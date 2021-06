Triệt xóa đường dây vận chuyển, mua bán trái phép số lượng lớn chất ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá đã phá Chuyên án 621T, bắt quả tang 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ với số lượng lớn.

Đối tượng Len Văn Thành.

2 đối tượng bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ gồm: Len Văn Thành, sinh năm 1964 ở Bản Mơng, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát và Vi Thị Thu, sinh năm 1981 ở khu phố Tén Tần, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ: 42 nghìn viên hồng phiến, 1 bánh He roin, 3 điện thoại di động, 1 xe ô tô BKS 36A - 508.00 cùng nhiều tang vật có liên quan. Khám xét nơi ở của đối tượng cầm đầu là Len Văn Thành, lực lượng Công an đã thu giữ thêm 23 cục chất dẻo màu nâu nghi là thuốc phiện và 810 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng Vi Thị Thu.

Qua kết quả đấu tranh ban đầu được biết, Len Văn Thành chính là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn này. Lợi dụng việc chồng Vi Thị Thu đi cai nghiện ma túy bắt buộc vắng nhà, Len Văn Thành đã câu kết với Vi Thị Thu và điều hành một đường mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, Len Văn Thành thường ngồi ở nhà, chỉ đạo Vi Thị Thu sang Lào mua ma túy mang về Việt Nam qua điện thoại di động và mạng xã hội bằng cách nhắn tin trên zalo, facebook bằng các ký hiệu riêng biệt mà chỉ có 2 người qui ước với nhau.

Tang vật bị thu giữ.

Phải mất khá nhiều thời gian, các trinh sát của phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa mới nắm vững được qui luật và thủ đoạn hoạt động của 2 đối tượng này và báo cáo với Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa lập án đấu tranh. Ngày 1-6-2021, Ban Chuyên án nhận định Len Văn Thành sẽ điều hành Vi Thị Thu sang Lào mua ma túy về Thanh Hóa để tiêu thụ nên đã huy động lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bắt quả tang cặp đôi này, thu giữ toàn bộ tang vật tại một nghà nghỉ trên địa bàn thị trấn huyện Ngọc Lặc.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thái Thanh