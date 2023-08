Vì sự bình yên của Nhân dân

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội luôn được Công an huyện Hậu Lộc chú trọng và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội (TTATXH), không để hình thành các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, các hoạt động nguy hiểm, mang tính chất “xã hội đen”.

Công an huyện Hậu Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. (Ảnh: CA Hậu Lộc)

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Hậu Lộc đã bắt, khởi tố 27 vụ/66 bị can, xử lý vi phạm hành chính 52 trường hợp vi phạm pháp luật, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 130 triệu đồng; lập hồ sơ đưa 6 đối tượng nghiện đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tiêu biểu trong các vụ việc được Công an huyện Hậu Lộc thực hiện như: Ngày 5-4 Công an huyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phá Chuyên án chung, bắt Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát ở thị trấn Hậu Lộc về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Ngày 4-4, Công an huyện bắt 4 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại cơ sở spa Kim Chung, thị trấn Hậu Lộc. Ngày 28-2, tại Bưu điện xã Mỹ Lộc xảy ra vụ trộm cắp tài sản với số tiền hơn 30 triệu đồng. Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tổ chức lực lượng, phối hợp với công an xã, thị trấn tiến hành xác minh, làm rõ. Qua 5 ngày tổ chức xác minh đã bắt, khởi tố 1 đối tượng ở TP Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản...

Để đạt được những kết quả quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, Công an huyện Hậu Lộc đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo huy động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham gia, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Tham mưu xây dựng phương án đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán, các lễ hội lớn, nhỏ trên địa bàn huyện, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT.

Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật cũng được thực hiện thường xuyên. Đã có nhiều bài viết tuyên truyền về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới để Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm. Đồng thời tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm để biểu dương, động viên, khích lệ Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. In ấn, trao đổi các file âm thanh cho Đài Truyền thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn phát trong tháng cao điểm về phòng, chống ma túy, trộm cắp với thời lượng 3 lượt/ngày vào các thời điểm sáng, trưa, tối. Tại các xã, thị trấn, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội đã treo băng rôn, khẩu hiệu, hệ thống pa nô, áp phích, biển cảnh báo... nhằm tuyên truyền sâu rộng để Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, hạn chế các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm. Tiến hành kiểm tra, ký cam kết không vi phạm pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn.

Công an huyện Hậu Lộc đã phối hợp với các trường học trên địa bàn huyện tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, răn đe, cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên, đối tượng có nguy cơ cao phạm tội. Tổ chức tuần tra vũ trang, phối hợp tuần tra Nhân dân trên toàn tuyến, địa bàn trọng điểm, đặc biệt trong các ngày lễ, tết, các sự kiện lớn trên địa bàn... góp phần phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Đối với các loại đối tượng thuộc diện quản lý, đối tượng là thanh, thiếu niên hư, nghiện rượu, đối tượng nghiện ma túy có biện pháp cảm hóa, giáo dục, răn đe phù hợp, giúp các đối tượng từ bỏ những điều kiện, biểu hiện xấu, không vi phạm pháp luật và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH, năm 2023 trên địa bàn huyện Hậu Lộc có 3 địa bàn trọng điểm gồm xã Triệu Lộc, Hưng Lộc và thị trấn Hậu Lộc. Sau thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa, Công an huyện Hậu Lộc đã chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn; giải quyết các vấn đề nổi cộm, phức tạp nổi lên như tăng cường công tác tham mưu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra hành chính, tuần tra kiểm soát,...

Thượng tá Nguyễn Văn Đại, Phó trưởng Công an huyện Hậu Lộc, cho biết: Hiện nay, tình hình ANTT trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn đang còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tập trung ở các nhóm hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng do những mâu thuẫn bột phát. Tội phạm ma túy nổi lên ở các nhóm hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” đã từng bước được đẩy lùi nhưng vẫn còn tiềm ẩn. Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện đang có xu hướng gia tăng, diễn ra phổ biến vẫn là hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an huyện Hậu Lộc sẽ tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền rộng rãi qua hệ thống truyền thanh, pano, áp phích, tờ rơi, mạng xã hội để người dân biết, nâng cao cảnh giác. Đẩy mạnh công tác tuần tra vũ trang trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm ngăn chặn tội phạm; tập trung đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm tội phạm, không để hình thành tổ chức tội phạm cộm cán hoạt động nguy hiểm. Duy trì thường xuyên các nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn các xã, thị trấn, đặc biệt là 3 xã trọng điểm, phức tạp về TTATXH...

Ngọc Huấn