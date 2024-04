Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá kết quả thực hiện quý I; đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II

Ngày 28/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức để đánh giá kết quả thực hiện quý I; đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II và nhiều nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban Đảng của Trung ương; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đỗ Quốc Cảnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện quý I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024.

Kinh tế tăng trưởng cao, nhiều lĩnh vực phát triển

Trong quý I, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực, với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển"; cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực.

Nổi bật là: Kinh tế tăng trưởng cao, một số ngành, lĩnh vực phát triển khởi sắc, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ như: giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách nhà nước, xuất khẩu, thu hút đầu tư. Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; học sinh của tỉnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ thí sinh dự thi đoạt giải và xếp thứ 4 về số lượng thí sinh đoạt giải nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023 - 2024. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đã hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân năm 2024. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; hệ thống thể chế, quy chế, quy định, cơ chế, chính sách, quy hoạch tiếp tục được bổ sung, sửa đổi, ban hành mới, ngày càng hoàn thiện. Việc tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn được quan tâm thực hiện kịp thời, chu đáo, đúng chế độ, đúng đối tượng và có sự đổi mới; mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết trong không khí an bình, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình; không ai bị bỏ lại phía sau.

Về phát triển kinh tế, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện. Sản lượng lương thực có hạt vụ Đông ước đạt 63.700 tấn; gieo trồng vụ Xuân đạt 177.900 ha. Lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững; đã trồng mới được 2.430 ha rừng tập trung, bằng 24,3% KH, tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Trong quý I, có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 13 đơn vị cấp huyện và 363 xã đạt chuẩn NTM, 97 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 23 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có thêm 15 sản phẩm được xếp hạng OCOP 3 sao cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh lên 479 sản phẩm.

Sản xuất công nghiệp tăng mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp quý I ước tăng 20% so với cùng kỳ... Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống phát triển ổn định. Sản lượng điện thương phẩm ước đạt 1,8 tỷ KWh, tăng 10,8% so với cùng kỳ (CK); giá trị xuất khẩu ước đạt 1.376,5 triệu USD, tăng 40,1%; giá trị nhập khẩu ước đạt 2.257,5 triệu USD, tăng 14,1% CK. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động; toàn tỉnh ước đón 2,5 triệu lượt khách, tăng10% CK, doanh thu du lịch ước đạt 2,408,5 tỷ đồng, tăng 16,5% CK. Thu ngân sách nhà nước tăng cao, ước đạt 13.356 tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán và tăng 31,5% CK. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 31.681 tỷ đồng, bằng 23,5% kế hoạch, tăng 7,1% CK. Đến ngày 22/3, đã thu hút được 28 dự án đầu tư trực tiếp (có 05 dự án FDI), gấp 02 lần CK, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 3.441 tỷ đồng và 60,7 triệu USD.

Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 31.681 tỷ đồng, bằng 23,5% KH, tăng 7,1% CK. Đến ngày 22/3, đã thu hút được 28 dự án đầu tư trực tiếp (có 05 dự án FDI), gấp 02 lần CK, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 3.441 tỷ đồng và 60,7 triệu USD.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 do tỉnh quản lý được giao chi tiết ngay từ đầu năm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Đến ngày 22/3, giá trị giải ngân các dự án đầu tư công ước đạt 2.058,3 tỷ đồng, bằng 16,1% kế hoạch vốn đã giao chi tiết, cao hơn 4,5% CK, cao hơn 3,1% so với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước.

Báo cáo cũng đã nêu lên những tồn tại, hạn chế và đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện quý II nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết 450 của HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Nhận diện, đánh giá khách quan những kết quả đạt được

Cho ý kiến đánh giá vào kết quả đạt được trong quý I, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất, đồng tình với báo cáo đã trình tại hội nghị, đồng thời phân tích làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề xuất những giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong quý II.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.

Đi sâu vào từng nội dung, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng cho rằng: Những kết quả đạt được trong quý I thể hiện rõ sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ngay từ đầu năm. Kết quả tốc độ tăng trưởng của tỉnh trong quý I có thể khẳng định là tỉnh có kết quả tăng trưởng đứng đầu vùng Bắc Trung bộ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Đồng tình với đánh giá kết quả trong quý I đã được nêu trong báo cáo, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân cho rằng: Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, sát sao và chủ động các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh các dự án trọng điểm tạo động lực phát triển của tỉnh. Về nhiệm vụ trong tâm quý II, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cho rằng cần phải quan tâm hơn nữa đến ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Nguyễn Tiến Hiệu phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Nêu lên những vấn đề về điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông; công tác thu hút đầu tư vào tỉnh, công tác xuất nhập khẩu; việc triển khai các dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Nguyễn Tiến Hiệu; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, để tạo nên bước phát triển mới của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cho rằng: Những kết quả của quý I là “bước chạy đà” rất quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2024. Tuy nhiên, trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách. Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cả hệ thống chính trị đều hướng về cơ sở, sâu sát cơ sở, đặt lợi ích vì sự phát triển của tỉnh lên trên hết. Chính vì vậy, quý I năm 2024, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tích, kết quả rất quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng (GRDP) quý I của tỉnh đạt 13,15% - là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng hai con số của cả nước. Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của Nhân dân ổn định và không ngừng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm và có nhiều chuyển biến.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh phân tích, làm rõ thêm những yếu tố để đạt được những kết quả trong quý I, với tinh thần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ rõ: Trong đầu tư phát triển, tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư vào nông nghiệp còn chậm; việc sắp xếp ổn định dân cư khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét chưa đảm bảo yêu cầu; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp còn chậm; tiến độ lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện chậm... Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số sở, ngành, địa phương, đơn vị chưa chặt chẽ. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn còn tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, né tránh. Kỷ luật, kỷ cương tại một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm.

Tăng tốc thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ giải pháp đã đề ra

Về tình hình quý II, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cơ bản thống nhất với 10 nhiệm vụ trong tâm mà báo cáo đã đề ra và phân tích về dự báo tình hình thế giới, trong nước, từ đó nêu rõ: Những kết quả đạt được của quý I mới chỉ là bước đầu, vì vậy, không được chủ quan, thỏa mãn, bằng lòng với chính mình.

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị.

“Nếu quý I được xem là quý của khởi động thì quý II cần phải xác định là quý tăng tốc, vì vậy để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong báo cáo, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần phải thể hiện tinh thần quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ năm 2024. Trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đưa các dự án đầu tư đã hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Chuẩn bị tích cực, khẩn trương để khởi công các dự án mới và đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp trong kế hoạch đã đề ra; đối với những dự án do tổng cầu giảm, cần phải tăng năng suất, tăng sản lượng, tăng giá trị. Bên cạnh tháo gỡ về thể chế, cơ chế, cũng cần phải tập trung dồn sức để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án, các công trình trọng điểm của tỉnh. UBND tỉnh tiếp tục mời chào các hãng hàng không để mở lại các đường bay mới; tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh, văn hóa truyền thống đất và người xứ Thanh rộng rãi bằng những phương tiện, loại hình hiện đại, sinh động tạo dấu ấn cho du khách thập phương” - Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, công việc của ngành, địa phương, đơn vị mình trong quý I; xác định rõ những chỉ tiêu đạt thấp, các nhiệm vụ, công việc thực hiện chưa đảm bảo theo kế hoạch và nguyên nhân; trên cơ sở đó, bổ sung, điều chỉnh các giải pháp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024. Cùng với đó, khẩn trương thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu dự hội nghị.

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Từ tỉnh đến cơ sở cần phải xây dựng được tinh thần đoàn kết, thống nhất, người đứng đầu gương mẫu dẫn dắt và đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết và tất cả để xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về phương án đầu tư dự án Đường vành đai 3 nhánh Đông đoạn từ huyện Hoằng Hóa đến huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; việc thành lập thị trấn Hà Long và thị trấn Hà Lĩnh thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 - 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Minh Hiếu