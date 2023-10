Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 70 triệu đồng trên không gian mạng

Do chủ động làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 11/10, Công an xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc và Phòng giao dịch Viettel chi nhánh Hà Trung đã phối hợp ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo qua không gian mạng với số tiền 70 triệu đồng.

Công an xã Đại Lộc tuyên truyền, giải thích cho bà T.

Theo đó, vụ việc xảy ra ngày 11/10/2023, tại Phòng giao dịch Viettel chi nhánh huyện Hà trung có một khách hàng nữ đến thực hiện việc chuyển số tiền 70 triệu đồng.

Trong quá trình giao dịch, giao dịch viên phát hiện khách hàng có nhiều biểu hiện “bất thường” như bồn chồn, lo lắng... Nghi vấn khách hàng có dấu hiệu bị lừa đảo, giao dịch viên đã tạm dừng các thủ và nhanh chóng liên hệ với lực lượng Công an để xác minh.

Sau khi lực lượng Công an có mặt tại Phòng giao dịch, qua làm việc trực tiếp với nữ khách hàng, được biết bà tên là N.T.T ở thôn Ngọc Trì, xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc. Theo bà T. cho biết: Những ngày gần đây, bà liên tục nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ giới thiệu là Công an, thông báo bà có liên quan đến một vụ ma túy và yêu cầu bà phải cung cấp thông tin cá nhân, đồng thời chuyển tiền cho đối tượng để giải quyết sự việc. Bước đầu đối tượng yêu cầu bà T. phải giữ bí mật nội dung trao đổi và đến ngân hàng chuyển số tiền 70 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Vì quá sợ hãi, bà T. đã mang 70 triệu đồng đến Phòng giao dịch Viettel, chi nhánh huyện Hà Trung để chuyển vào tài khoản các đối tượng yêu cầu.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, bà T. đã dừng việc chuyển tiền cho các đối tượng. Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo, mọi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo của tội phạm trên không gian mạng. Người dân không nên chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lấy cắp thông tin và thực hiện hành vi phạm tội. Khi thấy có dấu hiệu bất thường, cần thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý.

Mai Hà (CTV)