“Bản giao hưởng triệu đóa hồng” đánh dấu 10 năm cáp treo Fansipan

Diễn ra từ ngày 25/04 đến 03/05, Lễ hội Hoa hồng 2026 mời gọi du khách ngược ngàn lên Sa Pa, đắm mình trong triệu đóa hồng rực rỡ và chinh phục “Nóc nhà Đông Dương” qua chuỗi trải nghiệm chưa từng có nhân kỷ niệm cáp treo Fansipan tròn 1 thập kỷ.

Bản giao hưởng triệu đóa hồng giữa đại ngàn

Tâm điểm của sự kiện năm nay là thung lũng hoa hồng rộng gần 50.000m2 quy tụ hơn 2.000 gốc hồng leo Sa Pa và gần 6.000 gốc hồng ngoại đến từ nhiều quốc gia như: Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản... Hàng trăm giống hồng danh tiếng cùng khoe sắc, kiến tạo một thiên đường hoa hồng độc nhất vô nhị giữa đất trời Sa Pa, từ gam vàng óng của Molineux, Golden Celebration đến sắc tím bí ẩn của Blue Sky, Kate hay vẻ thanh khiết của Summer Snow, Creamy Eden Rose... Mỗi đóa hồng như một nốt nhạc, góp phần tạo nên “bản giao hưởng” sắc màu sống động giữa khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục của Fansipan.

Vẻ đẹp triệu đóa hồng khoe sắc giữa thung lũng hoa Fansipan.

Không chỉ dừng lại ở một không gian thưởng lãm đơn thuần, lễ hội còn là hành trình khám phá giàu tính biểu tượng với những “trạm dừng chữa lành” đầy tinh tế. Tại tiểu cảnh “Lá thư khổng lồ” hay bốt điện thoại “Sa Pa gọi, trái tim trả lời”, mỗi du khách đều có thể dừng chân để viết xuống những lời tri ân hoặc nói ra những điều chưa kịp ngỏ cùng người thân yêu.

Sức hấp dẫn của sự kiện còn được cộng hưởng bởi show thực cảnh “Hành trình của hoa”, nơi âm nhạc dân gian đương đại và những vũ điệu uyển chuyển kể lại câu chuyện về sự nảy mầm và lan tỏa của loài hoa tình yêu. Tại khu vực trung tâm thung lũng, show thực cảnh “Hành trình của hoa” tại sân khấu vườn hồng sẽ dẫn du khách đi qua những cung bậc cảm xúc khi được tái hiện vòng đời của một bông hồng từ khi hạt giống nảy mầm cho đến khi bừng nở rực rỡ qua những vũ điệu uyển chuyển và âm nhạc dân gian đương đại.

Check-in bên những tiểu cảnh hoa hồng khổng lồ tại Lễ hội.

Ngoài những giây phút check in mê mẩn với thiên đường hoa đầy sắc hương, du khách còn có cơ hội vui chơi quên lối về với chuỗi minigame kết nối các cặp đôi và gia đình. Từ thử thách “Giữ khéo kẻo rơi” đòi hỏi sự khéo léo, “Tâm đầu ý hợp” thể hiện sự ăn ý, đến “Đua ngựa đồ chơi” sôi động, tất cả đều mang lại những phút giây hào hứng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.

Đặc biệt, trong hai buổi chiều 25 và 26/04, Sa Pa thực sự bùng nổ với đoàn diễu hành xe hoa Carnival. Các đoàn xe điện được kết hoa hồng công phu cùng sự góp mặt của hàng trăm nghệ nhân bản địa tạo nên một “dàn nhạc giao hưởng di động” hoành tráng, náo nức diễu hành từ Sân Quần đến ngã ba Xuân Viên, tạo nên không khí lễ hội tưng bừng, rộn rã.

Hàng trăm nghệ nhân bản địa tham gia diễu hành Carnival rực rỡ trên phố núi.

Muôn vàn trải nghiệm đa sắc màu trên đỉnh Fansipan

Sau những giây phút say mê giữa thiên đường hoa hồng, Bản Mây chỉ cách đó vài bước chân hiện ra như một “bảo tàng sống” để du khách thư giãn và lắng nghe di sản văn hóa kể chuyện. Đây là nơi duy nhất tại Sa Pa quy tụ nét đẹp đời sống của 9 dân tộc thiểu số, cho phép du khách trải nghiệm những nét đẹp văn hóa độc đáo của người dân tộc thiểu số Tây Bắc, lắng nghe tiếng khèn gọi bạn của người Mông hay thưởng thức phong vị ẩm thực đặc trưng bên bếp lửa hồng. Sự kết nối văn hóa này càng trở nên sâu sắc hơn khi du khách được thưởng thức các show diễn nghệ thuật như “Đỉnh thiêng du ký” hay “Tây Bắc mùa hoa nở” được trình diễn ở nhiều khung giờ xuyên suốt trong ngày.

Tái hiện nét đẹp văn hóa vùng cao qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Bản Mây.

Hành trình chinh phục “Nóc nhà Đông Dương” mùa lễ 30/4, 1/5 này còn mang đến trải nghiệm thị giác đầy rung động với sắc hoa Đỗ Quyên đang vào độ rực rỡ nhất. Từ cabin cáp treo đạt hai kỷ lục Guinness, bức tranh thiên nhiên mở ra ngoạn mục với những thảm hoa Đỗ Quyên cổ thụ hàng trăm năm tuổi nhuộm thắm vách đá cheo leo của dãy Hoàng Liên Sơn. Đặc biệt, du khách không nên bỏ lỡ khoảnh khắc dạo bước trên con đường hoa Đỗ Quyên dài 60m ở độ cao trên 3.000m, nơi những gốc hoa quý hiếm 300-400 năm tuổi vươn mình trong sương mây lãng đãng.

Thảm hoa đỗ quyên ở độ cao trên 3.000m vào độ đẹp nhất trong năm.

Điểm chạm cuối cùng và cũng là thiêng liêng nhất trong chuyến hành trình chính là nghi thức Thượng cờ trên đỉnh Fansipan. Giữa không gian bao la của đỉnh cao 3.143m, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trong tiếng Quốc ca hùng tráng vào đúng dịp kỷ niệm non sông thống nhất sẽ khơi dậy niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vỹ, chiều sâu văn hóa bản địa và những công trình kiến trúc đẳng cấp đã khẳng định vị thế của Fansipan như một biểu tượng cho sự thăng hạng của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Không chỉ là một chuyến du ngoạn tận hưởng lễ hội đơn thuần, hành trình về với Fansipan dịp lễ này chính là cách để mỗi người chạm tay vào di sản, lắng nghe nhịp đập của non sông và viết tiếp những ký ức rực rỡ nhất nơi “Nóc nhà Đông Dương”.

NL