Tín hiệu vui từ khi thực hiện chuyển hóa địa bàn ở xã Triệu Lộc

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng Công an và sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc đã có những chuyển biến tích cực. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố và phát huy hiệu quả, phạm pháp hình sự giảm… Đó là những tín hiệu đáng ghi nhận trong công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp ở xã Triệu Lộc.

Đại diện Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh kiểm tra, đánh giá một số nội dung liên quan đến công tác chuyển hóa địa bàn của Công an xã Triệu Lộc.

Với trên 9.000 nhân khẩu, là địa bàn giáp ranh với các huyện Hoằng Hóa, Hà Trung…; có tuyến Quốc lộ 1A chạy qua, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là địa bàn bàn mà các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT.

Thực hiện Kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội của Giám đốc Công an tỉnh, Công an xã Triệu Lộc đã chủ động tham mưu cho UBND xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp.

Lực lượng Công an đã tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra nhân dân; tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, giết người, tội phạm và tệ nạn ma túy; cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa thanh thiếu niên phạm tội và vi phạm pháp luật; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động về chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các mô hình phòng, chống tội phạm, bên cạnh việc duy trì hiệu quả các phong trào ở địa phương, Công an xã Triệu Lộc đã tham mưu cho chủ tịch UBND xã xây dựng và triển khai các mô hình: “Cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên hư”, “Camerra với an ninh, trật tự”, “Doanh nghiệp tự quản về ANTT”,”Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy”… thu hút đông đảo người dân tham bảo vệ ANTT theo hướng tự phòng, tự quản.

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, quản lý đối tượng nghiện, lực lượng Công an đã làm tốt công tác nắm tình hình, xác định được các tuyến, địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm và đối tượng cần tập trung đấu tranh, quản lý, từ đó không để hình thành tội phạm hoạt động băng nhóm nguy hiểm, không để hình thành các tụ điểm ma tuý mới gây bức xúc trong Nhân dân.

Đại úy Lê Văn Hùng, Trưởng Công an xã Triệu Lộc cho biết: Từ khi thực hiện chuyển hóa địa bàn (ngày 5-5-2023 đến nay), Công an xã Triệu Lộc đã phối hợp vận động 3 hộ dân ở dọc đường vào khu vực đền Hàn Sơn tự giác giải tỏa mặt bằng để làm đường, không phải thực hiện phương án cưỡng chế; phối hợp với Đội an ninh Công an huyện nắm bắt tình hình đơn thư, khiếu kiện của 41 hộ dân trên địa bàn xã liên quan đến đất đai để tham mưu giải quyết không để xảy ra phức tạp. Gọi hỏi, răn đe 9 đối tượng thanh, thiếu niên hư, 25 đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ, 2 đối tượng nghiện ma túy; tiến hành hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn trong Nhân dân… Tổ chức hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 cho 2.350 công dân; thu nhận 1.043 hồ sơ công dân đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; tiếp tục làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư, giải quyết các thủ tục hành chính cho Nhân dân…Đến nay, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã ổn định, không xảy ra vụ phạm pháp hình sự nào.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Triệu Lộc khẳng định: Nhờ sợ tích cực tham mưu của Công an xã, tình hình ANTT trên địa bàn xã Triệu Lộc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để giữ vững những kết quả đã đạt được, hoàn thành việc chuyển hóa địa bàn, thời gian tới địa phương rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ toàn diện của phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trao quà hỗ trợ cho Công an xã Triệu Lộc

Tại buổi làm việc về công tác chuyển hóa địa bàn mới đây, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh đã kiểm tra, đánh giá kỹ một số nội dung liên quan đến công tác chuyển hóa địa bàn của Công an xã Triệu Lộc; thăm nơi làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và trao quà cho các cán bộ chiến sĩ.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thăm hỏi, trao quà cho các gia đình thương binh nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cũng đã đến thăm, trao quà cho gia đình các thương binh Lê Bá Ngưỡng và Nguyễn Hải Thanh.

Đình Hợp