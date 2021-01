Kiên quyết xử lý nghiêm xe chở quá khổ, quá tải dịp trước, trong và sau tết

Liên tiếp trong thời gian gần đây, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã phát hiện, tạm giữ và cưỡng chế hàng loạt xe quá khổ, quá tải “lộng hành” trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh...

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh kiểm tra xe quá tải trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Quảng Xương.

Thời gian qua, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm đối với xe chở hàng hóa quá tải, ô tô tải tự ý cải tạo kết cấu, kích thước thùng xe, góp phần bảo vệ hạ tầng giao thông, kiềm chế, giảm tai nạn, ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy vậy, tình trạng phương tiện vi phạm chở quá tải trọng cho phép hoạt động trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường đê (các phương tiện chủ yếu hoạt động ngoài giờ hành chính, ban đêm để né tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng) vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đồng thời gây bức xúc trong dư luận.

Tại huyện Hoằng Hóa, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện đã huy động lực lượng ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm xe vi phạm tải trọng. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền cho lái xe ký cam kết chấp hành quy định về tải trọng. Chỉ trong ngày đầu ra quân, lực lượng công an đã kiểm tra, phát hiện, tạm giữ 4 xe ô tô tải có dấu hiệu vi phạm về tải trọng và kích thước thành thùng. Các phương tiện này đã vi phạm tải trọng từ 30% đến 100%. Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), Công an huyện Hoằng Hóa đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu lái xe hạ tải, cắt bỏ phần thành thùng cơi nới.

Huyện Triệu Sơn hiện có 3 mỏ đất, đá được cấp phép khai thác. Trên địa bàn huyện cũng có khoảng hơn 200 xe tải ben các loại với tải trọng từ 1,5 - 2,5 tấn. Trong đó, có khoảng gần 20 xe thường xuyên hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng, đất, đá qua các tuyến đường do công an cấp huyện quản lý, có nguy cơ chở quá khổ, quá tải. Do đó, lực lượng Công an huyện đã chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu các chủ xe, chủ mỏ ký cam kết không chở quá tải trọng, thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm; kiến nghị chủ tịch UBND huyện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tước giấy phép hoạt động của chủ mỏ.

Với quan điểm không có “vùng cấm” trong xử lý vi phạm, từ ngày 15-12-2020, thực hiện cao điểm xử lý vi phạm về tải trọng xe của Giám đốc Công an tỉnh, phòng CSGT, công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên các quốc lộ, đường tỉnh trọng điểm, đường dẫn vào khu vực mỏ khoáng sản, vật liệu xây dựng, nơi thi công công trình xây dựng, nhà hàng khách sạn... có đông phương tiện thường xuyên qua lại; các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông như TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các huyện như: Hà Trung, Yên Định, Vĩnh Lộc... Qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với chủ xe và lái xe tải ben vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng, từ đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông; đồng thời góp phần kiềm chế và giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, phòng tiếp tục tăng cường chỉ đạo, xử lý xe quá khổ, quá tải để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Công an các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách các phương tiện xe tải ben đang hoạt động trên địa bàn phân công cán bộ tiến hành cho các phương tiện, chủ doanh nghiệp sở hữu phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định về kích thước thùng nguyên bản của phương tiện; đồng thời tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông từ tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh qua số điện thoại đường dây nóng 02373.725725 hoặc 02373.853085.

Bài và ảnh: Lê Phượng