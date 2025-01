Bác thông tin “nhận hơn 50 triệu đồng từ tố giác vi phạm giao thông”

Mạng xã hội lan truyền thông tin có người dân đã nhận hơn 50 triệu đồng sau một ngày tố giác vi phạm giao thông. Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác.

Đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật. Ảnh chụp màn hình Tối 3/1, mạng xã hội facebook lan truyền bài viết với nội dung một nam thanh niên ở Hà Nội đã nhận hơn 50 triệu đồng chỉ sau một ngày tố giác vi phạm giao thông. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ, bình luận với nhiều ý kiến trái chiều, gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khẳng định, đây là thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng xấu đến tinh thần của phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông” đang được Công an TP Hà Nội thực hiện rất hiệu quả trong thời gian qua.

Hiện lực lượng chức năng đang xác minh cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật trên.

Về việc chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông được quy định tại Nghị định 176/2024 của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/1/2025.

Theo đó, mức chi cho nội dung này không quá 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 5 triệu đồng/vụ việc.

Đơn vị cảnh sát giao thông (Cục Cảnh sát giao thông; phòng cảnh sát giao thông; đội cảnh sát giao thông, trật tự thuộc công an cấp huyện) có trách nhiệm thông báo công khai thông tin, gồm: Địa điểm, địa chỉ bưu chính, hộp thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội, số điện thoại đường dây nóng của đơn vị để cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin.

Việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh vi phạm giao thông từ người dân đã được Công an Hà Nội triển khai trong thời gian vừa qua, đem lại hiệu quả. Ảnh: Tô Thế

Ngoài ra, người dân có thể cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm thông qua cài đặt, sử dụng ứng dụng VneTraffic do Bộ Công an phát triển.

Tại Thông tư 73/2024 của Bộ Công an quy định, dữ liệu thu được cần đảm bảo các điều kiện, như: Không xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, dữ liệu phải phản ánh khách quan, chính xác, trung thực về hành vi vi phạm, thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm.

Về việc chi trả tiền cho người cung cấp thông tin, tiêu chí xét chi trả cho từng nội dung sẽ được các cơ quan liên quan sớm quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn thi hành nghị định 176/2024 của Chính phủ.

Theo VOV