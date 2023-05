Hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản về PCCC ở cơ sở

Thời điểm vàng trong công tác cứu hỏa là dưới 5 phút kể từ khi xảy ra cháy. Vì vậy, cùng với việc chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng, hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC ở cơ sở, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng tham mưu và triển khai có hiệu quả việc xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”.

Các mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác PCCC ở cơ sở.

Việc phát huy vai trò và sức mạnh, nguồn lực to lớn của Nhân dân trong công tác PCCC, CNCH theo phương châm “4 tại chỗ” là hết sức quan trọng. Chính vì vậy, từ năm 2022 đến nay, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và triển khai có hiệu quả mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”.

Đây là các mô hình tự phòng, tự quản, được thành lập gồm 5 đến 15 hộ dân sống liền kề nhau. Ngoài việc được trang bị một số thiết bị chữa cháy, các hộ gia đình tham gia mô hình còn được lắp đặt một chuông báo cháy; 2 nút báo cháy được liên kết với nhau. Khi xảy ra cháy, nổ, chỉ cần một gia đình ấn nút thì toàn bộ chuông của các gia đình khác cùng kêu. Nhờ đó, mọi người sẽ kịp thời phát hiện, huy động nguồn lực, nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” được xây dựng tại các ngõ dân cư có lối ra vào hẹp, xe chữa cháy khó tiếp cận. Tại các điểm chữa cháy công cộng sẽ được trang bị các phương tiện chữa cháy thông dụng như: bình chữa cháy, tiêu lệnh và nội quy quản lý, sử dụng phương tiện PCCC. Việc xây dựng và đưa các mô hình này vào hoạt động, bước đầu đã phát huy được tính chủ động, tương trợ nhau giữa các gia đình trong một khu dân cư, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể thực hiện công tác PCCC.

Phó Chủ tịch UBND xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn Hoàng Văn Tú cho biết: Việc xây dựng các mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” trong giai đoạn hiện nay rất phù hợp. Sau một thời gian xây dựng điểm mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” trên địa bàn thôn Thị Tứ, tới đây UBND xã sẽ chỉ đạo lực lượng Công an sơ kết, tổng kết, kinh nghiệm và triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn xã.

Theo số liệu thống kê, chỉ tính từ tháng 8-2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng hơn 800 “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và hơn 700 “Điểm chữa cháy công cộng” ở hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Kể từ khi ra mắt đến nay, đây chính là lực lượng đóng vai trò quan trọng, nòng cốt, là những “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an toàn PCCC theo phương châm “4 tại chỗ”.

Bên cạnh việc được đầu tư, trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình bọt, bình khí CO2, mặt nạ phòng độc…, những người dân tham gia các mô hình này còn được tập huấn những kỹ năng cơ bản trong công tác PCCC, CNCH và được hướng dẫn, cài đặt sử dụng các tính năng của ứng dụng “Báo cháy 114” nhằm đảm bảo xử lý nhanh, hiệu quả các vụ sự cố cháy, nổ ngay từ ban đầu, không để phát sinh gây hậu quả.

Thượng tá Lê Như Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cho biết: Để cụ thể hóa phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC và CNCH, trong thời gian vừa qua, Bộ Công an và UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo xây dựng các “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và các “Điểm chữa cháy công cộng” tại các khu dân cư, đặc biệt là các khu vực có nhà ở kết hợp kinh doanh liền kề. Thực hiện chỉ đạo, trong thời gian vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an trong tỉnh tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương vận động Nhân dân thành lập các “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và các “Điểm chữa cháy công cộng”. Qua triển khai và thực hiện, đã có nhiều “Tổ liên gia” phát huy được tác dụng trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH. Cụ thể là các vụ cháy tại các khu dân cư đã được các “Tổ liên gia an toàn về PCCC” tổ chức chữa cháy kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

Minh Phương