Ra mắt mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”

Ngày 23/11, UBND xã Xuân Sinh cùng với Trườnag tiểu học xã Xuân Sinh đã phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân tổ chức ra mắt mô hình “ Cổng trường An toàn giao thông”. Dư lễ ra mắt có đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh, chuyên viên theo dõi công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Công an huyện Thọ Xuân...

Trường Tiểu học xã Xuân Sinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 trường Tiểu học Xuân Sơn và Xuân Quang, hiện nay nhà trường có hơn 800 giáo viên và học sinh tham gia đang học tập và giảng dạy.Trường nằm sát tuyến quốc lộ 47B, gần các chợ, hàng ngày có mật độ phương tiện lưu thông rất cao; vào các giờ cao điểm đưa đón học sinh, tại các khu vực cổng trường thường xuyên xảy ra ùn ứ và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho học sinh, phụ huynh và người tham gia giao thông.

Để góp phần bảo đảm tốt trật tự ATGT, xây dựng nhà trường văn hoá, thân thiện, an toàn, Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường đã ban hành Nghị quyết về việc xây dựng mô hình “Công trường An toàn giao thông”, nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh về bảo đảm trật tự ATGT; đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trong việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định về TTATGT; xây dựng môi trường giao thông an toàn; hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về TTATGT trong lứa tuổi học sinh.

Để mô hình đi vào hoạt động có hiệu quả, UBND, trường Tiểu học Xuân Sinh đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình gồm 10 thành viên do đồng chí Phó chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; thành lập Tổ tự quản thực hiện mô hình, phân công trách nhiệm và ban hành quy chế tổ chức hoạt động của mô hình với các nội dung về phân công lực lượng bảo vệ, cán bộ nhà trường, lực lượng xung kích, đội viên vào các giờ cao điểm; tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, phụ huynh học sinh đưa, đón con đậu, đỗ xe đúng quy định chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông...

Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ tự quản ra mắt thực hiện mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”.

Đồng thời xây dựng các nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn, đảm bảo các hoạt động bình thường về dạy và học, xây dựng tiêu chí đạt chuẩn “Cổng trường An toàn giao thông”; không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông ; các hành vi vi phạm của học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về bảo đảm TTATGT, TTCC tại khu vực cổng trường. Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách có tinh thần trách nhiệm cao và kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh về ANTT, trật tự ATGT...

Tại buổi lễ ra mắt mô hình, các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ tự quản ký cam kết thực hiện mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”.

Mai Hà (Công an tỉnh)