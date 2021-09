Thanh Hóa triển khai xây dựng được 56 mô hình “Camera với an ninh trật tự”

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, trong đó mô hình “Camera với an ninh trật tự” (ANTT) đã đem lại hiệu quả và tạo sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của Nhân dân.

Để nhân rộng mô hình, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã yêu cầu các xã, thị trấn, các phòng, ngành chức năng tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của các mô hình tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT. Các xã, thị trấn vận động và yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện xã hội hóa trong thực hiện mô hình; nghiên cứu đề xuất và dành một phần kinh phí ngân sách để triển khai hệ thống camera an ninh. Khảo sát, lập danh sách thống kê các điểm lắp đặt camera an ninh trên địa bàn, số mắt camera an ninh đang khai thác, sử dụng…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng, triển khai 56 mô hình “Camera với ANTT” tại 18 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có nhiều nơi mô hình đã đem lại hiệu quả tích cực, điển hình như: Tại huyện Đông Sơn từ khi mô hình “camera với ANTT” đưa vào hoạt động cho đến nay, hệ thống camera đã cung cấp 64 vụ, việc thông qua hình ảnh hỗ trợ để xác định các đối tượng vi phạm, phương tiện, công cụ phạm tội. Trong đó, xác định diễn biến, phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông 21 vụ; trộm cắp tài sản 12 vụ, cướp giật tài sản 1 vụ, cố ý gây thương tích 10 vụ và 20 vụ thuộc thẩm quyền xử lý của lực lượng Công an xã.

Quốc Hương