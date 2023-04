Thể lệ cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”

Bộ Công an phối hợp Báo Nhân Dân phát động cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”, nhằm tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân.

Đối tượng dự thi bao gồm các phóng viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài nước. Mỗi tác giả, nhóm tác giả dự giải chỉ được gửi không quá 3 tác phẩm, sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt.

Tác phẩm dự thi là các tác phẩm báo chí điện tử; các bài viết (bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, phóng sự, bút ký báo chí, xã luận, chính luận, phóng sự ảnh) được đăng tải trên báo điện tử, tạp chí điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước từ ngày 1-3-2023 đến hết ngày 29-2-2024.

Các tác phẩm dự thi phải có tính thời sự, phản ánh chân thực, sinh động, chính xác, khách quan và giá trị thông tin cao; có tinh thần phản biện xã hội lành mạnh, đề xuất được giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; nội dung tác phẩm có sức lan tỏa xã hội; hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn, thuyết phục, mang đặc trưng của thể loại báo mạng điện tử.

Chủ đề các tác phẩm tập trung vào những nội dung như:

Tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, những kết quả tích cực đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở từ khi thực hiện chủ trương này; ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Phản ánh những khó khăn, vất vả, nỗ lực vượt khó, những tấm gương “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, học và làm theo 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân của lực lượng Công an được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao; tôn vinh gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm tốt trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Ghi nhận những đóng góp tích cực, mối quan hệ gắn bó, mật thiết của các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân giúp đỡ, đồng hành cùng với lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Phê phán, bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 29-2-2024 (theo dấu bưu điện).

Dự kiến, việc xét chọn tác phẩm đạt giải và công bố, trao giải Cuộc thi sẽ diễn ra trong tháng 3-2024.

Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Đặc biệt (trị giá 20 triệu đồng), 4 giải Nhất (mỗi giải 15 triệu đồng), 8 giải Nhì (10 triệu đồng), 12 giải Ba (7 triệu đồng), 30 giải Khuyến khích và 5 giải cho các tập thể, đơn vị, cơ quan có nhiều tác phẩm tốt tham gia dự thi. Tùy theo kết quả bài thi, cơ cấu giải thưởng cuộc thi có thể thay đổi do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.

Bên cạnh các giải thưởng, Bộ Công an tặng Bằng khen cho nhóm tác giả, tác giả đạt các giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba và Giấy khen cho nhóm tác giả, tác giả đạt giải Khuyến khích.

Các tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại 0979.822.628 - 0945.422.009. Hoặc gửi về Ban Chính trị - Xã hội, Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài phong bì thư ghi rõ: Bài dự thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”. Xem toàn bộ Thể lệ cuộc thi tại đây.

