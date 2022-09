Thọ Xuân: Mô hình camera an ninh góp phần đảm bảo an ninh - trật tự

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Thọ Xuân có nhiều đổi mới và sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, nhất là mô hình camera an ninh. Thông qua mô hình, lực lượng Công an đã chủ động phát hiện nhiều vụ việc vi phạm an ninh trật tự (ANTT) để kịp thời xử lý.

Lực lượng Công an huyện Thọ Xuân giám sát tình hình ANTT qua hệ thống camera.

Đến nay, 30/30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã tiến hành khảo sát, lắp đặt camera giám sát tại các vị trí phức tạp về ANTT trên địa bàn như tại các ngã ba, ngã tư, bãi cát; thực hiện lắp đặt 635 mắt camera, với tổng kinh phí trên 3,1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, ngân sách địa phương và hỗ trợ từ UBND huyện, trong đó có 165 mắt lắp tại trụ sở UBND (trung bình 5,5 mắt/trụ sở).

Thông qua mô hình, lực lượng Công an đã chủ động phát hiện nhiều vụ việc vi phạm ANTT để kịp thời xử lý. Bên cạnh đó, nhiều thông tin, hình ảnh được người dân cung cấp đã giúp lực lượng Công an chủ động hơn trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng.

Phát huy hiệu quả của mô hình, huyện Thọ Xuân đang triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình “Camera Nhân dân với an ninh - trật tự” trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022 - 2025. Đề án nhằm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện; phát huy tính tích cực, chủ động, huy động tối đa các nguồn lực của cá nhân, tổ chức tham gia đảm bảo ANTT bằng hình thức chủ động tham gia lắp đặt camera phục vụ công tác đảm bảo ANTT tại khu dân cư.

Với việc tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật theo nội dung đề án, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; hạn chế thấp nhất tính chất, mức độ, hậu quả do tội phạm gây ra cho xã hội; kiềm chế, đấu tranh ngăn chặn, từng bước làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, huyện Thọ Xuân đang thực hiện các giải pháp nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng hệ thống camera giám sát ở các điểm phức tạp về ANTT, kết nối thành hệ thống đồng bộ trên địa bàn toàn huyện, tiến tới xây dựng đô thị văn minh phục vụ quản lý xã hội và phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Mục tiêu cụ thể là nâng cao công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, kiềm chế, làm giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%, tỷ lệ giải quyết tin báo đạt trên 90%, tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT hằng năm đạt từ 90% trở lên. Xây dựng và ra mắt mô hình camera an ninh ở 30/30 xã, thị trấn, mỗi khu dân cư lắp đặt ít nhất 5 mắt camera trở lên; mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các hộ gia đình có điều kiện lắp camera an ninh thì phải có ít nhất 1 mắt camera hướng ra điểm công cộng và kết nối với hệ thống chung.

Đỗ Duy Nhã