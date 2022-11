Nông Cống: Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”

Ngày 10-11 Ban Dân vận Huyện ủy Nông Cống phối hợp với Công an huyện tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, lấy ý kiến đánh giá sự “hài lòng” và góp ý của Nhân dân năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2022, Công an huyện Nông Cống đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, các Ban chỉ đạo của huyện ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia đảm bảo ANTT, không để xảy ra “bị động, bất ngờ”, “điểm nóng, phức tạp” trên địa bàn huyện.

Nổi bật là Công an huyện đã đảm bảo tốt tình hình an ninh tôn giáo tại 06 xứ đạo Công giáo, 01 điểm nhóm Tin lành, 03 Ban trị sự chùa; không để xảy ra hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái phép; tham mưu giải quyết 02 vụ lấn chiếm đất đai trái pháp luật và xây dựng nhà nguyện trái phép.

Tập trung nắm chắc tình hình liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện. Triển khai phương án phòng ngừa xử lý đình công tại 30 doanh nghiệp dệt may, giầy da với hơn 10.000 lao động. Quản lý tốt 150 lượt người nước ngoài đến, lưu trú trên địa bàn. Rà soát, phát hiện 02 đầu mối nghi vấn tổ chức đưa người xuất cảnh, lao động trái phép tại Campuchia; rà soát không gian mạng, phát hiện và xử lý 15 tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ nội dung không đúng sự thật gây hoang mang dư luận.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công an huyện Nông Cống đã mở 03 đợt cao diểm đấu tranh, trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Điểu tra, làm rõ bắt giữ 20 vụ, 19 đối tượng trộm cắp tài sản, thu giữ 120 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan; 01 vụ, 01 đối tượng cướp giật tài sản.

Phát hiện, bắt giữ 06 vụ, 42 đối tượng đánh bạc, thu giữ 73 triệu đồng; 34 vụ, 45 đối tượng về ma túy, thu giữ 14,085g heroin, 43,96g Methamphetamine, 0,78g Amphetamine, 4,4g MDMA và 0,63g Ketamine; 04 khẩu súng và 25 viên đạn các loại, 01 quả lựu đạn và 3,7 triệu đồng.

Phối hợp với các lực lượng chức năng, liên ngành huyện kiểm tra, phát hiện, xử lý 35 vụ vi phạm hành chính trên lĩnh vực hàng hóa, môi trường với số tiền 83 triệu đồng.

Tổ chức tiếp nhận 109 tin tố giác, tin báo tội phạm, đã xác minh, giải quyết 101 tin đạt tỷ lệ 92,6%. Thụ lý, giải quyết 121 vụ, 189 bị can, tỷ lệ điều tra phá án đạt gần 86%, không để xảy ra oan, sai, vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra.

Công an huyện Nông Cống đã triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ chỉ tiêu 02 dự án: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030.

Đảm bảo tốt tình hình trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn. Tập trung xử lý các vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng, ma túy, nồng độ cồn. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an huyện Nông Cống đã phát hiện lập biên bản 647 trường hợp vi phạm pháp luạt về an toàn giao thông, phạt tiền nộp Kho bạc nhà nước trên 990 triệu đồng.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu.

Tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh đã chủ trì nội dung lấy ý kiến đánh giá sự “hài lòng” của Nhân dân đối với lực lượng công an năm 2022.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, Nhân dân huyện Nông Cống đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả trên lĩnh vực ANTT mà Công an huyện đạt được trong năm 2022. Nhân dân ghi nhận từ khi Công an chính quy đảm nhận các chức danh của Công an xã, thị trấn, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ở các khu dân cư đã giảm nhiều so với trước.

Đại biểu thị trấn Nông Cống tham gia ý kiến.

Bên cạnh đó Nhân dân đã góp ý với lực lượng Công an huyện Nông Cống một số nội dung như: Lực lượng Công an cần phối hợp tốt cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ hòa giải ở cơ sở để hòa giải kịp thời những mâu thuẫn ở cơ sở.

Giải quyết nhanh một số trường hợp bị sai sót thông tin nên chưa được cấp mã định danh cá nhân.

Lực lượng Công an huyện cần phối hợp với các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT; phối hợp với các nhà trường tuyên truyền cho học sinh nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Phối hợp với các doanh nghiệp tuyên truyền pháp luật đến lực lượng công nhân về các tệ nạn xã hội nhất là vấn đề vay nặng lãi, tín dụng đen, vay tiền qua mạng xã hội...

Thay mặt lực lượng Công an huyện Nông Cống, Thượng tá Lê Văn Năm, Trưởng Công an huyện đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Nhân dân.

Nguyễn Thơ