Trao thưởng cho Công an huyện Hoằng Hoá trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Đại tá Khương Duy Oanh,Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh vừa trao thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc Công an huyện Hoằng Hoá có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Do chủ động phòng ngừa và triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nên thời gian gần đây, Công an huyện Hoằng Hoá đã liên tiếp điều tra, khám phá nhiều chuyên án, vụ án trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện.

Điển hình, ngày 25-3 Công an huyện đã phá Chuyên án 222L, bắt giữ đối tượng Vy Văn Tuyển, sinh năm 1993 trú ở xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để lừa bán Kit test nhanh qua mạng Internet chiếm đoạt 150 triệu đồng của chị T.T.N ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa.

Tiếp đó, ngày 30-3, Công an huyện Hoằng Hóa đã phá chuyên án 122L, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề với số lượng lớn do Hoàng Văn Lực, sinh năm 1989 ở xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa cầm đầu, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 15 điện thoại di động, máy tính bảng và nhiều tang vật liên quan. Bước đầu xác định đường dây đánh bạc này đã hoạt động phạm tội với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Tại lễ trao thưởng, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 1 tập thể, 3 cá nhân thuộc Công an huyện Hoằng Hóa và thưởng nóng 20 triệu đồng trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trao tiền thưởng cho Đội Cảnh sát hình sự.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại lễ trao thưởng, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết trong đấu tranh trấn áp tội phạm của CBCS Công an huyện Hoằng Hóa. Đồng thời khẳng định những thành tích, kết quả mà Công an huyện đạt được đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu trong thời gian tới, Công an huyện Hoằng Hóa cần tiếp tục điều tra, mở rộng các chuyên án; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để Nhân dân cảnh giác, phòng ngừa và đấu tranh.

Thái Thanh