửi các văn bản về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ một số tỉnh, thành phố lớn để các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu và có ý kiến góp ý bằng văn bản, từ đó tổng hợp hoàn thiện để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định tại hội nghị tới.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Chương trình công tác toàn khóa; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cơ bản thống nhất với những nội dung được trình tại hội nghị và giao cho Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thiện báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Minh Hiếu