Thông tin du khách bị móc túi ở sân bay Cam Ranh là không chính xác

Qua kiểm tra kỹ lưỡng, cơ quan chức năng khẳng định sân bay Cam Ranh không xảy ra vụ việc mất cắp nào như một tài khoản Face book chia sẻ trước đó.

Hệ thống camera giám sát được bố trí hầu hết mọi vị trí tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Cụ thể, vào ngày 9/12 lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết họ đã tiếp nhận thông tin về sự việc và ngay lập tức yêu cầu lực lượng kiểm soát an ninh hàng không triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với hình ảnh lưu trữ tại hệ thống Camera giám sát an ninh, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã xác định được chuyến bay và quá trình di chuyển của 2 du khách Hàn Quốc từ cửa tàu bay vào Ga đến Quốc nội và sử dụng nhà vệ sinh tại khu vực Nhà hàng Burger King và lên xe ô tô màu trắng rời khỏi Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Trong thời gian 2 du khách Hàn Quốc ở tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh không có người lạ nào tiếp cận gần hành lý và có hành vi móc túi xách của 2 du hành khách Hàn Quốc như thông tin ban đầu được chia sẻ trên mạng xã hội, khi một tài khoản Facebook khẳng định rằng du khách này đã mất khoảng 50 triệu đồng, trong đó có tiền đô la Mỹ và won Hàn Quốc, sau khi để túi xách gần khu vực nhà vệ sinh tại sân bay.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra toàn bộ dữ liệu từ camera an ninh, không có dấu hiệu nào cho thấy túi xách bị móc hay bị xâm phạm. Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh khẳng định Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh có hệ thống kiểm soát an ninh chặt chẽ và không xảy ra vụ việc hành khách Hàn Quốc bị móc túi xách mất 50 triệu ở sân bay Cam Ranh. Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cam kết đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho mọi hành khách đi và đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Để làm rõ thông tin vụ việc, một lãnh đạo phụ trách bộ phận an ninh hàng không của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết sau khi xảy sự việc, vị khách nêu trên đã nhờ người liên hệ đến quầy giải đáp thông tin Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh để trình báo. Sau đó lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã yêu cầu Phòng An ninh hàng triển khai các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với hệ thống Camera giám sát an ninh trong đó kiểm tra kỹ vị trí du khách Hàn Quốc nói bị móc túi.

"Vụ việc này xảy ra tại nhà ga tại nhà ga quốc nội T1, Chúng tôi khẳng định từ lúc du khách Hàn Quốc rời tàu bay vào Nhà ga và lên một chiếc ô tô màu trắng rời khỏi Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đều được hệ thống camera an ninh giám sát liên tục (hiện vẫn còn hình ảnh lưu trữ ) và khẳng định không có bất kỳ người nào tiếp cận gần hành lý của 2 du khách Hàn Quốc nói trên. Vụ việc hành khách Hàn Quốc bị móc túi xách mất 50 triệu ở sân bay Cam Ranh đăng trên mạng xã hội là không đúng sự thật " - vị này cho hay.

Trao đổi với bà H.T. (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), người đăng tải nội dung nêu trên lên Facebook, chia sẻ, một nam du khách Hàn Quốc khi đến ăn uống tại nhà hàng của bà thì phát hiện bị mất tiền nên nhờ chị trình báo với sân bay Cam Ranh.

Theo bà T., vị du khách này nói trước đó có để túi xách trên chiếc ghế trống gần nhà vệ sinh ở trong sân bay Cam Ranh để đi vệ sinh. Sau đó, khách này đón xe về đến Nha Trang, đi ăn uống thì phát hiện mất tổng cộng tiền đô la Mỹ và won Hàn Quốc, quy ra tiền Việt tổng cộng khoảng 50 triệu đồng. Vị khách này nhờ bà T. tìm cách báo giùm cơ quan chức năng để tìm lại tài sản bị mất. Bà T. cũng không biết báo ai nên mới đăng thông tin lên Facebook để nhờ cộng đồng hỗ trợ.

"An ninh tại sân bay Cam Ranh rất tận tình và đã nhanh chóng trích xuất được hình ảnh từ lúc đến đến lúc đi của 2 vị khách trên. Qua đây tôi cũng mong mọi người thông cảm cho tôi về vụ việc này. Tôi là người dân tỉnh Khánh Hòa thì cũng rất tự hào về an ninh nghiêm ngặt như ở sân bay Cam Ranh" - bà T. chia sẻ.

Cũng theo bà H.T. chia sẻ thêm, 2 vị khách Hàn Quốc được chị thông báo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cung cấp thông tin về vụ việc đã bày tỏ sự cảm ơn và cảm động sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng.

Theo VTV