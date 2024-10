Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá kết quả 9 tháng, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024

Các ngành sản xuất chủ lực khai thác tốt dư địa, dự báo GDRP cả năm vượt mục tiêu Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiệp, Cục Trưởng Cục Thống kê. Nắm bắt các cơ hội phục hồi kinh tế sau đại dịch; từ đầu năm đến nay, nhiều ngành sản xuất chủ lực như công nghiệp - xây dựng, dịch vụ tiếp tục phát huy tối đa dư địa phát triển. Đây là yếu tố động lực đưa tốc độ tăng tưởng (GPDP) của tỉnh Thanh Hóa trong 9 tháng năm nay đạt 12,46%; đứng thứ hai toàn quốc, sau tỉnh Bắc Giang. Trong đó, các cơ sở công nghiệp đã khai thác được nhiều đơn hàng, thị trường mới, khiến giá trị tăng thêm của ngành đạt 22,7%; đóng góp 7,97 điểm % và tiếp tục khẳng định là động lực tăng trưởng GRDP của tỉnh. Chỉ tính riêng sản xuất trang phục tăng 17,01%, đóng góp 0,43 điểm %; giày gia tăng 15,76%, đóng góp 0,55 điểm % (gần bằng mức đóng góp vào tăng trưởng chung của cả khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản). Ngoài ra, lọc dầu tăng 33,56%, đóng góp 2,65 điểm %; hóa chất 45,67%, đóng góp 2,01 điểm %. Hoạt động đầu tư xây dựng đã được tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc nên từng bước khôi phục, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tăng 7,5% so cùng kỳ. Giá trị tăng thêm ngành xây dựng tăng 8,55%, đóng góp 1,12 điểm % vào tăng trưởng chung. Các ngành dịch vụ tiếp tục thực hiện tốt vai trò cung ứng nguyên liệu vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ tăng 7,23%, đóng góp 2,34 điểm % tăng trưởng chung. Dự báo, động lực tăng trưởng quý IV vẫn là ngành công nghiệp, với sự chủ đạo của ngành giày da, may trang phục đơn hàng đến hết năm; lọc hóa dầu tiếp tục dự kiến sản xuất vượt 15% công suất thiết kế; sản xuất, phân phối điện ổn định. Đây là các động lực khiến GRDP của tỉnh cả năm có thể vượt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành ngân sách Đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Tài chính. 9 tháng năm 2024, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt cao so với dự toán và tăng so với cùng kỳ; chi ngân sách được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phòng chống dịch bệnh và các chính sách an sinh xã hội. Những tháng cuối năm, trước diễn biến phức tạp, khó lường của thiên tai, mưa lũ, các địa phương cần chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành ngân sách. Tiết kiệm chi thường xuyên, rà soát, sắp xếp, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa cần thiết, dành nguồn dự phòng và các nguồn lực hợp pháp của địa phương để xử lý các nhiệm vụ chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi đột xuất, cấp bách phát sinh theo quy định. Đồng thời, khẩn trương thực hiện và chi trả kịp thời chính sách cải cách tiền lương mới cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các chính sách, chế độ phát sinh do tăng lương, đảm bảo không để nợ lương, nợ chính sách. Theo dự kiến, tổng nhu cầu cải cách tiền lương năm 2024 của tỉnh là hơn 4.000 tỷ đồng và cả năm 2025 là khoảng 8.500 tỷ đồng. Vì vậy, bên cạnh việc phấn đấu tăng thu để dành nguồn cải cách tiền lương, các đơn vị, địa phương cần rà soát nguồn lực tại chỗ, không sử dụng nguồn cải cách tiền lương cho các nhiệm vụ không đúng quy định. Năm 2025 là năm cuối thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, khi xây dựng dự toán của năm 2025, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần căn cứ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển, chi thường xuyên ngân sách, nguồn thu được hưởng theo phân cấp, số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên để xây dựng dự toán phù hợp. Trong đó, ưu tiên nguồn lực để thực hiện chính sách tiền lương và một số chế độ, chính sách mới do trung ương ban hành. Tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm những tồn tại, sai phạm trong quản lý tài chính, ngân sách, bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai, phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Thực hiện linh hoạt các giải pháp tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế Đồng chí Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 9 tháng đầu năm 2024 các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều giữ vị trí cao và nằm trong 3 khu vực kinh tế, khu vực đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng là công nghiệp, tiếp đến là dịch vụ, xây dựng, nông nghiệp... Bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế, bất cập như: Tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm còn ở mức thấp (tăng 6,5%), điều đó cho thấy các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, không vay được vốn, thiếu tài sản đảm bảo. Bên cạnh đó, nhiều dự án còn chậm tiến độ, nhiều dự án đầu tư chưa hiệu quả, chưa thuyết phục được đơn vị tài trợ vốn; số doanh nghiệp đăng kí tạm ngừng hoạt động, thông báo giải thể và số doanh nghiệp giải thể còn ở mức cao. Mặt khác, còn quá ít sản phẩm mới từ đầu nhiệm kỳ đến nay được đưa ra thị trường. 3 tháng cuối năm 2024 sẽ có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Do vậy, một số giải pháp cần tập trung thực hiện để đạt và vượt mục tiêu, kế hoach đề ra như: Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trực tiếp, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án lớn, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, sớm ban hành các văn bản hướng dẫn các Luật mới ban hành, cụ thể như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở...; các địa phương cần quan tâm nguồn vốn đối ứng để sớm hoàn thành các dự án trong giai đoạn 2021-2025. Quan tâm rà soát lại các dự án trọng điểm. Đồng thời, các ngành liên quan cần phối hợp rà soát lại các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh... Cùng với đó phấn đấu tăng thu, vượt thu, nhất là thu từ xuất nhập khẩu. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước Đồng chí Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục Thuế Trong 9 tháng năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng với sự chung sức đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, nhiệm vụ tài chính ngân sách của tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan, tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 và giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2024 ước đạt 42,615 nghìn tỷ đồng, đạt 120% dự toán và tăng 44,7% so với cùng kỳ; tiếp tục đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và nằm trong nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước. Trong đó, thu từ nội địa đạt 26,361 nghìn tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 16,250 nghìn tỷ đồng. Nhìn chung, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến nay luôn hoàn thành vượt mức so với dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao. Cụ thể, tổng thu NSNN năm 2020 đạt 31,407 nghìn tỷ đồng, năm 2021 đạt 40,569 nghìn tỷ đồng, năm 2022 đạt 51,051 nghìn tỷ đồng. Năm 2023 do Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng theo định kỳ đã ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN trên địa bàn tỉnh. Thu NSNN năm 2024 ước đạt 51,154 nghìn tỷ đồng. Để thu NSNN hàng năm trên địa bàn tỉnh ổn định, bền vững, phấn đấu đạt từ 55 nghìn tỷ đồng trở lên thì phải có nguồn thu mới, trọng điểm, năng lực lớn từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục bám sát các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, cơ chế chính sách, xây dựng khâu đột phá về phát triển hạ tầng giao thông và các dự án công nghiệp trọng điểm giai đoạn 2021-2025, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư và có nguồn thu mới cho NSNN. Tập trung phát triển bất động sản công nghiệp, cụm công nghiệp để phát huy lợi thế cảng biển, sân bay Thọ Xuân trong tương lai nâng cấp thành sân bay quốc tế; xây dựng hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, tạo thuận lợi cho sản xuất và lưu thông hàng hóa... Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức các cơ chế, chính sách của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa và các chính sách hỗ trợ hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng container qua cảng Nghi Sơn để thu hút các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh và tỉnh lân cận đăng ký tờ khai tại đơn vị nhằm tạo nguồn thu NSNN... Đề xuất nhiều giải pháp trong phòng, chống thiên tai Đồng chí Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thảo luận về thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm, ngành nông nghiệp nhận diện một số thách thức như: Diện tích sản xuất nông nghiệp giảm; thiếu hụt lao động; giá thức ăn vẫn còn cao khiến hiệu quả ngành chăn nuôi chưa bảo đảm; nguy cơ diễn ra 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trong tháng 10 trong khi công tác ứng phó với thiên tai ở một số địa phương vẫn còn lúng túng. Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, ngành nông nghiệp tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn; đẩy mạnh phòng cháy, chữa cháy trong mùa khô và ra quân làm thủy lợi mùa khô; tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác IUU và động viên ngư dân vươn khơi bám biển; tập trung các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới... Để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương chủ động hơn nữa trong công tác ứng phó; không chủ quan, lơ là trước các cảnh báo; đồng thời thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”; báo cáo nhanh và chính xác các thiệt hại và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư tại khu vực miền núi. Cùng với đó, ngành nông nghiệp đề nghị tỉnh cho phép ngành nông nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể về ứng phó thiên tai với 3 nội dung cấp bách: Tập huấn cho các bí thư, trưởng thôn tại các huyện miền núi có nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất để chủ động ứng phó thiên tai. Nội dung này được lấy từ bài học tại thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã quyết định kịp thời trong việc di tản 115 người trong thôn tránh sạt lở; tổ chức tập huấn kiến thức, phương pháp xử lý bước đầu đối với các sự cố đê điều cho bí thư và chủ tịch các xã có đê; xây dựng kế hoạch và có lộ trình khắc phục các cống qua đê, các điểm đê xung yếu đã xuống cấp để bảo đảm an toàn, tính mạng tài sản của Nhân dân. Quan tâm giải quyết dứt điểm việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại các nông - lâm trường Đồng chí Vũ Văn Đạt, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành Tại huyện Thạch Thành, việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại các nông - lâm trường mặc dù không có phát sinh hộ mới, nhưng có 6 hộ cơi nới, mở rộng công trình trái phép, trong đó 1 hộ đã cưỡng chế tháo dỡ, 5 hộ vận động đã tự tháo dỡ. Đến nay, kiến nghị của huyện về việc thu hồi 267 vị trí với diện tích 76,2 ha để bố trí, sắp xếp dân cư vẫn chưa được giải quyết, do đó 86 hộ vi phạm vẫn đang được giữ nguyên hiện trạng, chưa giải quyết dứt điểm. Đặc biệt, trụ sở của Nông trường Thạch Quảng xây dựng trái phép đã bị xử lý hành chính nhưng vẫn chưa tự tháo dỡ, trong khi đó Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lại ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBQLV ngày 27/7/2023 giữ lại trụ sở Nông trường Thạch Quảng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhân dân và cử tri không đồng thuận với quyết định này, gây khó khăn cho công tác vận động Nhân dân tự tháo dỡ công trình sai phép. Thạch Thành tiếp tục kiến nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, có ý kiến với Tập đoàn Cao su Việt Nam bàn giao lại số diện tích 76,2 ha tại 267 vị trí cho địa phương quản lý, sắp xếp dân cư, giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên. Đồng thời, kiến nghị với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét lại Quyết định số 373/QĐ-UBQLV ngày 27/7/2023 theo hướng không giữ lại trụ sở Nông trường Thạch Quảng và thực hiện tự tháo dỡ, khắc phục hậu quả theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1064/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND huyện Thạch Thành. Quan tâm hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai Đồng chí Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy Mường Lát Do hoàn lưu bão số 3 và bão số 4, đã gây nhiều thiệt hại về tài sản trên địa bàn huyện Mường Lát, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp cấp bách, chủ động ứng phó, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai, sớm ổn định tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân. Cụ thể, huyện đã chỉ đạo sơ tán khẩn cấp 918 hộ dân, với 4.022 nhân khẩu sinh sống ở nơi có nguy cơ cao bị thiên tai đến nơi an toàn. Đồng thời tổ chức cấp phát lương thực, thực phẩm, thuốc men trong thời gian người dân phải di dời đến nơi ở tạm. Tổ chức lực lượng địa phương phối hợp với các đơn vị giao thông tổ chức san gạt các bãi sạt trượt, nhanh chóng thông tuyến trên các tuyến giao thông. Hiện tại cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng đã cơ bản ổn định. Các trường học bị ảnh hưởng cũng đã ổn định tình hình dạy học trở lại... Do mưa lớn kéo dài, kéo theo nguy cơ cao bị sạt lở, huyện Mường Lát vẫn đang rà soát các điểm có nguy cơ cao sạt lở trong khu dân cư, tổ chức lực lượng ứng trực 24/24, chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra, tránh thiệt hại về người, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, sau hoàn lưu của 2 cơn bão, trên địa bàn huyện vẫn còn 211 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà cửa. Trong đó có 36 hộ dân ở thị trấn Mường Lát và các xã: Trung Lý, Mường Lý, Quang Chiểu phải di dời khẩn cấp khỏi nơi bị sạt lở; 175 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà cửa. Huyện đã tổ chức lực lượng làm nhà tạm, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu, động viên các hộ gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Trước thiệt hại về hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng và tài sản Nhân dân, huyện Mường Lát đề nghị Sở Giao thông - Vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung nhân lực, phương tiện máy móc, khẩn trương hoàn thành khắc phục những hư hỏng trên các tuyến đường giao thông, đảm bảo an toàn, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp được giao thương, đi lại. Các sở, ngành chức năng tạo điều kiện để triển khai thực hiện 5 công trình đầu tư theo hình thức khẩn cấp trên địa bàn. Bên cạnh đó, những hộ dân bị ảnh hưởng nhà cửa do hoàn lưu các cơn bão số 3, số 4 hiện gặp nhiều khó khăn. Huyện đề nghị UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để các hộ gia đình vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống... Sớm ban hành chủ trương xây dựng 2 khu tái định cư tập trung tại bản Cha Khót và bản Muỗng Đồng chí Lương Thị Hạnh, Bí thư Huyện ủy Quan Sơn 9 tháng qua, hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc thành lập doanh nghiệp mới trên địa bàn (toàn huyện có 207 doanh nghiệp đăng kí mã thuế nhưng thực tế chỉ có 46 doanh nghiệp hoạt động và có doanh thu). Tình trạng bệnh viện tuyến huyện miền núi gặp nhiều khó khăn về kinh phí tự chủ, ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh trong Nhân dân và công tác đối ngoại. Khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ, đặc biệt là hoàn lưu cơn bão số 3, số 4 đã ảnh hưởng hết sức nặng nề đến hệ thống điện, đường, trường học. Đặc biệt, trong tình huống khẩn cấp đã phải di dời trên 100 hộ gia đình ra khỏi vùng có nguy cơ ảnh hưởng, trong đó có 91 hộ thuộc 2 bản Cha Khót (xã Na Mèo) và bản Muỗng (xã Trung Xuân) đã phải di dời đến tận hôm nay. Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Sau khi rà soát Quan Sơn có nhu cầu về làm nhà và sửa chữa là rất lớn với trên 1.717 hộ (trong 2 năm 2024-2025). Huyện Quan Sơn đang thực hiện theo nguồn huyện có trên tinh thần chỉ đạo của tỉnh; tuy nhiên hiện gặp phải nhiều khó khăn, do huyện nằm xa trung tâm nên giá cả vật liệu xây dựng cao, người dân còn nhiều khó khăn, vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng làm nhà ở. Từ những khó khăn trên, huyện đề xuất Thường trực Tỉnh ủy quan tâm đến vấn đề tự chủ về kinh phí đối với bệnh viện tuyến huyện, đặc biệt là các huyện nghèo, nên xem xét sớm giao mức độ tự chủ phù hợp. Quan tâm tới chính sách đặc thù, trong đó có các bệnh viện tuyến huyện như Quan Sơn, Mường Lát cần có cơ chế trong việc hỗ trợ khám, chữa bệnh cho bệnh nhân của nước bạn Lào. Đối với việc khắc phục do ảnh hưởng sau mưa lũ và hoàn lưu sau bão số 3 và số 4, rất mong tỉnh sớm có chủ trương cho huyện thực hiện xây dựng 2 khu tái định cư tập trung cho 2 bản Cha Khót (xã Na Mèo) và bản Muỗng (xã Trung Xuân). Đồng thời, quan tâm rà soát lại các mỏ vật liệu xây dựng, để huyện có cơ sở về nguyên vật liệu phục vụ cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Xúc tiến triển khai Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng Đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân Các giải pháp điều hành hiệu quả của cấp tỉnh trong chỉ đạo đầu tư công, tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng và các vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện dự án trọng điểm đã tạo thuận lợi cho cấp cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đưa lại những kết quả tích cực trong tăng trưởng năm nay. Liên quan đến những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ như một bộ phận lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy né tránh thực thi nhiệm vụ..., ảnh hưởng tới tiến độ và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ, cần sớm có giải pháp chấn chỉnh, giải quyết dứt điểm. Huyện Thọ Xuân cũng đang chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, xác định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tránh đùn đẩy cá nhân, thực hiện quy chế dân chủ, thống nhất nội bộ để thực hiện hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Cùng với nỗ lực của địa phương, để đưa Lam Sơn - Sao Vàng - trung tâm động lực phía tây của tỉnh phát triển xứng tầm lợi thế và định hướng của Nghị quyết 58-NQ/TW năm 2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, huyện Thọ Xuân đề nghị tỉnh và các sở, ngành quan tâm tới công tác triển khai Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng. Triển khai giải phóng mặt bằng từ năm 2021, đến nay dự án đã giải phóng mặt bằng được 136,6ha; tuy nhiên tiến độ thực hiện các công việc tiếp theo còn chậm khiến cử tri địa phương băn khoăn và có ý kiến tại các cuộc tiếp xúc. Do đó, huyện Thọ Xuân đề nghị UBND tỉnh sớm có quyết định cho nhà đầu tư thuê đất đợt 1 để triển khai đầu tư hạ tầng và thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Cùng với đó, đề nghị tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp theo đúng quy hoạch ngành nghề là công nghệ cao vào khu công nghiệp này; tạo động lực cho việc hiện thực hóa mục tiêu đưa Lam Sơn - Sao Vàng xứng đáng là 1 trong 4 trung tâm động lực của tỉnh. Cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân cam kết luôn đồng hành cùng nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, cũng như các thủ tục liên quan và điều kiện để nhà đầu tư hạ tầng cũng như thứ cấp thực hiện hiệu quả các dự án. Sớm hoàn thiện hệ thống thể chế để việc thực thi nhiệm vụ được hiệu quả Đồng chí Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trong 7 nhóm hạn chế, yếu kém đã được chỉ rõ, ngoài nguyên nhân khách quan do tình hình thế giới diễn biến phức tạp; bão số 3, số 4 gây thiệt hại về sản xuất và đời sống; việc tiếp cận vốn tín dụng khó khăn; thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi... thì có nguyên nhân chủ quan từ phía đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan chuyên môn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ của một số ngành, đơn vị chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, trách nhiệm chưa cao. Đặc biệt, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý năng lực hạn chế, thiếu tâm huyết, sợ trách nhiệm dẫn đến sợ sai, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm việc cầm chừng. Tình trạng này đã được chỉ ra nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được khắc phục triệt để. Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “không muốn, không dám, không thể làm sai”, trong 3 tháng cuối năm 2024, đề nghị tỉnh tập trung lãnh đạo, hoàn thiện sớm nhất hệ thống thể chế thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương cần tiếp thu, kiến nghị để sớm có bổ sung, hoàn thiện hoặc sửa đổi. Trong thời gian Trung ương chưa có sự thay đổi cần phải có một cơ chế chung cho cả tỉnh chứ không để cho mỗi nơi vận dụng một kiểu, rất dễ gây rủi ro về mặt pháp lý cho người thực hiện.