Thọ Xuân bảo đảm an ninh - trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Sáng 17-1, Huyện uỷ Thọ Xuân đã tổ chức hội trị trực tuyến triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh - trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Trưởng Công an huyện Thọ Xuân triển khai kế hoạch trực tuyến trên toàn huyện.

Dự báo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tình hình an ninh - trật tự sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, vì thế UBND huyện chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trước, trong và sau tết.

Lực lượng Công an và chính quyền các cấp nắm chắc tình hình an ninh tôn giáo, an ninh chính trị, an ninh nông thôn tại địa bàn; chủ động phát hiện, hoà giải, giải quyết kịp thời những khiếu kiện, mâu thuẫn, tranh chấp, không để khiếu kiện vượt cấp.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn, đôn đốc Công an xã, thị trấn chủ động nắm tình hình có liên quan đến người từ những vùng dịch trở về địa phương...

Tại hội nghị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã ký cam kết, chịu trách nhiệm trước UBND huyện Thọ Xuân về việc bảo đảm tình hình đời sống, sản xuất, trật tự an toàn xã hội, an ninh - trật tự, an toàn giao thông; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; hành lang an toàn giao thông đường bộ, vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Lê Phượng