Tăng cường quản lý trật tự đô thị

Thời gian qua, tuy lực lượng chức năng đã thường xuyên ra quân chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm trật tự đô thị (TTĐT), song tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, cơi nới nhà ở, chặt phá cây xanh, treo biển hiệu, pano tuyên truyền, quảng cáo sai quy định vẫn còn xảy ra. Một số hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, xâm chiếm lối đi dành cho người đi bộ, những người bán hàng rong vi phạm TTĐT, trật tự công cộng, các phương tiện tham gia giao thông đậu, đỗ xe vi phạm quy định còn xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Cán bộ Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa giải tỏa hoạt động bán hàng vỉa hè, lấn chiếm lòng, lề đường tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Để giải quyết tình trạng trên, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường quản lý TTĐT. Theo đó, đội đã tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý TTĐT. Phối hợp kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường; từng bước đưa công tác quản lý TTĐT vào nền nếp, nâng cao ý thức chấp hành luật pháp của người dân. Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa đã và đang phối hợp với Công an TP Thanh Hóa, Phòng Quản lý đô thị, UBND các phường, xã, các đơn vị có liên quan xây dựng phương án, tổ chức lực lượng ra quân thực hiện đợt cao điểm về xử lý TTĐT, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn TP Thanh Hóa. Qua đó, tập trung giải tỏa hoạt động bán hàng vỉa hè, lấn chiếm lòng, lề đường tại các điểm thường xuyên tái diễn, trong đó tập trung cao điểm vào các điểm nóng.

Thông qua việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý TTĐT, trong năm 2020, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra 945 trường hợp có hoạt động xây dựng, trong đó phát hiện 145 trường hợp xây dựng vi phạm, qua đó, đội đã tham mưu cho Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa ban hành 62 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt gần 1,8 tỷ đồng. Đối với công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về TTĐT, trật tự an toàn giao thông, trong năm 2020, đội đã phối hợp với các phường, xã xử lý 1.490 trường hợp vi phạm về TTĐT, vệ sinh môi trường; phối hợp với lực lượng công an thành phố và các phường, xã giải tỏa 48 điểm chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn TP Thanh Hóa; bốc xúc 218,1m3 phế thải, đất đá thải đổ không đúng quy định; tạm giữ 1.985 tang vật các loại gồm ô dù, bàn ghế nhựa, bạt, băng zôn, biển quảng cáo; tập trung giải tỏa 14 tuyến đường vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

Tháng cận Tết Nguyên đán là thời điểm việc kinh doanh diễn ra sôi động, các hoạt động bán hàng trên các vỉa hè, tuyến đường tăng cao đột biến, nên nguy cơ cao gây mất trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Trên cơ sở kế hoạch bảo đảm TTĐT, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn, do UBND TP Thanh Hóa ban hành, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai thực hiện phương án tổ chức lực lượng bảo đảm TTĐT, vệ sinh môi trường thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Hiện, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa đang thực hiện đợt cao điểm ra quân xử lý các vi phạm về TTĐT. Theo đó, trước tết, đội đang tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè, các tụ điểm vi phạm trật tự công cộng, họp chợ cóc, chợ tạm, lấn chiếm lòng, lề đường kinh doanh; tháo dỡ và thu giữ băng zôn, cờ phướn, biển quảng cáo, sai quy định. Kiểm tra việc sắp xếp chợ hoa, cây cảnh, nơi bán hàng phục vụ Nhân dân trên tất cả các tuyến phố, xử lý cương quyết các điểm bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 không đúng với các vị trí đã thống nhất, bảo đảm TTĐT tại các điểm cổng chùa và nơi công cộng. Qua 1 tuần ra quân thực hiện đợt cao điểm, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa đã thu giữ 351 tang vật các loại. Những ngày trong tết, đội sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTĐT tại các cổng đền, chùa và nơi công cộng. Sau tết thực hiện giải tỏa các điểm kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, các tụ điểm vi phạm trật tự công cộng, các điểm họp chợ trái phép gây mất TTĐT, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trước các chợ gây ùn tắc giao thông; đồng thời, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Bài và ảnh: Hương Thơm