Mô hình “Camera an ninh” đảm bảo an ninh trật tự tại phường Quảng Tiến

Thời gian qua, việc xây dựng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn phường Quảng Tiến đã và đang phát huy tác dụng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội tại địa phương.

Các tổ dân phố phường Quảng Tiến ký cam kết thực phong trào lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và mô hình “Dân vận khéo” camera an ninh năm 2023.

Từ giữa năm 2022 đến nay, tại tuyến đường Hoàng Ngân, Trần Khánh Dư thuộc khu phố Phúc Đức đã được lắp đặt 7 mắt camera chất lượng cao, vừa góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa là cánh tay đắc lực của lực lượng công an khi truy xét các đối tượng phạm tội trên địa bàn. Các vụ việc như trộm cắp tài sản hay va quệt giao thông... đã được hệ thống

camera an ninh ghi lại đầy đủ, chi tiết, từ đó giúp cho lực lượng công an phường Quảng Tiến giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng, đúng người, đúng việc. Để thực hiện thành công mô hình, khối Dân vận Đảng ủy phường Quảng Tiến đã thực hiện việc khảo sát, xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, vận động Nhân dân sinh sống trên hai tuyến đường, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng trên địa bàn hưởng ứng ủng hộ đóng góp kinh phí với số tiền là 51,6 triệu đồng để lắp đặt hệ thống “Camera an ninh”. Đồng thời, thành lập ban quản lý tuyến đường và thông qua quy chế hoạt động; ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình giữa Khối Dân vận Đảng ủy phường, Công an và Ban quản lý khu phố... Kể từ khi hệ thống camera đi vào hoạt động, tình hình ANTT tại khu phố có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành của người dân nâng lên rõ rệt, các vụ trộm cắp vặt giảm, tình hình ANTT được bảo đảm, người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Tổ tự quản về ANTT cũng không phải thường xuyên tuần tra vì đã có hình ảnh từ camera được kết nối bằng công nghệ để lực lượng chức năng quản lý, theo dõi.

Phường Quảng Tiến được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm về ANTT, tuy nhiên, hơn 1 năm trở lại đây tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, các vụ việc phức tạp đã được giải quyết một cách triệt để. Một trong những đóng góp vào thành quả đó chính là mô hình camera an ninh mà khối dân vận phường Quảng Tiến đã tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn phường thực hiện lắp đặt được 437 mắt camera. Trong đó, 318 hộ dân, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường đã thực hiện lắp đặt ở vị trí công cộng được 364 mắt với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Đối với 11 tổ dân phố đã thực hiện lắp đặt 73 mắt với số tiền 258 triệu đồng.

Từ khi đưa hệ thống camera vào hoạt động, tại trụ sở làm việc lực lượng công an đã có thể theo dõi được địa bàn rộng, những điểm nóng, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp về ANTT. Mặt khác, thông qua camera an ninh có thể phát hiện kẻ xấu, kẻ gian, đấu tranh xử lý tội phạm, ngăn chặn đối tượng phạm tội. Từ những camera có sẵn của các hộ dân, các cơ sở kinh doanh, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn, tạo thành một hệ thống rộng khắp, khi có vụ việc về ANTT lực lượng chức năng có thể liên hệ để trích xuất hình ảnh phục vụ cho công tác truy xét, truy bắt đối tượng gây án, xử lý chính xác các vụ việc về an ninh trật tự, an toàn giao thông, kịp thời ngăn chặn đối tượng phạm tội. Camera an ninh cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Ở những nơi có lắp đặt camera, người tham gia giao thông đã tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông. Ngoài ra, tình trạng thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, tình trạng xả rác bừa bãi, xả rác trộm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường cũng được hạn chế. Đối với các đối tượng hình sự, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp vặt; một số tụ điểm các đối tượng nghiện ma túy thường xuyên lui tới để tiêm chích, sử dụng trái phép chất ma túy..., việc lắp đặt camera giám sát cũng làm các phần tử này bị tác động tâm lý, không dám manh động hoặc từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật khi nhìn thấy có camera.

Có thể nói, việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn phường là thật sự cần thiết, phù hợp với bối cảnh hiện nay, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục tạo mọi điều kiện để mô hình ngày càng phát triển; tuyên truyền, vận động, triển khai lắp đặt thêm các mắt camera chất lượng cao phủ kín các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực phức tạp về ANTT tại các điểm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp trên địa bàn phường; Công an phường thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá hoạt động của mô hình, qua đó góp phần vào công tác đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Trần Giang