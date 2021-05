Vụ sử dụng ma tuý tập thể tại Triệu Sơn: 40 đối tượng có kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính với COVID-19

(Baothanhhoa.vn) - Liên quan đến vụ 40 đối tượng tụ tập sử dụng ma tuý trái phép tại quán karaoke Tân Lan ở thị trấn Nưa mà C ông an huyện Triệu Sơn , Thanh Hóa bắt quả tang chiều 23-5 , bước đầu C ơ quan Cảnh sát điều tra C ông an huyện Triệu Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 theo quy định của pháp luật.