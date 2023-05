Hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Quảng Xương

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) trên địa bàn huyện Quảng Xương đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội chung tay phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng, củng cố thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Công an xã Quảng Đức tuyên truyền cho các hộ kinh doanh đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Quảng Đức đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tổ chức phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Hằng năm, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Trong đó, bao gồm các hoạt động mít tinh, kỷ niệm, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công an xã tiêu biểu; tổ chức các hoạt động từ thiện, gặp mặt, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có đóng góp trong giữ gìn an ninh trật tự (ANTT)... Trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xã Quảng Đức đã xây dựng, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo ANTT với 18 thành viên, 6 tổ ANTT; 84 tổ an ninh xã hội. Các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải được quần chúng Nhân dân hưởng ứng tích cực và nhân rộng hiệu quả. Tiêu biểu như các mô hình: “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ; "Camera với ANTT”; “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”... Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; phòng chống cháy nổ; quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT tại địa phương.

Xác định hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản đảm bảo ANTT là kết quả sáng tạo trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Quảng Lộc đã chỉ đạo Công an xã xây dựng, kiện toàn, củng cố, hướng dẫn nghiệp vụ, duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình tự quản. Điển hình là mô hình “Camera đảm bảo ANTT”. Hiện nay, trên địa bàn xã đã lắp đặt 36 mắt camera giám sát an ninh, đặt tại các vị trí quan trọng, trục đường chính, các địa điểm tiềm ẩn phức tạp tại các thôn, xóm. Mô hình camera đảm bảo ANTT là minh chứng hiệu quả của việc áp dụng khoa học - công nghệ hỗ trợ lực lượng công an trong quản lý địa bàn. Từ trụ sở làm việc của công an xã có thể theo dõi được địa bàn rộng, những điểm nóng, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ công an khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp về ANTT. Mặt khác, thông qua camera an ninh có thể phát hiện kẻ xấu, kẻ gian, đấu tranh xử lý tội phạm, ngăn chặn đối tượng phạm tội đang diễn ra; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở ngay những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông khi được phát hiện từ camera giám sát.

Để thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, hàng năm, Công an huyện Quảng Xương đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, làm tốt công tác phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác vận động quần chúng Nhân dân tích cực đấu tranh tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, Công an huyện chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” kết hợp với triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng nông thôn mới; đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ đó, nâng cao nhận thức và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, cung cấp các nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc kịp thời ngay từ cơ sở.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Công an huyện Quảng Xương cho biết: Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tiếp tục được duy trì từ gia đình đến thôn, xóm bằng nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, đảm bảo cho công tác phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có hiệu quả. Đến nay, huyện Quảng Xương đã củng cố, kiện toàn 26 ban chỉ đạo ANTT xã, thị trấn, 188 tổ bảo vệ ANTT thôn, khu phố và 1.756 tổ an ninh xã hội... Toàn huyện đã xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả trên 100 mô hình, điển hình tiên tiến trong đảm bảo ANTT, như: “Cựu chiến binh với ANTT”; “Thanh niên tự quản về ANTT”; “Cổng trường tự quản về trật tự an toàn giao thông”; “Dòng họ tự quản về ANTT”; “Camera với ANTT”; “Xứ đạo bình yên”... Thông qua các mô hình, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị về ANTT. Nhờ đó, các vụ việc liên quan đến ANTT và những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cơ bản đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” và các mâu thuẫn kéo dài, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn huyện Quảng Xương đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Hiệu quả tích cực lớn nhất có được từ phong trào đó là người dân đã thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Quốc Hương