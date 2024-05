Apple triển khai tích hợp thẻ căn cước my number của Nhật Bản vào iPhone

Với thẻ My Number được tích hợp trên iPhone, người dân Nhật Bản có thể sử dụng điện thoại thay cho thẻ cứng khi làm việc với các cơ quan nhà nước như văn phòng thành phố hoặc cơ quan thuế.

Điện thoại iPhone 15 được giới thiệu tại cửa hàng của Apple ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 22/9/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Từ mùa Xuân tới, thẻ căn cước My Number của Nhật Bản sẽ được tích hợp vào điện thoại iPhone và sử dụng thay thế thẻ cứng.

Tính năng này đã được triển khai trên các điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android từ tháng 5/2023.

Chính phủ Nhật Bản hy vọng thay đổi này sẽ khuyến khích người dân sử dụng hệ thống My Number, qua đó đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Thông báo của Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng Fumio Kishida và Giám đốc điều hành (CEO) Apple Tim Cook đã xác nhận thông tin trên trong cuộc họp qua điện thoại diễn ra cùng ngày.

Với thẻ My Number được tích hợp trên iPhone, người dân Nhật Bản có thể sử dụng điện thoại thay cho thẻ cứng khi làm việc với các cơ quan nhà nước như văn phòng thành phố hoặc cơ quan thuế.

Hệ thống thẻ căn cước My Number được triển khai vào năm 2016, theo đó mỗi cư dân được cấp một mã số 12 chữ số để tập trung quản lý các dữ liệu cá nhân như thông tin thuế và an sinh xã hội.

Với My Number, người dân có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính như nhận các thông báo, văn bản chính thức tại các cửa hàng tiện lợi hay đăng ký trực tuyến việc nhận trợ cấp nuôi con.

Chính phủ Nhật Bản cũng dự định bỏ giấy chứng nhận bảo hiểm y tế hiện tại và tích hợp vào thẻ My Number từ tháng 12/2024. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả người dân Nhật Bản đều cần sở hữu thẻ My Number vì hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia bao phủ toàn bộ dân số. Mục tiêu tiếp theo của Chính phủ Nhật Bản là đưa giấy phép lái xe vào hệ thống My Number từ tháng 3/2025.

Tính đến cuối tháng 4/2024, gần 74% dân số Nhật Bản đã đăng ký xin cấp thẻ My Number. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa sẵn sàng sử dụng hệ thống này do lo ngại về vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân./.

Theo TTXVN