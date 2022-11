Xã Ban Công làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự

Thời gian qua, Công an xã Ban Công (Bá Thước) đã phát huy cao độ tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó, có công an”, chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo được niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương.

Qua tuyên truyền, người dân trên địa bàn xã Ban Công đã tự giác giao nộp súng cho Công an xã Ban Công.

Toàn xã có 7 thôn, 1.706 hộ, với 6.942 nhân khẩu. Ngay từ khi thực hiện đề án đưa công an chính quy về xã, lực lượng Công an xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chủ động nắm chắc địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề cần tập trung giải quyết; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thượng úy Phạm Thái Duy, Phó trưởng Công an xã Ban Công, cho biết: Những năm qua, lực lượng công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trên địa bàn xã vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về ANTT do người dân vẫn có thói quen sử dụng súng tự chế và vũ khí thô sơ để bảo vệ mùa màng, săn bắn.

Xuất phát từ thực trạng trên, lực lượng công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy xã thực hiện Kế hoạch số 148/KH-CAT-PC06, ngày 8-4-2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa về việc xây dựng “Mô hình xã, phường điểm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi và đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN & CCHT)”. Đồng thời, ban hành Quy chế hoạt động của mô hình và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo xây dựng mô hình. Ban Công cũng là xã đầu tiên triển khai xây dựng mô hình theo Kế hoạch số 148 của Công an tỉnh.

Ngay sau khi ra mắt mô hình, Công an xã đã phối hợp với MTTQ xã, các tổ chức đoàn thể, ban quản lý các thôn tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN & CCHT thông qua các buổi họp thôn; tuyên truyền trên loa truyền thanh xã. 100% các hộ dân trên địa bàn ký cam kết với UBND xã về chấp hành các quy định quản lý, sử dụng VK, VLN & CCHT. Sau 6 tháng triển khai mô hình, Công an xã Ban Công đã phối hợp với tổ vận động thu hồi VK, VLN & CCHT đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động trực tiếp được 14 buổi/ 7 thôn. Từ khi ra mắt mô hình đến nay, người dân trên địa bàn đã tự giác giao nộp cho công an xã 8 khẩu súng kíp, 1 dao tự chế, 1 côn nhị khúc, 15 viên đạn chì và 2 bộ xung kích điện. Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, qua tuyên truyền, vận động, Nhân dân đã tự giác giao nộp cho công an xã 21 khẩu súng tự chế, 135 viên đạn chì...

Ông Lương Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Ban Công, cho biết: 5 cán bộ Công an xã Ban Công đều còn rất trẻ, trong đó có 4 cán bộ tốt nghiệp đại học chính quy ngành Công an Nhân dân và 1 cán bộ tốt nghiệp hệ trung cấp. Các đồng chí đã phát huy tính tích cực, nỗ lực cống hiến và luôn đi đầu, sáng tạo trong công việc. Kể từ khi có lực lượng công an chính quy tăng cường, tình hình ANTT trên địa bàn xã tốt hơn trước rất nhiều, các vụ vi phạm pháp luật đều giảm rõ rệt. Với sự nỗ lực của lực lượng công an xã, sự hưởng ứng tích cực, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, đảm bảo bình yên trong mỗi thôn, làng, góp phần tạo thuận lợi trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Tiến Đạt