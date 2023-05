Công an huyện Nông Cống quyết tâm giữ vững ANTT

Những năm qua, huyện Nông Cống có nhiều bước phát triển mới và đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, mặt trái nền kinh tế thị trường đã nảy sinh nhiều vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, hành vi vi phạm pháp luật và các loại tội phạm...

Công an huyện Nông Cống triển khai phương án bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Nổi lên là tình hình mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân, trong đó khiếu kiện của người dân trên địa bàn liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án kinh tế, như: Cao tốc Bắc - Nam, Tiêu úng lũ vùng III...; sai phạm trong thực hiện chế độ, chính sách tại cơ sở phát sinh đơn, thư khiếu kiện; nhiều chủ tài khoản facebook là người địa phương đăng tải, chia sẻ nội dung không đúng sự thật lên không gian mạng, gây hoang mang dư luận. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tội phạm còn tiềm ẩn phức tạp, một số loại tội phạm mới nổi, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, tội phạm về ma túy... Từ đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Từ thực tiễn đó, Công an huyện Nông Cống chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược; kết hợp chặt chẽ giữa an ninh - quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội; xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh. Đồng thời, tham mưu cho Huyện ủy, UBND và các ban chỉ đạo của huyện ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch trọng tâm trong công tác bảo đảm ANTT; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm ANTT.

Hằng năm, Công an huyện đều ban hành các nghị quyết, kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai công tác bảo đảm ANTT. Bên cạnh đó, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật của cán bộ và Nhân dân, trên cơ sở đó phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trên địa bàn. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh chính trị, đấu tranh trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội diễn ra trên địa bàn, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương... Điểm nổi bật trong năm 2020 là hoàn thiện tiêu chí số 08 về ANTT phục vụ xây dựng huyện Nông Cống đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2021 đã triển khai thực hiện có hiệu quả 2 dự án: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, được Bộ Công an tặng Bằng khen cho tập thể Công an huyện và 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 cá nhân; tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm tuyệt đối an toàn ANTT sau sự cố tiêm vắc-xin phòng COVID-19; tham gia có hiệu quả công tác chung sức vì cộng đồng, hoạt động từ thiện, nhân đạo; bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản; 1 vụ, 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản được Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện thưởng nóng. Năm 2022, bảo đảm tuyệt đối an toàn về ANTT hoạt động của đoàn đồng chí Chủ tịch nước và lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, làm việc tại huyện Nông Cống...

Thượng tá Lê Văn Năm, Trưởng Công an huyện Nông Cống, cho biết: Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Công an tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nông Cống, công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các ngành, đoàn thể trong công tác đảm bảo ANTT ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện sự thống nhất trong chỉ đạo tổ chức thực hiện từ huyện đến cơ sở. Từ đó, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thay đổi một cách căn bản trong nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Ý thức chấp hành pháp luật, tự giác tham gia công tác bảo đảm ANTT của đại bộ phận Nhân dân được nâng lên, xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vì vậy, từ năm 2015 đến nay tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành; công tác cải cách hành chính phục vụ Nhân dân ngày càng được tăng cường,.... góp phần giữ gìn sự bình yên thôn xóm, được đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Cũng theo Thượng tá Năm, thời gian tới, tình hình ANTT trên địa bàn sẽ tiếp tục có những diễn biến mới phức tạp, khó lường, nhất là hoạt động liên quan đến tín dụng đen, vay lãi suất cao; hình thành các băng nhóm tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy... Do đó, nhiệm vụ bảo đảm ANTT cũng hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng công an toàn huyện phải không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách trong công tác, chiến đấu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyết tâm giữ vững ANTT địa bàn.

Bài và ảnh: Mai Phương