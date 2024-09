Bá Thước: Sơ tán 14 hộ dân đến nơi tránh trú an toàn

Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Bá Thước xảy ra mưa kèm theo dông lốc, gây ảnh hưởng và làm thiệt hại về nhà ở, đường giao thông, công trình thủy lợi và cây trồng.

Ngầm tràn tại xã Hạ Trung.

Cụ thể, đến thời điểm 17 giờ ngày 22/9, trên địa bàn huyện có 11 điểm ngập tại các điểm tràn qua đường giao thông tại các xã: Ban Công, Thiết kế, Cổ Lũng, Lương Trung, Hạ Trung, Lương Nội, Lương Ngoại, Lũng Cao, Điền Trung, Điền Quang và Điền Trung. Đặc biệt tại thôn Rầm Tám, xã Điền Trung, nước sông dâng cao làm ngập và chia cắt thôn Rầm Tám với khoảng 60 hộ/200 nhân khẩu.

Hiện tại, toàn huyện có 14 hộ/55 khẩu tại thôn Khung, xã Thiết Kế; thôn Tân Thành, xã Thành Lâm; thôn Nủa, xã Lũng Cao; thôn Né, xã Đền Hạ và thôn Quang Trung, xã Lương Trung phải sơ tán đến nơi ở an toàn do nguy cơ sạt lở đất, đá và nước sông Mã dâng, gây ngập nhà ở, không an toàn.

UBND huyện Bá Thước đang tập trung chỉ đạo UBND các xã và các cơ quan, đơn vị chức năng huy động lực lượng khẩn trương di chuyển đồ đạc cho hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến nơi ở an toàn và hỗ trợ các điều kiện thiết yếu để bảo đảm sinh hoạt cho các hộ phải tạm thời sơ tán.

Lương Khánh