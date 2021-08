Thưởng cho các đơn vị có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm cờ bạc

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có điện biểu dương và quyết định thưởng 130 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an thành phố Thanh Hóa, Công an thành phố Sầm Sơn và Công an các huyện: Triệu Sơn, Hoằng Hóa,Thạch Thành đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm cờ bạc.

Các đối tượng trong đường dây cá độ 150 tỷ bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, các đơn vị Công an trong tỉnh đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công nhiều Chuyên án, đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ bóng đá với tổng số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Điển hình, Phòng Cảnh sát hình sự đã liên tiếp triệt phá 4 chuyên án, bóc gỡ 4 đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán lô đề qua mạng Internet với tổng số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng, bắt 27 đối tượng; Công an thành phố Thanh Hóa phá chuyên án 216B, triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt 13 đối tượng với tổng số tiền đánh bạc trên 10 tỷ đồng; Công an huyện Quảng Xương phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, với tổng số tiền tham gia đánh bạc gần 2,5 tỷ đồng, khởi tố 7 bị can; Công an huyện Triệu Sơn bắt quả tang 8 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền 500 triệu đồng/trận; Công an thành phố Sầm Sơn bắt giữ 2 đối tượng đã lập nhóm nick facebook tên miền “Câu lạc bộ Golf Đồng Mô” và tổ chức cho hàng chục đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá dưới tài khoản này thu lời hàng trăm triệu đồng/ngày; Công an huyện Thạch Thành phá chuyên án 221C, bắt 3 đối tượng trong đường dây tổ chức cho hàng chục đối tượng đánh bạc qua trang Web Mobible.v223344.com với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; Công an huyện Hoằng Hóa phá chuyên án 621D, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới hơn 5 tỷ đồng do Hoàng Văn Đông, sinh năm 1979 ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa cầm đầu.

Thái Thanh