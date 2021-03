Sau 2 tháng công an ra quân ghi hình xử phạt

Mới triển khai được hơn 2 tháng nhưng việc ghi hình, xử phạt xe ô tô dừng, đỗ sai quy định của Công an TP Thanh Hóa đang được xem là giải pháp hữu hiệu góp phần khắc phục tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), từng bước lập lại trật tự đô thị của TP Thanh Hóa.

Lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Thanh Hóa điều khiển phương tiện đi đúng phần đường tại ngã ba Bia.

Cùng với những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, tốc độ đô thị hóa nhanh, những năm gần đây, số lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn TP Thanh Hóa ngày càng tăng, tình trạng xe ô tô dừng, đỗ sai quy định diễn ra khá phổ biến và phức tạp. Với quyết tâm bảo đảm TTATGT, trật tự đô thị và giảm ùn tắc giao thông, trung tuần tháng 12-2020, Công an TP Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch về “Kiểm tra, xử lý xe ô tô dừng, đỗ vi phạm TTATGT trên địa bàn TP Thanh Hóa qua hình ảnh”. Theo kế hoạch các tuyến đường mà Công an thành phố tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, gồm: Đại lộ Lê Lợi, đường Phan Chu Trinh, Quốc lộ 1A - đoạn từ ngã ba Bà Triệu đến ngã tư Voi, đường Lê Hoàn - đoạn từ ngã ba Bia đến ngã tư Lê Hoàn và Tịch Điền, đường Nguyễn Trãi - đoạn từ ngã ba Nguyễn Trãi đến ngã tư Phú Thọ.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an TP Thanh Hóa, cho biết: “Kế hoạch về kiểm tra, xử lý xe ô tô dừng, đỗ vi phạm TTATGT trên địa bàn thành phố qua hình ảnh được thực hiện theo 3 bước. Bước 1, triển khai từ giữa tháng 12-2020 đến cuối tháng 12-2020. Song song với việc tham mưu lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm trên các tuyến đường, Công an thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông bằng nhiều hình thức, nội dung tuyên truyền tập trung vào việc chấp hành Nghị định số 100/2019/NÐ-CP của Chính phủ, Luật Giao thông đường bộ, chủ trương xử lý các xe ô tô dừng, đỗ sai quy định. Bước 2, được triển khai từ ngày 1-1-2021 đến ngày 28-2-2021. Theo đó, Công an thành phố bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, ghi hình để xử lý vi phạm. Bước 3 là tổ chức sơ kết và rút kinh nghiệm”.

Sau gần 2 tháng ra quân tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Thanh Hóa đã kiểm tra, phát hiện, ghi hình, xử phạt 49 xe ô tô dừng, đỗ sai quy định, với số tiền hơn 44 triệu đồng. Theo đánh giá của Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, việc xử phạt xe ô tô dừng, đỗ sai quy định qua hình ảnh đã có tác dụng lớn trong việc nâng cao kiến thức, hiểu biết của người tham gia giao thông về biển báo, biển cấm trên các tuyến đường; đồng thời, góp phần giảm ùn tắc giao thông và những nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Ngoài các trường hợp nghiêm chỉnh chấp hành xử phạt, Công an thành phố cũng lên phương án xử lý đối với những người vi phạm cố tình chây ì. Trong trường hợp người có phương tiện dừng, đỗ sai quy định không có mặt, thì tổ công tác sử dụng máy ảnh, camera ghi nhận lại biển kiểm soát, vị trí và các lỗi vi phạm. Trên cơ sở đó, lập biên bản vụ việc có người làm chứng, dán thông báo vi phạm về TTATGT cho chủ phương tiện biết và chấp hành. Trong thời gian 3 ngày kể từ khi dán thông báo, nếu người vi phạm không đến làm việc, Công an thành phố sẽ gửi yêu cầu tra cứu chủ phương tiện về Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh. Quá 10 ngày nếu người vi phạm vẫn không đến làm việc, Công an thành phố tiếp tục gửi công văn đề nghị Cục Đăng kiểm và Trung tâm Đăng kiểm trên địa bàn tỉnh ra thông báo về cảnh báo kiểm định, cho đến khi người vi phạm chấp hành xử phạt.

Hiện nay, tình trạng xe ô tô dừng, đỗ sai quy định trên địa bàn TP Thanh Hóa còn tương đối nhiều. Nguyên nhân chính là do mật độ phương tiện, nhất là xe ô tô gia tăng lớn, trong khi cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu. Đáng nói hơn, ý thức của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông còn hạn chế. Ngoài ra, các hãng taxi chưa chấp hành nghiêm túc các quy định về dừng, đỗ xe trong hoạt động vận chuyển hành khách. Trong thời gian tới, Công an TP Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường và cương quyết xử lý các trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai quy định qua ghi hình để nâng cao ý thức của những người tham gia giao thông và lập lại trật tự đô thị.

Từ những kết quả bước đầu đạt được, sau khi tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc kiểm tra, xử lý xe ô tô dừng, đỗ sai quy định qua hình ảnh, Công an thành phố sẽ tiếp tục tham mưu cho Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh nhân rộng ra toàn thành phố.

Bài và ảnh: Trần Thanh