Thưởng đột xuất cho Công an huyện Như Xuân vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao

Sáng 5-3, Công an tỉnh Thanh Hóa và huyện Như Xuân đã công bố các quyết định trao thưởng đột xuất cho cán bộ, chiến sỹ Công an huyện vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Bí thư Huyện ủy trao thưởng cho cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Như Xuân

Trong thời gian qua, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Như Xuân có nhiều diễn biến phức tạp, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng xuất hiện ngày càng nhiều với các thủ đoạn tinh vi. Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Như Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đội nghiệp vụ nghiên cứu phương thức, thủ đoạn và quy luật hoạt động của loại tội phạm này, xây dựng các kế hoạch, phương án và lập án đấu tranh.

Trong thời gian 43 ngày Công an huyện Như Xuân đã phá thành công 3 vụ án lớn sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, đố là: Ngày 19-12-2020 đã phá chuyên án bắt đối tượng Võ Ngọc Trung ở thôn Câu Lâu Đông, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, thu giữ 1 máy tính để bàn, 2 máy tính sách tay, 7 điện thoại di động và 5 tài khoản ngân hàng, 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động phạm tội. Ngày 28-12-2020 phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Trần Minh Ý ở đường Lê Lợi, Khối phố Long Xuyên 2, Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, thu giữ 6 điện thoại di động, 1 máy tính để bàn, 1 máy tính xách tay, 2 tài khoản ngân hàng. Đây cũng là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp trong thời gian dài đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước với số tiền trên 3 tỷ đồng. Ngày 22-1-2021, phá án thành công, bắt 3 đối tượng gồm: Trương Minh Hiền ở Phường An Đôn, Thị xã Quảng Trị; Nguyễn Văn Chung ở xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và Phan Phong Phú ở xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, thu giữ 1 máy tính xách tay, 9 thẻ ngân hàng, 8 điện thoại di động và nhiều đồ vật có liên quan. 3 đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt trên 2,4 tỷ đồng.

Để kịp thời biểu dương, ghi nhận những thành tích xuất sắc của Công an huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an Tỉnh Thanh Hóa đã thưởng đột xuất 20 triệu đồng cho Công an huyện Như Xuân.

Quỳnh Nga