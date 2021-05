(Baothanhhoa.vn) - Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30-4 đến 3-5), các đơn vị công an trong tỉnh đã phân công lãnh đạo, chỉ huy và bố trí quân số trực, ứng trực sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý tốt các vụ việc phức tạp về ANTT, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn, phục vụ nhân dân đi lại, vui chơi an toàn…

{title} Thanh Hóa đảm bảo tốt ANTT trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30-4 đến 3-5), các đơn vị công an trong tỉnh đã phân công lãnh đạo, chỉ huy và bố trí quân số trực, ứng trực sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý tốt các vụ việc phức tạp về ANTT, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn, phục vụ nhân dân đi lại, vui chơi an toàn… Công an TP Thanh Hóa kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Riêng các lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát trật tự và Cảnh sát cơ động… đã huy động, bố trí đủ lực lượng, trực tiếp tăng cường xuống cơ sở bám tuyến, bám địa bàn vừa triển khai các phương án phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, vừa tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng tại các khu vực diễn ra hoạt động vui chơi giải trí, tập trung đông người và các đầu mối giao thông trọng điểm nhằm kiềm chế và làm giảm TNGT, chống ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT và giữ gìn trật tự ATGT, trật tự công cộng, nên trong dịp lễ 30-4 và 1-5-2021, tình hình ANTT, trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được đảm bảo ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm; trật tự ATGT, TTCC được đảm bảo, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép. Trong 4 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 11 vụ phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật, trong đó có 5 vụ cố ý gây thương tích làm 8 người bị thương; 2 vụ trộm cắp tài sản gây thiệt hại khoảng 21 triệu đồng; 1 vụ hủy hoại tài sản, thiệt hại khoảng 7 triệu đồng... Lực lượng Công an đã điều tra làm rõ và bắt giữ 28 đối tượng phạm tội. Tai nạn giao thông được kiềm chế, xảy ra 2 vụ làm 1 người chết và 1 người bị thương; đã triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy kịp thời 2 vụ, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng CSGT, trật tự, Cơ động toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 587 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền gần 500 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 69 trường hợp, tạm giữ 113 phương tiện, xử phạt vi phạm quy định nồng độ cồn 62 trường hợp, phạt tiền 240 triệu đồng; xử phạt 1 trường hợp vi phạm điều khiển xe cơ giới có chất ma túy, phạt tiền 35 triệu đồng. Hà Phương

