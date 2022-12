Tổng kết công tác thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn vừa phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 năm 2022. Các đồng chí: Trung tá Hà Văn Hải, Trưởng phòng An ninh Kinh tế; Võ Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đồng chủ trì hội nghị.

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của các lãnh đạo, cơ quan cấp trên, hai đơn vị Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa và Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, không để xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, xâm phạm đến tài sản nhà máy.

Đồng chí Võ Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn nhận kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Công an.

Tại hội nghị tổng kết, Trung tá Hà Văn Hải, Trưởng phòng An ninh Kinh tế nhấn mạnh: Mặc dù trong thời gian qua, công tác phối hợp đảm bảo ANTT tại đơn vị đã diễn ra an toàn, hiệu quả nhưng trên thực tế các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, các thế lực thù địch diễn biến ngày càng phức tạp. Vì vậy, tập thể lãnh đạo Công ty cần thường xuyên tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công nhân viên nêu cao tinh thần cảnh giác và luôn tuân thủ, chấp hành các quy định, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Võ Mạnh Hà, Giám đốc Công ty thay mặt Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo và cán bộ Phòng An ninh Kinh tế trong thời gian qua đã chỉ đạo phối hợp, tăng cường hỗ trợ Công ty góp phần vào việc vận hành nhà máy sản xuất điện ổn định và liên tục. Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cấp lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa và Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn chụp ảnh lưu niệm sau hội nghị.

Nhân dịp này, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2021. Cá nhân Đồng chí Võ Mạnh Hà - Giám đốc Công ty vinh dự nhận được kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

P.V