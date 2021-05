Triệt phá tụ điểm tổ chức sử dụng ma tuý tổng hợp và bóng cười tại thị trấn Nưa

Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa triệt phá tụ điểm tổ chức sử dụng ma tuý tổng hợp và bóng cười tại quán karaoke Tân Lan, thị trấn Nưa.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Mặc dù trong lúc phải tập trung lực lượng đảm bảo ANTT an toàn cho cuộc Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, nhưng khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23-5, Công an huyện Triệu Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một nhóm đối tượng đang tụ tập tổ chức sử dụng ma tuý tổng hợp và bóng cười tại quán karaoke Tân Lan trên địa bàn thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn.

Ngay lập tức, Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng Công an huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an thị trấn Nưa triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, kịp thời bắt quả tang 40 đối tượng (23 nam, 17 nữ) đang tụ tập tại 4 phòng hát của quán karaoke Tân Lan để tổ chức sử dụng ma tuý tổng hợp dạng đá, kẹo và bóng cười.

Tại chỗ, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ 2 viên ma tuý tổng hợp dạng kẹo, 1 gói ma tuý tổng hợp dạng đá, 30 bình khí N2O, 30 quả bóng cười đã qua sử dụng và nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép ma tuý và bóng cười (Một loại hóa chất gây ảo giác cực mạnh).

Các đối tượng bị bắt giữ đến từ các tỉnh Gia Lai, Bắc Ninh và các huyện Đông Sơn, Mường Lát, Bá Thước, Thiệu Hoá, Nông Cống và TP Thanh Hoá. Qua xét nghiệm nhanh, có 22/40 đối tượng cho kết quả dương tính với các chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Thị Lan, sinh năm 1972 là chủ quán Karaoke Tân Lan ở thị trấn Nưa đã thừa nhận: Mặc dù đã ký cam kết với chính quyền địa phương về dừng hoạt động Karaoke để phòng chống dịch COVID - 19 nhưng do hám lời nên đã cho đối tượng Dương Khắc Hùng, sinh năm 1994 ở xã Đông Nam, huyện Đông Sơn thuê 4 phòng hát nói trên để các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy. Trước đó, ngày 19-4-2021, Dương Khắc Hùng đã bị Công an TP Thanh Hóa bắt, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Thị Lan.

Ngoài ra, chủ quán Lê Thị Lan còn đi mua bóng cười và 30 bình khí N20 loại 3kg về để bán lại cho các đối tượng này sử dụng và nhảy múa thác loạn ở quán karaoke nhà mình để kiếm lời. Điều đáng nói, vào cuối năm 2020 quán karaoke của Lê Thị Lan đã bị Chủ tịch UBND thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về phòng chống dịch COVID - 19.

Hiện nay, Công an huyện Triệu Sơn đang phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn huyện yêu cầu cả 40 đối tượng bị bắt giữ tại quán karaoke của Lê Thị Lan phải khai báo y tế; đồng thời phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; vi phạm quy định của nhà nước về phòng chống dịch COVID - 19 của chủ quán Lê Thị Lan cùng các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Thanh